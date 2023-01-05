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Израиль построит стену вдоль шоссе около границы с сектором Газа, пишут СМИ - РИА Новости, 05.01.2023
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Израиль построит стену вдоль шоссе около границы с сектором Газа, пишут СМИ
Израиль построит стену вдоль шоссе около границы с сектором Газа, пишут СМИ - РИА Новости, 05.01.2023
Израиль построит стену вдоль шоссе около границы с сектором Газа, пишут СМИ
Израиль построит стену вдоль шоссе около границы с сектором Газа, сообщила газета Times of Israel. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T21:36
2023-01-05T21:36
в мире
израиль
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Израиль построит стену вдоль шоссе около границы с сектором Газа, сообщила газета Times of Israel. Отмечается, что высокая стена будет проходить вдоль участка Шоссе 34 протяженностью 4,6 километра между городом Сдерот и кибуцем (поселением – ред.) Яд-Мордехай и некоторых частей Магистрали 232, строительство планируется завершить к лету. Как пишет издание, задача стены будет заключаться в том, чтобы скрыть потенциальные цели от противотанковых ракет, выпускаемых вооруженными группировками из сектора Газа.
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в мире, израиль
В мире, Израиль
21:36 05.01.2023
 
Израиль построит стену вдоль шоссе около границы с сектором Газа, пишут СМИ

Times of Israel: Израиль построит стену вдоль шоссе около границы с сектором Газа

© AP Photo / Fatima ShbairРакеты, выпущенные из сектора Газа. 6 августа 2022
Ракеты, выпущенные из сектора Газа. 6 августа 2022 - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Ракеты, выпущенные из сектора Газа. 6 августа 2022. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Израиль построит стену вдоль шоссе около границы с сектором Газа, сообщила газета Times of Israel.
Отмечается, что высокая стена будет проходить вдоль участка Шоссе 34 протяженностью 4,6 километра между городом Сдерот и кибуцем (поселением – ред.) Яд-Мордехай и некоторых частей Магистрали 232, строительство планируется завершить к лету.
Как пишет издание, задача стены будет заключаться в том, чтобы скрыть потенциальные цели от противотанковых ракет, выпускаемых вооруженными группировками из сектора Газа.
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