https://ria.ru/20230105/torgovlya-1843151307.html

Качество торговли России и Китая выросло, заявил эксперт

Качество торговли России и Китая выросло, заявил эксперт - РИА Новости, 05.01.2023

Качество торговли России и Китая выросло, заявил эксперт

Качество российско-китайской торговли в 2022 году улучшилось, то, что Китай даже под угрозой санкций не прекратил закупать российскую продукцию, говорит о... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T14:35

2023-01-05T14:35

2023-01-05T14:37

экономика

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

си цзиньпин

россия

китай

восточная европа

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ПЕКИН, 5 янв – РИА Новости. Качество российско-китайской торговли в 2022 году улучшилось, то, что Китай даже под угрозой санкций не прекратил закупать российскую продукцию, говорит о высоком уровне доверия между странами, заявил РИА Новости глава центра экономики России Исследовательского института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Сюй Полин. "Даже под угрозой санкций Китай не прекратил импортировать и закупать российскую продукцию, не прекратил и не уменьшил объемы закупок энергоносителей и другой продукции. Это указывает на доверие, которое существует в российско-китайских отношениях стратегического партнерства", - сказал Сюй Полин. По словам эксперта, качество российско-китайской торговли тоже улучшилось, а двустороннее сотрудничество в сфере промышленности росло быстрыми темпами, после того, как были разорваны производственные цепочки между Россией и Европой. "Во многих отраслях обрабатывающей промышленности тоже произошли позитивные изменения, Россия открыла некоторые инвестиционные направления для китайских компаний. Это оптимизировало российско-китайское сотрудничество в сфере производственных цепочек", - отметил он. Вместе с тем, Сюй Полин указал на то, что сейчас сотрудничество между странами в сфере производственных цепочек столкнулось с некоторыми объективными сложностями, например, логистическими. "В инфраструктуре восточных регионов России по-прежнему существует множество "узких мест" - пропускная способность нефтепорта Козьмино, погрузочно-разгрузочные мощности дальневосточных контейнерных портов, а также пропускная способность железнодорожных и автомобильных портов - во всех этих областях еще существуют недостатки", - сказал он. Однако, уверен эксперт, после того, как все недостатки будут устранены, российско-китайское промышленное сотрудничество может выйти на новый уровень. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его от 100 миллиардов в год до 200 миллиардов к 2024 году. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году. После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине 4 февраля 2022 года, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем - 250 миллиардов долларов в год.

https://ria.ru/20221229/sotrudnichestvo-1842015506.html

https://ria.ru/20221227/smi-1841525167.html

россия

китай

восточная европа

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экономика, дмитрий песков (спецпредставитель президента), си цзиньпин, россия, китай, восточная европа