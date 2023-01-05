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Житель Пермского края зарезал свою несовершеннолетнюю девушку

Житель Пермского края зарезал свою несовершеннолетнюю девушку - РИА Новости, 05.01.2023

Житель Пермского края зарезал свою несовершеннолетнюю девушку

Житель пермской Губахи зарезал свою 17-летнюю подругу и сбежал, молодого человека задержали на автовокзале в краевом центре, сообщает региональное управление СК РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T11:46

2023-01-05T11:46

2023-01-05T11:46

происшествия

губаха

россия

пермский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 5 янв - РИА Новости. Житель пермской Губахи зарезал свою 17-летнюю подругу и сбежал, молодого человека задержали на автовокзале в краевом центре, сообщает региональное управление СК РФ. По данным ведомства, 4 января 22-летний местный житель был со своей 17-летней девушкой дома. Между молодыми людьми произошла ссора, во время которой мужчина схватил нож и нанес подруге множественные удары по телу, после чего убежал из квартиры. Пострадавшая умерла до приезда врачей. В краевой полиции уточнили, что девушка получила ранение ножом в горло. Сбежавшего мужчину задержали сотрудники полиции на одном из автовокзалов Перми. "Жителю города Губаха предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении. Уточняется, что следователь уже обратился в суд с ходатайством об аресте обвиняемого.

https://ria.ru/20221228/prigovor-1841826242.html

губаха

россия

пермский край

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происшествия, губаха, россия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф)