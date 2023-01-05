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СМИ: в Москве убили 34-летнюю радиоведущую - РИА Новости, 05.01.2023
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СМИ: в Москве убили 34-летнюю радиоведущую
СМИ: в Москве убили 34-летнюю радиоведущую - РИА Новости, 05.01.2023
СМИ: в Москве убили 34-летнюю радиоведущую
В Москве убили 34-летнюю учредителя и ведущую "Русского Радио Вологда" Анну Азовскую, сообщает РБК со ссылкой на источники. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T02:57
2023-01-05T11:15
происшествия
москва
вологда
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В Москве убили 34-летнюю учредителя и ведущую "Русского Радио Вологда" Анну Азовскую, сообщает РБК со ссылкой на источники.Ранее в столичном управлении Следственного комитета сообщили, что 3 января 2023 года в квартире жилого дома на улице Полины Осипенко было обнаружено тело женщины 1988 года рождения, при осмотре на теле потерпевшей обнаружено не менее 30 колото-резаных ран. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 33-летнего сожителя женщины, в настоящее время с фигурантом проводятся необходимые следственные действия. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России ("Убийство").По данным издания, журналистка и ее сожитель, руководитель одной из вологодских компаний, приехали в Москву на новогодние праздники, они проживали на съемной квартире на севере столицы, где между ними произошел конфликт. Соседи вызвали полицейских, которым пришлось ломать дверь в квартиру, на месте они обнаружили убитую женщину и ее сожителя.
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происшествия, москва, вологда
Происшествия, Москва, Вологда
02:57 05.01.2023 (обновлено: 11:15 05.01.2023)
 
СМИ: в Москве убили 34-летнюю радиоведущую

РБК: в Москве убили 34-летнюю ведущую "Русское Радио Вологда" Анну Азовскую

© Фото : ГСУ СК РФ по городу МосквеСотрудники Следственного комитета на месте убийства на севере Москвы
Сотрудники Следственного комитета на месте убийства на севере Москвы - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© Фото : ГСУ СК РФ по городу Москве
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В Москве убили 34-летнюю учредителя и ведущую "Русского Радио Вологда" Анну Азовскую, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Ранее в столичном управлении Следственного комитета сообщили, что 3 января 2023 года в квартире жилого дома на улице Полины Осипенко было обнаружено тело женщины 1988 года рождения, при осмотре на теле потерпевшей обнаружено не менее 30 колото-резаных ран. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 33-летнего сожителя женщины, в настоящее время с фигурантом проводятся необходимые следственные действия. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России ("Убийство").
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
Вчера, 01:50
СМИ: в московском отеле нашли мумию женщины
По данным издания, журналистка и ее сожитель, руководитель одной из вологодских компаний, приехали в Москву на новогодние праздники, они проживали на съемной квартире на севере столицы, где между ними произошел конфликт. Соседи вызвали полицейских, которым пришлось ломать дверь в квартиру, на месте они обнаружили убитую женщину и ее сожителя.
Анна Азовская. Скриншот публикации в социальной сети
Анна Азовская. Скриншот публикации в социальной сети
Анна Азовская. Скриншот публикации в социальной сети
 
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