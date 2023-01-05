https://ria.ru/20230105/spetsoperatsiya-1843201922.html

Спецоперация, 5 января: Путин поручил прекратить огонь с 6 до 7 января

Спецоперация, 5 января: Путин поручил прекратить огонь с 6 до 7 января - РИА Новости, 05.01.2023

Спецоперация, 5 января: Путин поручил прекратить огонь с 6 до 7 января

Президент России Владимир Путин после предложения патриарха Кирилла установить рождественское перемирие поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу установить... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T22:16

2023-01-05T22:16

2023-01-05T22:16

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

сергей шойгу

алексей данилов

украина

киев

россия

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после предложения патриарха Кирилла установить рождественское перемирие поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу установить режим прекращения огня по линии боевого соприкосновения с 12.00 6 января до 24.00 7 января; секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не будет поддерживать режим прекращения огня. Режим прекращения огня на рождествоПатриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил установить рождественское перемирие в период с 12.00 6 января до 24.00 7 января, сообщил в четверг сайт Московского патриархата. Вечером Путин поручил Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине, сообщила пресс-служба Кремля. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок негативно отреагировала на предложение о прекращении огня на Украине до 7 января, Президент США Джо Байден заявил, что не хочет отвечать на идею Путина о 36-часовом прекращение огня на Украине. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не будет поддерживать "рождественское перемирие". Ход операцииПервая группа бывших заключенных, участвовавшая в спецоперации в качестве добровольцев в группе "Вагнер", завершила свой полугодовой контракт, с них сняты все судимости, сообщил руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин. На Купянском направлении уничтожено до 30 украинских военных, на Красно-Лиманском потери противника превысили 40 человек, на донецком – уничтожено до 60 украинских военнослужащих, на Южно-Донецком направлении уничтожено - более 40, сообщили в российском Минобороны. Также, как рассказали в ведомстве, на Донецком направлении проведены успешные наступательные действия, нанесено поражение подразделениям 110-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад. Кроме того, в МО рассказали, что сбиты Су-24 и Су-25 противника. Генсек ООН Антониу Гутерреш решил распустить миссию по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке, так как не были созданы необходимые условия для ее отправки, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Трагедия в МакеевкеПочти всех военных, пострадавших при обстреле украинскими войсками Макеевки, перевели в другие регионы России, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Международная обстановкаПрезидент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным обсудил с ним двусторонние отношения, ситуацию на Украине и сирийский кризис, сообщила канцелярия турецкого лидера. В разговоре с Путиным турецкий лидер высказался за "видение справедливого решения" по Украине. Как сообщила пресс-служба Кремля, российский и турецкий лидеры обсудили Украину, АЭС "Аккую" и проект газового хаба, Путин отметил деструктивную роль Запада, накачивающего Киев оружием. В разговоре российский президент подтвердил Эрдогану открытость к диалогу по Украине при выполнении Киевом известных требований и учете новых территориальных реалий. Как позднее сообщила канцелярия президента Турции, Эрдоган в ходе разговора с Путиным заявил о готовности Анкары взять на себя роль посредника для установления прочного мира между Россией и Украиной. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что если решение об изъятии активов РФ состоится, Москва имеет право на аналогичные действия в отношении государств, принявших такое решение. Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что Германия готова использовать замороженные российские активы для восстановления Украины, если союзники поступят так же, а решение юридических вопросов будет возможным. Франция может направить Украине бронеавтомобили AMX-10RC в течение нескольких недель или месяцев, сообщила в четверг глава МИД республики Катрин Колонна. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленском сообщил, что Франция поставит Украине бронеавтомобили AMX-10RC. Администрация президента США Джо Байдена не планирует отправлять на Украину танки Abrams по техническим причинам, сообщила газета Washington Post со ссылкой на американского чиновника.

https://ria.ru/20221119/zelenskiy-1832726922.html

https://ria.ru/20221119/ukraina-1832700925.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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