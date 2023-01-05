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Российские военные сбили два украинских самолета в ДНР

Российские военные сбили два украинских самолета в ДНР - РИА Новости, 05.01.2023

Российские военные сбили два украинских самолета в ДНР

Российские войска уничтожили за сутки в ДНР два украинских самолета Су-24 и Су-25, сообщило в четверг Минобороны России. РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T14:09

2023-01-05T14:09

2023-01-05T14:37

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

красногоровка

су-24

су-25

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Российские войска уничтожили за сутки в ДНР два украинских самолета Су-24 и Су-25, сообщило в четверг Минобороны России."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Кроме того, средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Победа Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, уточнило Минобороны.

донецкая народная республика

красногоровка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, красногоровка, су-24, су-25, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф