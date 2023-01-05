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Житель Пермского края зарезал свою несовершеннолетнюю девушку - РИА Новости, 05.01.2023
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Житель Пермского края зарезал свою несовершеннолетнюю девушку
Житель Пермского края зарезал свою несовершеннолетнюю девушку - РИА Новости, 05.01.2023
Житель Пермского края зарезал свою несовершеннолетнюю девушку
Житель пермской Губахи зарезал свою 17-летнюю подругу и сбежал, молодого человека задержали на автовокзале в краевом центре, сообщает региональное управление СК РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T11:46
2023-01-05T11:46
происшествия
губаха
россия
пермский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 5 янв - РИА Новости. Житель пермской Губахи зарезал свою 17-летнюю подругу и сбежал, молодого человека задержали на автовокзале в краевом центре, сообщает региональное управление СК РФ. По данным ведомства, 4 января 22-летний местный житель был со своей 17-летней девушкой дома. Между молодыми людьми произошла ссора, во время которой мужчина схватил нож и нанес подруге множественные удары по телу, после чего убежал из квартиры. Пострадавшая умерла до приезда врачей. В краевой полиции уточнили, что девушка получила ранение ножом в горло. Сбежавшего мужчину задержали сотрудники полиции на одном из автовокзалов Перми. "Жителю города Губаха предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении. Уточняется, что следователь уже обратился в суд с ходатайством об аресте обвиняемого.
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губаха
россия
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происшествия, губаха, россия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Губаха, Россия, Пермский край, Следственный комитет России (СК РФ)
11:46 05.01.2023
 
Житель Пермского края зарезал свою несовершеннолетнюю девушку

В Пермском крае задержали молодого человека, зарезавшего свою семнадцатилетнюю девушку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 5 янв - РИА Новости. Житель пермской Губахи зарезал свою 17-летнюю подругу и сбежал, молодого человека задержали на автовокзале в краевом центре, сообщает региональное управление СК РФ.
По данным ведомства, 4 января 22-летний местный житель был со своей 17-летней девушкой дома. Между молодыми людьми произошла ссора, во время которой мужчина схватил нож и нанес подруге множественные удары по телу, после чего убежал из квартиры. Пострадавшая умерла до приезда врачей. В краевой полиции уточнили, что девушка получила ранение ножом в горло. Сбежавшего мужчину задержали сотрудники полиции на одном из автовокзалов Перми.
"Жителю города Губаха предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что следователь уже обратился в суд с ходатайством об аресте обвиняемого.
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ПроисшествияГубахаРоссияПермский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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