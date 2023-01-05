https://ria.ru/20230105/tavriysk-1843206303.html

ВСУ нанесли удар по Таврийску в Херсонской области

ВСУ нанесли удар по Таврийску в Херсонской области - РИА Новости, 05.01.2023

ВСУ нанесли удар по Таврийску в Херсонской области

Город Таврийск в Херсонской области попал под обстрел украинских войск, один человек погиб, двое получили осколочные ранения, сообщает пресс-служба министерства РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T23:10

2023-01-05T23:10

2023-01-05T23:10

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

днепр (город)

здоровье - общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Город Таврийск в Херсонской области попал под обстрел украинских войск, один человек погиб, двое получили осколочные ранения, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. "Сегодня вечером был обстрелян Таврийск. К несчастью, один человек погиб. Двое местных жителей получили осколочные ранения. Бригада "скорой" оказала пострадавшим экстренную медицинскую помощь", - говорится в сообщении. Пациенты доставлены в больницу. Город Таврийск находится на левом берегу Днепра в Херсонской области, рядом с Каховской ГЭС.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

днепр (город)

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, херсонская область , днепр (город), здоровье - общество