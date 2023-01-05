Рейтинг@Mail.ru
На Донецком направлении за сутки уничтожили до 60 украинских военнослужащих - РИА Новости, 05.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230105/spetsoperatsiya-1843145716.html
На Донецком направлении за сутки уничтожили до 60 украинских военнослужащих
На Донецком направлении за сутки уничтожили до 60 украинских военнослужащих - РИА Новости, 05.01.2023
На Донецком направлении за сутки уничтожили до 60 украинских военнослужащих
ВС РФ на Донецком направлении в ходе наступательных действий за сутки уничтожили до 60 военнослужащих и девять единиц техники, сообщили в четверг в Минобороны... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T14:03
2023-01-05T14:28
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841592691_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0559cd7a7801a895c92608689aa0949d.jpg
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. ВС РФ на Донецком направлении в ходе наступательных действий за сутки уничтожили до 60 военнослужащих и девять единиц техники, сообщили в четверг в Минобороны России."На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российские войска нанесли поражение подразделениям 110-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и пять автомобилей", - уточнили в Минобороны.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841592691_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_0a814a0a6d49e3c09b4f8e8790cdad55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:03 05.01.2023 (обновлено: 14:28 05.01.2023)
 
На Донецком направлении за сутки уничтожили до 60 украинских военнослужащих

Минобороны России сообщило об уничтожении до 60 украинских военных на Донецком направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне спецоперации
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. ВС РФ на Донецком направлении в ходе наступательных действий за сутки уничтожили до 60 военнослужащих и девять единиц техники, сообщили в четверг в Минобороны России.
"На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российские войска нанесли поражение подразделениям 110-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и пять автомобилей", - уточнили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:00Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.01.2023
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала