Спецоперация, 5 января: Путин поручил прекратить огонь с 6 до 7 января
Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня на Украине
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции на Запорожском направлении
Военнослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции на Запорожском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после предложения патриарха Кирилла установить рождественское перемирие поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу установить режим прекращения огня по линии боевого соприкосновения с 12.00 6 января до 24.00 7 января; секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не будет поддерживать режим прекращения огня.
Режим прекращения огня на рождество
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил установить рождественское перемирие в период с 12.00 6 января до 24.00 7 января, сообщил в четверг сайт Московского патриархата.
Вечером Путин поручил Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок негативно отреагировала на предложение о прекращении огня на Украине до 7 января, Президент США Джо Байден заявил, что не хочет отвечать на идею Путина о 36-часовом прекращение огня на Украине.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не будет поддерживать "рождественское перемирие".
Ход операции
Первая группа бывших заключенных, участвовавшая в спецоперации в качестве добровольцев в группе "Вагнер", завершила свой полугодовой контракт, с них сняты все судимости, сообщил руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин.
На Купянском направлении уничтожено до 30 украинских военных, на Красно-Лиманском потери противника превысили 40 человек, на донецком – уничтожено до 60 украинских военнослужащих, на Южно-Донецком направлении уничтожено - более 40, сообщили в российском Минобороны. Также, как рассказали в ведомстве, на Донецком направлении проведены успешные наступательные действия, нанесено поражение подразделениям 110-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад. Кроме того, в МО рассказали, что сбиты Су-24 и Су-25 противника.
Генсек ООН Антониу Гутерреш решил распустить миссию по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке, так как не были созданы необходимые условия для ее отправки, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
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Трагедия в Макеевке
Почти всех военных, пострадавших при обстреле украинскими войсками Макеевки, перевели в другие регионы России, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Международная обстановка
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