https://ria.ru/20230105/toplivo-1843150393.html

Польский регулятор начал расследование по вопросу цен на топливо

Польский регулятор начал расследование по вопросу цен на топливо - РИА Новости, 05.01.2023

Польский регулятор начал расследование по вопросу цен на топливо

Управление защиты потребителей и конкуренции Польши UOKiK начало расследование по вопросу розничных цен на автомобильное топливо, сообщил на пресс-конференции в РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T14:32

2023-01-05T14:32

2023-01-05T14:32

экономика

цены на нефть

польша

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ВАРШАВА, 5 янв – РИА Новости. Управление защиты потребителей и конкуренции Польши UOKiK начало расследование по вопросу розничных цен на автомобильное топливо, сообщил на пресс-конференции в четверг председатель управления Томаш Хрустный. В первые дни наступившего года в Польше разгорелся скандал по вопросу цен на топливо. С 1 января закончился период действия ряда введенных правительством антикризисных мер, в частности перестал действовать сниженный НДС на топливо. На смену сниженной ставке в 8% возвратилась ставка 23%. Тем не менее, цены топлива на автозаправочных станциях не выросли. В связи с этим, польские топливные концерны подозревают в том, что они ранее завышали цены на топливо. "Как председатель UOKiK, я инициировал расследование по вопросу рыночных цен на топливо", - сказал Хрустный. Он отметил, что регулятор уже обратился к предпринимателям, работающим на топливном рынке, с просьбой предоставить подробную информацию о ценообразовании. При этом Хрустный заявил, что расследование ведется "по делу, а не против кого-либо".

https://ria.ru/20221217/ukraina-1839383704.html

польша

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, польша