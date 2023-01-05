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ВСУ нанесли удар по Таврийску в Херсонской области
ВСУ нанесли удар по Таврийску в Херсонской области - РИА Новости, 05.01.2023
ВСУ нанесли удар по Таврийску в Херсонской области
Город Таврийск в Херсонской области попал под обстрел украинских войск, один человек погиб, двое получили осколочные ранения, сообщает пресс-служба министерства РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T23:10
2023-01-05T23:10
2023-01-05T23:10
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
днепр (город)
здоровье - общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Город Таврийск в Херсонской области попал под обстрел украинских войск, один человек погиб, двое получили осколочные ранения, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. "Сегодня вечером был обстрелян Таврийск. К несчастью, один человек погиб. Двое местных жителей получили осколочные ранения. Бригада "скорой" оказала пострадавшим экстренную медицинскую помощь", - говорится в сообщении. Пациенты доставлены в больницу. Город Таврийск находится на левом берегу Днепра в Херсонской области, рядом с Каховской ГЭС.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , днепр (город), здоровье - общество
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Днепр (город), Здоровье - Общество
ВСУ нанесли удар по Таврийску в Херсонской области
Минздрав Херсонской области: ВСУ нанесли удар по Таврийску, один человек погиб