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ВСУ нанесли удар по Таврийску в Херсонской области - РИА Новости, 05.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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ВСУ нанесли удар по Таврийску в Херсонской области
ВСУ нанесли удар по Таврийску в Херсонской области - РИА Новости, 05.01.2023
ВСУ нанесли удар по Таврийску в Херсонской области
Город Таврийск в Херсонской области попал под обстрел украинских войск, один человек погиб, двое получили осколочные ранения, сообщает пресс-служба министерства РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T23:10
2023-01-05T23:10
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
днепр (город)
здоровье - общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Город Таврийск в Херсонской области попал под обстрел украинских войск, один человек погиб, двое получили осколочные ранения, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. "Сегодня вечером был обстрелян Таврийск. К несчастью, один человек погиб. Двое местных жителей получили осколочные ранения. Бригада "скорой" оказала пострадавшим экстренную медицинскую помощь", - говорится в сообщении. Пациенты доставлены в больницу. Город Таврийск находится на левом берегу Днепра в Херсонской области, рядом с Каховской ГЭС.
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херсонская область
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в мире, херсонская область , днепр (город), здоровье - общество
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Днепр (город), Здоровье - Общество
23:10 05.01.2023
 
ВСУ нанесли удар по Таврийску в Херсонской области

Минздрав Херсонской области: ВСУ нанесли удар по Таврийску, один человек погиб

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Город Таврийск в Херсонской области попал под обстрел украинских войск, один человек погиб, двое получили осколочные ранения, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
"Сегодня вечером был обстрелян Таврийск. К несчастью, один человек погиб. Двое местных жителей получили осколочные ранения. Бригада "скорой" оказала пострадавшим экстренную медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
Пациенты доставлены в больницу.
Город Таврийск находится на левом берегу Днепра в Херсонской области, рядом с Каховской ГЭС.
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