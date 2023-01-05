https://ria.ru/20230105/stena-1843198984.html
Израиль построит стену вдоль шоссе около границы с сектором Газа, пишут СМИ
Израиль построит стену вдоль шоссе около границы с сектором Газа, пишут СМИ - РИА Новости, 05.01.2023
Израиль построит стену вдоль шоссе около границы с сектором Газа, пишут СМИ
Израиль построит стену вдоль шоссе около границы с сектором Газа, сообщила газета Times of Israel. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T21:36
2023-01-05T21:36
2023-01-05T21:36
в мире
израиль
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Израиль построит стену вдоль шоссе около границы с сектором Газа, сообщила газета Times of Israel. Отмечается, что высокая стена будет проходить вдоль участка Шоссе 34 протяженностью 4,6 километра между городом Сдерот и кибуцем (поселением – ред.) Яд-Мордехай и некоторых частей Магистрали 232, строительство планируется завершить к лету. Как пишет издание, задача стены будет заключаться в том, чтобы скрыть потенциальные цели от противотанковых ракет, выпускаемых вооруженными группировками из сектора Газа.
https://ria.ru/20220904/kazn-1814395564.html
израиль
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль
Израиль построит стену вдоль шоссе около границы с сектором Газа, пишут СМИ
Times of Israel: Израиль построит стену вдоль шоссе около границы с сектором Газа