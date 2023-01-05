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Российские военные уничтожили две украинские установки РСЗО "Ольха" в ДНР
Российские военные уничтожили две украинские установки РСЗО "Ольха" в ДНР - РИА Новости, 05.01.2023
Российские военные уничтожили две украинские установки РСЗО "Ольха" в ДНР
Российские войска уничтожили в ДНР две украинские пусковые установки реактивной системы залпового огня "Ольха", сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T14:24
2023-01-05T14:24
2023-01-05T14:27
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Российские войска уничтожили в ДНР две украинские пусковые установки реактивной системы залпового огня "Ольха", сообщило в четверг министерство обороны РФ. "В ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Водяное и Очеретино Донецкой Народной Республики уничтожены: боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и две пусковые установки РСЗО "Ольха", - говорится в сводке военного ведомства. В районах населенных пунктов Гуляйполе, Павловка Запорожской области и Великая Новоселка (ДНР) на огневых позициях уничтожены самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика" и две самоходные гаубицы 2С3 "Акация". В районах населенных пунктов Белогоровка, Первомайское и Артемовск (ДНР), Ингулец и Новобереслава Херсонской области уничтожены на огневых позициях три гаубицы Д-20 и две гаубицы Д-30, говорится в сообщении.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:24 05.01.2023 (обновлено: 14:27 05.01.2023)
Российские военные уничтожили две украинские установки РСЗО "Ольха" в ДНР
Минобороны России сообщило об уничтожении в ДНР двух украинских установок РСЗО "Ольха"