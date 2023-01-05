https://ria.ru/20230105/toplivo-1843150393.html
Польский регулятор начал расследование по вопросу цен на топливо
Польский регулятор начал расследование по вопросу цен на топливо - РИА Новости, 05.01.2023
Польский регулятор начал расследование по вопросу цен на топливо
Управление защиты потребителей и конкуренции Польши UOKiK начало расследование по вопросу розничных цен на автомобильное топливо, сообщил на пресс-конференции в РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T14:32
2023-01-05T14:32
2023-01-05T14:32
экономика
цены на нефть
польша
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ВАРШАВА, 5 янв – РИА Новости. Управление защиты потребителей и конкуренции Польши UOKiK начало расследование по вопросу розничных цен на автомобильное топливо, сообщил на пресс-конференции в четверг председатель управления Томаш Хрустный. В первые дни наступившего года в Польше разгорелся скандал по вопросу цен на топливо. С 1 января закончился период действия ряда введенных правительством антикризисных мер, в частности перестал действовать сниженный НДС на топливо. На смену сниженной ставке в 8% возвратилась ставка 23%. Тем не менее, цены топлива на автозаправочных станциях не выросли. В связи с этим, польские топливные концерны подозревают в том, что они ранее завышали цены на топливо. "Как председатель UOKiK, я инициировал расследование по вопросу рыночных цен на топливо", - сказал Хрустный. Он отметил, что регулятор уже обратился к предпринимателям, работающим на топливном рынке, с просьбой предоставить подробную информацию о ценообразовании. При этом Хрустный заявил, что расследование ведется "по делу, а не против кого-либо".
https://ria.ru/20221217/ukraina-1839383704.html
польша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, польша
Экономика, Цены на нефть, Польша
Польский регулятор начал расследование по вопросу цен на топливо
Управление защиты потребителей Польши UOKiK начало расследование по вопросу цен на топливо
ВАРШАВА, 5 янв – РИА Новости. Управление защиты потребителей и конкуренции Польши UOKiK начало расследование по вопросу розничных цен на автомобильное топливо, сообщил на пресс-конференции в четверг председатель управления Томаш Хрустный.
В первые дни наступившего года в Польше разгорелся скандал по вопросу цен на топливо. С 1 января закончился период действия ряда введенных правительством антикризисных мер, в частности перестал действовать сниженный НДС на топливо. На смену сниженной ставке в 8% возвратилась ставка 23%. Тем не менее, цены топлива на автозаправочных станциях не выросли. В связи с этим, польские топливные концерны подозревают в том, что они ранее завышали цены на топливо.
"Как председатель UOKiK, я инициировал расследование по вопросу рыночных цен на топливо", - сказал Хрустный.
Он отметил, что регулятор уже обратился к предпринимателям, работающим на топливном рынке, с просьбой предоставить подробную информацию о ценообразовании.
При этом Хрустный заявил, что расследование ведется "по делу, а не против кого-либо".