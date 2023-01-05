Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме требования Киева по Крыму назвали абсурдом - РИА Новости, 05.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230105/trebovaniya-1843162492.html
В Госдуме требования Киева по Крыму назвали абсурдом
В Госдуме требования Киева по Крыму назвали абсурдом - РИА Новости, 05.01.2023
В Госдуме требования Киева по Крыму назвали абсурдом
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал абсурдом выдвинутые представителями киевской власти требования вернуть Украине "украденные квартиры и РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T16:10
2023-01-05T16:10
специальная военная операция на украине
михаил шеремет
владимир зеленский
михаил подоляк
киев
украина
госдума рф
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793840060_0:35:3128:1795_1920x0_80_0_0_bdbd5f5c1d09292e481e3eac32383711.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал абсурдом выдвинутые представителями киевской власти требования вернуть Украине "украденные квартиры и дома в Крыму". Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк озвучил новые условия для завершения конфликта. По его словам, конфликт не остановится, "пока русские не уйдут из Украины, не вернут украинцам украденные у них дома и квартиры в Крыму, не выдадут авторов СВО". "Киевский режим осознает свою скорую кончину, поэтому фантазирует и выдает новые абсурдные идеи, условия и требования. Скоро ситуация серьезно изменится и условия будет ставить Россия. Цели спецоперации будут доведены до конца, и для киевской хунты настанут печальные времена", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, киевские власти в очередной раз доказали, что им не нужны крымчане, а полуостров для них интересен только с материальной точки зрения. "Им нужны дома, земля, так как в их памяти еще наверное теплятся времена, когда можно было безнаказанно уничтожать и разворовывать Крым, но больше им этого никто никогда не позволит", - подчеркнул депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230105/frantsiya-1843141980.html
https://ria.ru/20230105/zelenskiy-1843123114.html
киев
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793840060_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_f09a63facb067a02f3710b302bf3f4dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил шеремет, владимир зеленский, михаил подоляк, киев, украина, госдума рф, оон, россия
Специальная военная операция на Украине, Михаил Шеремет, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Киев, Украина, Госдума РФ, ООН, Россия
16:10 05.01.2023
 
В Госдуме требования Киева по Крыму назвали абсурдом

В ГД требования Киева по Крыму назвали абсурдом, добавив, что условия будет ставить Россия

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал абсурдом выдвинутые представителями киевской власти требования вернуть Украине "украденные квартиры и дома в Крыму".
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк озвучил новые условия для завершения конфликта. По его словам, конфликт не остановится, "пока русские не уйдут из Украины, не вернут украинцам украденные у них дома и квартиры в Крыму, не выдадут авторов СВО".
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
13:26Специальная военная операция на Украине
Французский политик назвал отправку танков Киеву безумием
"Киевский режим осознает свою скорую кончину, поэтому фантазирует и выдает новые абсурдные идеи, условия и требования. Скоро ситуация серьезно изменится и условия будет ставить Россия. Цели спецоперации будут доведены до конца, и для киевской хунты настанут печальные времена", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, киевские власти в очередной раз доказали, что им не нужны крымчане, а полуостров для них интересен только с материальной точки зрения.
"Им нужны дома, земля, так как в их памяти еще наверное теплятся времена, когда можно было безнаказанно уничтожать и разворовывать Крым, но больше им этого никто никогда не позволит", - подчеркнул депутат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
10:45Специальная военная операция на Украине
Пленные украинские военные назвали Зеленского марионеткой
 
Специальная военная операция на УкраинеМихаил ШереметВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякКиевУкраинаГосдума РФООНРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала