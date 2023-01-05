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Минобороны Белоруссии назвало цель усиления группировки Минска и Москвы
Минобороны Белоруссии назвало цель усиления группировки Минска и Москвы - РИА Новости, 05.01.2023
Минобороны Белоруссии назвало цель усиления группировки Минска и Москвы
Усиление региональной белорусско-российской группировки войск направлено на укрепление обороноспособности Союзного государства, а не против третьих стран,... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T19:00
2023-01-05T19:00
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МИНСК, 5 янв - РИА Новости. Усиление региональной белорусско-российской группировки войск направлено на укрепление обороноспособности Союзного государства, а не против третьих стран, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Белоруссии Валерий Ревенко. "В рамках усиления региональной группировки войск в РБ прибывают подразделения и ВВСТ (вооружение, военная и специальная техника - ред.) российской части группировки войск. Далее для проведения совместных учений будет увеличен воздушный компонент", - написал он в Twitter. Ревенко подчеркнул, что "цель усиления группировки - укрепление обороноспособности" Союзного государства. "Мероприятия не направлены против третьих стран", - добавил он. Ранее в четверг минобороны Белоруссии сообщило, что в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства продолжается наращивание региональной группировки войск Белоруссии и Российской Федерации. В Белоруссию продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил Российской Федерации. По данным министерства, с прибывающими подразделениями на полигонах Белоруссии спланировано дальнейшее проведение мероприятий боевого слаживания. Также планируется проведение совместного летно-тактического учения.
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в мире, белоруссия, минск, москва
В мире, Белоруссия, Минск, Москва
Минобороны Белоруссии назвало цель усиления группировки Минска и Москвы
Минобороны Белоруссии: усиление группировки Минска и Москвы укрепит обороноспособность
МИНСК, 5 янв - РИА Новости.
Усиление региональной белорусско-российской группировки войск направлено на укрепление обороноспособности Союзного государства, а не против третьих стран, сообщил
начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Белоруссии Валерий Ревенко.
"В рамках усиления региональной группировки войск в РБ прибывают подразделения и ВВСТ (вооружение, военная и специальная техника - ред.) российской части группировки войск. Далее для проведения совместных учений будет увеличен воздушный компонент", - написал он в Twitter.
Ревенко подчеркнул, что "цель усиления группировки - укрепление обороноспособности" Союзного государства. "Мероприятия не направлены против третьих стран", - добавил он.
Ранее в четверг минобороны Белоруссии сообщило, что в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства продолжается наращивание региональной группировки войск Белоруссии и Российской Федерации. В Белоруссию продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил Российской Федерации.
По данным министерства, с прибывающими подразделениями на полигонах Белоруссии спланировано дальнейшее проведение мероприятий боевого слаживания. Также планируется проведение совместного летно-тактического учения.