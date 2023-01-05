https://ria.ru/20230105/ubiystvo-1843101941.html

СМИ: в Москве убили 34-летнюю радиоведущую

СМИ: в Москве убили 34-летнюю радиоведущую - РИА Новости, 05.01.2023

СМИ: в Москве убили 34-летнюю радиоведущую

В Москве убили 34-летнюю учредителя и ведущую "Русского Радио Вологда" Анну Азовскую, сообщает РБК со ссылкой на источники. РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T02:57

2023-01-05T02:57

2023-01-05T11:15

происшествия

москва

вологда

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В Москве убили 34-летнюю учредителя и ведущую "Русского Радио Вологда" Анну Азовскую, сообщает РБК со ссылкой на источники.Ранее в столичном управлении Следственного комитета сообщили, что 3 января 2023 года в квартире жилого дома на улице Полины Осипенко было обнаружено тело женщины 1988 года рождения, при осмотре на теле потерпевшей обнаружено не менее 30 колото-резаных ран. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 33-летнего сожителя женщины, в настоящее время с фигурантом проводятся необходимые следственные действия. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России ("Убийство").По данным издания, журналистка и ее сожитель, руководитель одной из вологодских компаний, приехали в Москву на новогодние праздники, они проживали на съемной квартире на севере столицы, где между ними произошел конфликт. Соседи вызвали полицейских, которым пришлось ломать дверь в квартиру, на месте они обнаружили убитую женщину и ее сожителя.

https://ria.ru/20230104/mumiya-1842997216.html

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происшествия, москва, вологда