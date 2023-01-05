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Польский регулятор начал расследование по вопросу цен на топливо - РИА Новости, 05.01.2023
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Польский регулятор начал расследование по вопросу цен на топливо
Польский регулятор начал расследование по вопросу цен на топливо - РИА Новости, 05.01.2023
Польский регулятор начал расследование по вопросу цен на топливо
Управление защиты потребителей и конкуренции Польши UOKiK начало расследование по вопросу розничных цен на автомобильное топливо, сообщил на пресс-конференции в РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T14:32
2023-01-05T14:32
экономика
цены на нефть
польша
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ВАРШАВА, 5 янв – РИА Новости. Управление защиты потребителей и конкуренции Польши UOKiK начало расследование по вопросу розничных цен на автомобильное топливо, сообщил на пресс-конференции в четверг председатель управления Томаш Хрустный. В первые дни наступившего года в Польше разгорелся скандал по вопросу цен на топливо. С 1 января закончился период действия ряда введенных правительством антикризисных мер, в частности перестал действовать сниженный НДС на топливо. На смену сниженной ставке в 8% возвратилась ставка 23%. Тем не менее, цены топлива на автозаправочных станциях не выросли. В связи с этим, польские топливные концерны подозревают в том, что они ранее завышали цены на топливо. "Как председатель UOKiK, я инициировал расследование по вопросу рыночных цен на топливо", - сказал Хрустный. Он отметил, что регулятор уже обратился к предпринимателям, работающим на топливном рынке, с просьбой предоставить подробную информацию о ценообразовании. При этом Хрустный заявил, что расследование ведется "по делу, а не против кого-либо".
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экономика, цены на нефть, польша
Экономика, Цены на нефть, Польша
14:32 05.01.2023
 
Польский регулятор начал расследование по вопросу цен на топливо

Управление защиты потребителей Польши UOKiK начало расследование по вопросу цен на топливо

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкМашина на автозаправочной станции Circle K в Варшаве
Машина на автозаправочной станции Circle K в Варшаве - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Машина на автозаправочной станции Circle K в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 5 янв – РИА Новости. Управление защиты потребителей и конкуренции Польши UOKiK начало расследование по вопросу розничных цен на автомобильное топливо, сообщил на пресс-конференции в четверг председатель управления Томаш Хрустный.
В первые дни наступившего года в Польше разгорелся скандал по вопросу цен на топливо. С 1 января закончился период действия ряда введенных правительством антикризисных мер, в частности перестал действовать сниженный НДС на топливо. На смену сниженной ставке в 8% возвратилась ставка 23%. Тем не менее, цены топлива на автозаправочных станциях не выросли. В связи с этим, польские топливные концерны подозревают в том, что они ранее завышали цены на топливо.
"Как председатель UOKiK, я инициировал расследование по вопросу рыночных цен на топливо", - сказал Хрустный.
Он отметил, что регулятор уже обратился к предпринимателям, работающим на топливном рынке, с просьбой предоставить подробную информацию о ценообразовании.
При этом Хрустный заявил, что расследование ведется "по делу, а не против кого-либо".
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