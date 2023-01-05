https://ria.ru/20230105/trebovaniya-1843162492.html
В Госдуме требования Киева по Крыму назвали абсурдом
В Госдуме требования Киева по Крыму назвали абсурдом - РИА Новости, 05.01.2023
В Госдуме требования Киева по Крыму назвали абсурдом
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал абсурдом выдвинутые представителями киевской власти требования вернуть Украине "украденные квартиры и РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T16:10
2023-01-05T16:10
2023-01-05T16:10
специальная военная операция на украине
михаил шеремет
владимир зеленский
михаил подоляк
киев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал абсурдом выдвинутые представителями киевской власти требования вернуть Украине "украденные квартиры и дома в Крыму". Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк озвучил новые условия для завершения конфликта. По его словам, конфликт не остановится, "пока русские не уйдут из Украины, не вернут украинцам украденные у них дома и квартиры в Крыму, не выдадут авторов СВО". "Киевский режим осознает свою скорую кончину, поэтому фантазирует и выдает новые абсурдные идеи, условия и требования. Скоро ситуация серьезно изменится и условия будет ставить Россия. Цели спецоперации будут доведены до конца, и для киевской хунты настанут печальные времена", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, киевские власти в очередной раз доказали, что им не нужны крымчане, а полуостров для них интересен только с материальной точки зрения. "Им нужны дома, земля, так как в их памяти еще наверное теплятся времена, когда можно было безнаказанно уничтожать и разворовывать Крым, но больше им этого никто никогда не позволит", - подчеркнул депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230105/frantsiya-1843141980.html
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михаил шеремет, владимир зеленский, михаил подоляк, киев, украина, госдума рф, оон, россия
Специальная военная операция на Украине, Михаил Шеремет, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Киев, Украина, Госдума РФ, ООН, Россия
В Госдуме требования Киева по Крыму назвали абсурдом
В ГД требования Киева по Крыму назвали абсурдом, добавив, что условия будет ставить Россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал абсурдом выдвинутые представителями киевской власти требования вернуть Украине "украденные квартиры и дома в Крыму".
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк
озвучил новые условия для завершения конфликта. По его словам, конфликт не остановится, "пока русские не уйдут из Украины, не вернут украинцам украденные у них дома и квартиры в Крыму, не выдадут авторов СВО".
"Киевский режим осознает свою скорую кончину, поэтому фантазирует и выдает новые абсурдные идеи, условия и требования. Скоро ситуация серьезно изменится и условия будет ставить Россия
. Цели спецоперации будут доведены до конца, и для киевской хунты настанут печальные времена", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, киевские власти в очередной раз доказали, что им не нужны крымчане, а полуостров для них интересен только с материальной точки зрения.
"Им нужны дома, земля, так как в их памяти еще наверное теплятся времена, когда можно было безнаказанно уничтожать и разворовывать Крым, но больше им этого никто никогда не позволит", - подчеркнул депутат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".