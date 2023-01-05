https://ria.ru/20230105/zaderzhanie-1843129756.html
Житель Пермского края зарезал свою несовершеннолетнюю девушку
Житель Пермского края зарезал свою несовершеннолетнюю девушку - РИА Новости, 05.01.2023
Житель Пермского края зарезал свою несовершеннолетнюю девушку
Житель пермской Губахи зарезал свою 17-летнюю подругу и сбежал, молодого человека задержали на автовокзале в краевом центре, сообщает региональное управление СК РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T11:46
2023-01-05T11:46
2023-01-05T11:46
происшествия
губаха
россия
пермский край
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg
ПЕРМЬ, 5 янв - РИА Новости. Житель пермской Губахи зарезал свою 17-летнюю подругу и сбежал, молодого человека задержали на автовокзале в краевом центре, сообщает региональное управление СК РФ. По данным ведомства, 4 января 22-летний местный житель был со своей 17-летней девушкой дома. Между молодыми людьми произошла ссора, во время которой мужчина схватил нож и нанес подруге множественные удары по телу, после чего убежал из квартиры. Пострадавшая умерла до приезда врачей. В краевой полиции уточнили, что девушка получила ранение ножом в горло. Сбежавшего мужчину задержали сотрудники полиции на одном из автовокзалов Перми. "Жителю города Губаха предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении. Уточняется, что следователь уже обратился в суд с ходатайством об аресте обвиняемого.
https://ria.ru/20221228/prigovor-1841826242.html
губаха
россия
пермский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_c5dce731c47aeeff7519823f2dedee14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, губаха, россия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Губаха, Россия, Пермский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Пермского края зарезал свою несовершеннолетнюю девушку
В Пермском крае задержали молодого человека, зарезавшего свою семнадцатилетнюю девушку