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Российские военные сбили два украинских самолета в ДНР
Российские военные сбили два украинских самолета в ДНР - РИА Новости, 05.01.2023
Российские военные сбили два украинских самолета в ДНР
Российские войска уничтожили за сутки в ДНР два украинских самолета Су-24 и Су-25, сообщило в четверг Минобороны России. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T14:09
2023-01-05T14:09
2023-01-05T14:37
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
красногоровка
су-24
су-25
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Российские войска уничтожили за сутки в ДНР два украинских самолета Су-24 и Су-25, сообщило в четверг Минобороны России."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Кроме того, средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Победа Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, уточнило Минобороны.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, красногоровка, су-24, су-25, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Красногоровка, Су-24, Су-25, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
14:09 05.01.2023 (обновлено: 14:37 05.01.2023)
Российские военные сбили два украинских самолета в ДНР
Минобороны России сообщило о сбитых украинских самолетах Су-24 и Су-25 в ДНР