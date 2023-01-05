https://ria.ru/20230105/spetsoperatsiya-1843145716.html

На Донецком направлении за сутки уничтожили до 60 украинских военнослужащих

На Донецком направлении за сутки уничтожили до 60 украинских военнослужащих - РИА Новости, 05.01.2023

На Донецком направлении за сутки уничтожили до 60 украинских военнослужащих

ВС РФ на Донецком направлении в ходе наступательных действий за сутки уничтожили до 60 военнослужащих и девять единиц техники, сообщили в четверг в Минобороны... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T14:03

2023-01-05T14:03

2023-01-05T14:28

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. ВС РФ на Донецком направлении в ходе наступательных действий за сутки уничтожили до 60 военнослужащих и девять единиц техники, сообщили в четверг в Минобороны России."На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российские войска нанесли поражение подразделениям 110-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и пять автомобилей", - уточнили в Минобороны.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)