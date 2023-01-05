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В жилом доме в США нашли тела восьми человек с огнестрельными ранениями

В жилом доме в США нашли тела восьми человек с огнестрельными ранениями - РИА Новости, 05.01.2023

В жилом доме в США нашли тела восьми человек с огнестрельными ранениями

Тела пятерых детей и троих взрослых с огнестрельными ранениями были обнаружены в жилом доме в городе Инок, расположенном в американском штате Юта, сообщает... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T09:13

2023-01-05T09:13

2023-01-05T09:13

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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Тела пятерых детей и троих взрослых с огнестрельными ранениями были обнаружены в жилом доме в городе Инок, расположенном в американском штате Юта, сообщает полиция города. "Полицейские проверили жилище и обнаружили троих взрослых и пятерых несовершеннолетних погибшими внутри дома. Каждый, судя по всему, получил огнестрельные ранения", - говорится в заявлении полиции города Инок, ссылку на которое разместил телеканал ABC4. В местном школьном совете также подтвердили данную информацию. В полиции добавили, что на данный момент считают, что угрозы обществу нет.

https://ria.ru/20221217/zagadka-1839340990.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, юта, сша