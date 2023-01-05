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В жилом доме в США нашли тела восьми человек с огнестрельными ранениями
В жилом доме в США нашли тела восьми человек с огнестрельными ранениями - РИА Новости, 05.01.2023
В жилом доме в США нашли тела восьми человек с огнестрельными ранениями
Тела пятерых детей и троих взрослых с огнестрельными ранениями были обнаружены в жилом доме в городе Инок, расположенном в американском штате Юта, сообщает... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T09:13
2023-01-05T09:13
2023-01-05T09:13
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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Тела пятерых детей и троих взрослых с огнестрельными ранениями были обнаружены в жилом доме в городе Инок, расположенном в американском штате Юта, сообщает полиция города. "Полицейские проверили жилище и обнаружили троих взрослых и пятерых несовершеннолетних погибшими внутри дома. Каждый, судя по всему, получил огнестрельные ранения", - говорится в заявлении полиции города Инок, ссылку на которое разместил телеканал ABC4. В местном школьном совете также подтвердили данную информацию. В полиции добавили, что на данный момент считают, что угрозы обществу нет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юта, сша
В жилом доме в США нашли тела восьми человек с огнестрельными ранениями
Полиция Юты нашла тела пятерых детей и троих взрослых с огнестрельными ранениями
ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости.
Тела пятерых детей и троих взрослых с огнестрельными ранениями были обнаружены в жилом доме в городе Инок, расположенном в американском штате Юта, сообщает
полиция города.
"Полицейские проверили жилище и обнаружили троих взрослых и пятерых несовершеннолетних погибшими внутри дома. Каждый, судя по всему, получил огнестрельные ранения", - говорится в заявлении полиции города Инок, ссылку на которое разместил телеканал ABC4.
В местном школьном совете также подтвердили данную информацию.
"Восемь членов семьи, живущей в Иноке, в том числе пятеро учащихся наших школ, трагически скончались", - сказано в заявлении.
В полиции добавили, что на данный момент считают, что угрозы обществу нет.