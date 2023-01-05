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Спецоперация, 5 января: Путин поручил прекратить огонь с 6 до 7 января - РИА Новости, 05.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230105/spetsoperatsiya-1843201922.html
Спецоперация, 5 января: Путин поручил прекратить огонь с 6 до 7 января
Спецоперация, 5 января: Путин поручил прекратить огонь с 6 до 7 января - РИА Новости, 05.01.2023
Спецоперация, 5 января: Путин поручил прекратить огонь с 6 до 7 января
Президент России Владимир Путин после предложения патриарха Кирилла установить рождественское перемирие поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу установить... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T22:16
2023-01-05T22:16
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
сергей шойгу
алексей данилов
украина
киев
россия
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после предложения патриарха Кирилла установить рождественское перемирие поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу установить режим прекращения огня по линии боевого соприкосновения с 12.00 6 января до 24.00 7 января; секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не будет поддерживать режим прекращения огня. Режим прекращения огня на рождествоПатриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил установить рождественское перемирие в период с 12.00 6 января до 24.00 7 января, сообщил в четверг сайт Московского патриархата. Вечером Путин поручил Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине, сообщила пресс-служба Кремля. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок негативно отреагировала на предложение о прекращении огня на Украине до 7 января, Президент США Джо Байден заявил, что не хочет отвечать на идею Путина о 36-часовом прекращение огня на Украине. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не будет поддерживать "рождественское перемирие". Ход операцииПервая группа бывших заключенных, участвовавшая в спецоперации в качестве добровольцев в группе "Вагнер", завершила свой полугодовой контракт, с них сняты все судимости, сообщил руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин. На Купянском направлении уничтожено до 30 украинских военных, на Красно-Лиманском потери противника превысили 40 человек, на донецком – уничтожено до 60 украинских военнослужащих, на Южно-Донецком направлении уничтожено - более 40, сообщили в российском Минобороны. Также, как рассказали в ведомстве, на Донецком направлении проведены успешные наступательные действия, нанесено поражение подразделениям 110-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад. Кроме того, в МО рассказали, что сбиты Су-24 и Су-25 противника. Генсек ООН Антониу Гутерреш решил распустить миссию по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке, так как не были созданы необходимые условия для ее отправки, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Трагедия в МакеевкеПочти всех военных, пострадавших при обстреле украинскими войсками Макеевки, перевели в другие регионы России, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Международная обстановкаПрезидент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным обсудил с ним двусторонние отношения, ситуацию на Украине и сирийский кризис, сообщила канцелярия турецкого лидера. В разговоре с Путиным турецкий лидер высказался за "видение справедливого решения" по Украине. Как сообщила пресс-служба Кремля, российский и турецкий лидеры обсудили Украину, АЭС "Аккую" и проект газового хаба, Путин отметил деструктивную роль Запада, накачивающего Киев оружием. В разговоре российский президент подтвердил Эрдогану открытость к диалогу по Украине при выполнении Киевом известных требований и учете новых территориальных реалий. Как позднее сообщила канцелярия президента Турции, Эрдоган в ходе разговора с Путиным заявил о готовности Анкары взять на себя роль посредника для установления прочного мира между Россией и Украиной. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что если решение об изъятии активов РФ состоится, Москва имеет право на аналогичные действия в отношении государств, принявших такое решение. Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что Германия готова использовать замороженные российские активы для восстановления Украины, если союзники поступят так же, а решение юридических вопросов будет возможным. Франция может направить Украине бронеавтомобили AMX-10RC в течение нескольких недель или месяцев, сообщила в четверг глава МИД республики Катрин Колонна. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленском сообщил, что Франция поставит Украине бронеавтомобили AMX-10RC. Администрация президента США Джо Байдена не планирует отправлять на Украину танки Abrams по техническим причинам, сообщила газета Washington Post со ссылкой на американского чиновника.
https://ria.ru/20221119/zelenskiy-1832726922.html
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в мире, владимир путин, сергей шойгу, алексей данилов, украина, киев, россия, оон, московский патриархат, аэс "аккую", су-25, су-24, рождество христово
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Алексей Данилов, Украина, Киев, Россия, ООН, Московский Патриархат, АЭС "Аккую", Су-25, Су-24, Рождество Христово
22:16 05.01.2023
 
Спецоперация, 5 января: Путин поручил прекратить огонь с 6 до 7 января

Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня на Украине

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции на Запорожском направлении
Военнослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции на Запорожском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после предложения патриарха Кирилла установить рождественское перемирие поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу установить режим прекращения огня по линии боевого соприкосновения с 12.00 6 января до 24.00 7 января; секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не будет поддерживать режим прекращения огня.

Режим прекращения огня на рождество

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19 ноября 2022, 12:17Специальная военная операция на Украине
Зеленский обвинил Россию в желании "получить передышку" с помощью перемирия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил установить рождественское перемирие в период с 12.00 6 января до 24.00 7 января, сообщил в четверг сайт Московского патриархата.
Вечером Путин поручил Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок негативно отреагировала на предложение о прекращении огня на Украине до 7 января, Президент США Джо Байден заявил, что не хочет отвечать на идею Путина о 36-часовом прекращение огня на Украине.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не будет поддерживать "рождественское перемирие".

Ход операции

Первая группа бывших заключенных, участвовавшая в спецоперации в качестве добровольцев в группе "Вагнер", завершила свой полугодовой контракт, с них сняты все судимости, сообщил руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин.
На Купянском направлении уничтожено до 30 украинских военных, на Красно-Лиманском потери противника превысили 40 человек, на донецком – уничтожено до 60 украинских военнослужащих, на Южно-Донецком направлении уничтожено - более 40, сообщили в российском Минобороны. Также, как рассказали в ведомстве, на Донецком направлении проведены успешные наступательные действия, нанесено поражение подразделениям 110-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад. Кроме того, в МО рассказали, что сбиты Су-24 и Су-25 противника.
Генсек ООН Антониу Гутерреш решил распустить миссию по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке, так как не были созданы необходимые условия для ее отправки, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Президент Украины Владимир Зеленский в Херсоне - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
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В Германии рассказали, когда Зеленский начнет умолять о перемирии с Россией

Трагедия в Макеевке

Почти всех военных, пострадавших при обстреле украинскими войсками Макеевки, перевели в другие регионы России, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Международная обстановка

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным обсудил с ним двусторонние отношения, ситуацию на Украине и сирийский кризис, сообщила канцелярия турецкого лидера. В разговоре с Путиным турецкий лидер высказался за "видение справедливого решения" по Украине. Как сообщила пресс-служба Кремля, российский и турецкий лидеры обсудили Украину, АЭС "Аккую" и проект газового хаба, Путин отметил деструктивную роль Запада, накачивающего Киев оружием. В разговоре российский президент подтвердил Эрдогану открытость к диалогу по Украине при выполнении Киевом известных требований и учете новых территориальных реалий.
Как позднее сообщила канцелярия президента Турции, Эрдоган в ходе разговора с Путиным заявил о готовности Анкары взять на себя роль посредника для установления прочного мира между Россией и Украиной.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что если решение об изъятии активов РФ состоится, Москва имеет право на аналогичные действия в отношении государств, принявших такое решение. Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что Германия готова использовать замороженные российские активы для восстановления Украины, если союзники поступят так же, а решение юридических вопросов будет возможным.
Франция может направить Украине бронеавтомобили AMX-10RC в течение нескольких недель или месяцев, сообщила в четверг глава МИД республики Катрин Колонна. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленском сообщил, что Франция поставит Украине бронеавтомобили AMX-10RC.
Администрация президента США Джо Байдена не планирует отправлять на Украину танки Abrams по техническим причинам, сообщила газета Washington Post со ссылкой на американского чиновника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинСергей ШойгуАлексей ДаниловУкраинаКиевРоссияООНМосковский ПатриархатАЭС "Аккую"Су-25Су-24Рождество Христово
 
 
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