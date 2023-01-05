https://ria.ru/20230105/spetsoperatsiya-1843149052.html

Российские военные уничтожили две украинские установки РСЗО "Ольха" в ДНР

Российские военные уничтожили две украинские установки РСЗО "Ольха" в ДНР - РИА Новости, 05.01.2023

Российские военные уничтожили две украинские установки РСЗО "Ольха" в ДНР

Российские войска уничтожили в ДНР две украинские пусковые установки реактивной системы залпового огня "Ольха", сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T14:24

2023-01-05T14:24

2023-01-05T14:27

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154951/10/1549511033_101:0:3289:1793_1920x0_80_0_0_f345c51e64fc46b151f66db5fee73538.jpg

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Российские войска уничтожили в ДНР две украинские пусковые установки реактивной системы залпового огня "Ольха", сообщило в четверг министерство обороны РФ. "В ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Водяное и Очеретино Донецкой Народной Республики уничтожены: боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и две пусковые установки РСЗО "Ольха", - говорится в сводке военного ведомства. В районах населенных пунктов Гуляйполе, Павловка Запорожской области и Великая Новоселка (ДНР) на огневых позициях уничтожены самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика" и две самоходные гаубицы 2С3 "Акация". В районах населенных пунктов Белогоровка, Первомайское и Артемовск (ДНР), Ингулец и Новобереслава Херсонской области уничтожены на огневых позициях три гаубицы Д-20 и две гаубицы Д-30, говорится в сообщении.

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)