https://ria.ru/20230105/torgovlya-1843151307.html
Качество торговли России и Китая выросло, заявил эксперт
Качество торговли России и Китая выросло, заявил эксперт - РИА Новости, 05.01.2023
Качество торговли России и Китая выросло, заявил эксперт
Качество российско-китайской торговли в 2022 году улучшилось, то, что Китай даже под угрозой санкций не прекратил закупать российскую продукцию, говорит о... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T14:35
2023-01-05T14:35
2023-01-05T14:37
экономика
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
си цзиньпин
россия
китай
восточная европа
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ПЕКИН, 5 янв – РИА Новости. Качество российско-китайской торговли в 2022 году улучшилось, то, что Китай даже под угрозой санкций не прекратил закупать российскую продукцию, говорит о высоком уровне доверия между странами, заявил РИА Новости глава центра экономики России Исследовательского института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Сюй Полин. "Даже под угрозой санкций Китай не прекратил импортировать и закупать российскую продукцию, не прекратил и не уменьшил объемы закупок энергоносителей и другой продукции. Это указывает на доверие, которое существует в российско-китайских отношениях стратегического партнерства", - сказал Сюй Полин. По словам эксперта, качество российско-китайской торговли тоже улучшилось, а двустороннее сотрудничество в сфере промышленности росло быстрыми темпами, после того, как были разорваны производственные цепочки между Россией и Европой. "Во многих отраслях обрабатывающей промышленности тоже произошли позитивные изменения, Россия открыла некоторые инвестиционные направления для китайских компаний. Это оптимизировало российско-китайское сотрудничество в сфере производственных цепочек", - отметил он. Вместе с тем, Сюй Полин указал на то, что сейчас сотрудничество между странами в сфере производственных цепочек столкнулось с некоторыми объективными сложностями, например, логистическими. "В инфраструктуре восточных регионов России по-прежнему существует множество "узких мест" - пропускная способность нефтепорта Козьмино, погрузочно-разгрузочные мощности дальневосточных контейнерных портов, а также пропускная способность железнодорожных и автомобильных портов - во всех этих областях еще существуют недостатки", - сказал он. Однако, уверен эксперт, после того, как все недостатки будут устранены, российско-китайское промышленное сотрудничество может выйти на новый уровень. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его от 100 миллиардов в год до 200 миллиардов к 2024 году. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году. После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине 4 февраля 2022 года, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем - 250 миллиардов долларов в год.
https://ria.ru/20221229/sotrudnichestvo-1842015506.html
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экономика, дмитрий песков (спецпредставитель президента), си цзиньпин, россия, китай, восточная европа
Экономика, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Си Цзиньпин, Россия, Китай, Восточная Европа
14:35 05.01.2023 (обновлено: 14:37 05.01.2023)
Качество торговли России и Китая выросло, заявил эксперт
Эксперт Сюй Полин: рост качества торговли России и Китая в 2022 году говорит о доверии
ПЕКИН, 5 янв – РИА Новости. Качество российско-китайской торговли в 2022 году улучшилось, то, что Китай даже под угрозой санкций не прекратил закупать российскую продукцию, говорит о высоком уровне доверия между странами, заявил РИА Новости глава центра экономики России Исследовательского института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Сюй Полин.
"Даже под угрозой санкций Китай не прекратил импортировать и закупать российскую продукцию, не прекратил и не уменьшил объемы закупок энергоносителей и другой продукции. Это указывает на доверие, которое существует в российско-китайских отношениях стратегического партнерства", - сказал Сюй Полин.
По словам эксперта, качество российско-китайской торговли тоже улучшилось, а двустороннее сотрудничество в сфере промышленности росло быстрыми темпами, после того, как были разорваны производственные цепочки между Россией и Европой
.
"Во многих отраслях обрабатывающей промышленности тоже произошли позитивные изменения, Россия открыла некоторые инвестиционные направления для китайских компаний. Это оптимизировало российско-китайское сотрудничество в сфере производственных цепочек", - отметил он.
Вместе с тем, Сюй Полин указал на то, что сейчас сотрудничество между странами в сфере производственных цепочек столкнулось с некоторыми объективными сложностями, например, логистическими.
"В инфраструктуре восточных регионов России по-прежнему существует множество "узких мест" - пропускная способность нефтепорта Козьмино, погрузочно-разгрузочные мощности дальневосточных контейнерных портов, а также пропускная способность железнодорожных и автомобильных портов - во всех этих областях еще существуют недостатки", - сказал он.
Однако, уверен эксперт, после того, как все недостатки будут устранены, российско-китайское промышленное сотрудничество может выйти на новый уровень.
Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его от 100 миллиардов в год до 200 миллиардов к 2024 году. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году.
После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине
4 февраля 2022 года, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин
обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем - 250 миллиардов долларов в год.