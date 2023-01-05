https://ria.ru/20230105/stena-1843198984.html

Израиль построит стену вдоль шоссе около границы с сектором Газа, пишут СМИ

Израиль построит стену вдоль шоссе около границы с сектором Газа, пишут СМИ - РИА Новости, 05.01.2023

Израиль построит стену вдоль шоссе около границы с сектором Газа, пишут СМИ

Израиль построит стену вдоль шоссе около границы с сектором Газа, сообщила газета Times of Israel. РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T21:36

2023-01-05T21:36

2023-01-05T21:36

в мире

израиль

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Израиль построит стену вдоль шоссе около границы с сектором Газа, сообщила газета Times of Israel. Отмечается, что высокая стена будет проходить вдоль участка Шоссе 34 протяженностью 4,6 километра между городом Сдерот и кибуцем (поселением – ред.) Яд-Мордехай и некоторых частей Магистрали 232, строительство планируется завершить к лету. Как пишет издание, задача стены будет заключаться в том, чтобы скрыть потенциальные цели от противотанковых ракет, выпускаемых вооруженными группировками из сектора Газа.

https://ria.ru/20220904/kazn-1814395564.html

израиль

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, израиль