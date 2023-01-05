https://ria.ru/20230105/tanki-1843204365.html

Британия заявила, что в будущем может передать Украине танки

Британия заявила, что в будущем может передать Украине танки - РИА Новости, 05.01.2023

Британия заявила, что в будущем может передать Украине танки

Британия или страны-союзники могут в будущем передать танки Украине, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на британского министра иностранных дел Джеймса... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T22:47

2023-01-05T22:47

2023-01-05T22:47

специальная военная операция на украине

в мире

джеймс клеверли

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

россия

лондон

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Британия или страны-союзники могут в будущем передать танки Украине, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на британского министра иностранных дел Джеймса Клеверли. Когда его спросили, какие обязательства возьмет на себя Британия, министр отметил, что Лондон предоставляет Киеву военное оборудование, которое может нанести "решающий удар по российским целям на расстоянии". "Танки вполне могут стать частью этого (обязательств). Откуда из возьмут, какие союзники их предоставят - это то, над чем мы, конечно, работаем друг с другом", - приводит телеканал слова Клеверли. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230105/zapad-1843081621.html

https://ria.ru/20230102/evropa-1842741314.html

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в мире, джеймс клеверли, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, лондон, нато