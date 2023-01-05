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На Донецком направлении за сутки уничтожили до 60 украинских военнослужащих
На Донецком направлении за сутки уничтожили до 60 украинских военнослужащих - РИА Новости, 05.01.2023
На Донецком направлении за сутки уничтожили до 60 украинских военнослужащих
ВС РФ на Донецком направлении в ходе наступательных действий за сутки уничтожили до 60 военнослужащих и девять единиц техники, сообщили в четверг в Минобороны... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T14:03
2023-01-05T14:03
2023-01-05T14:28
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. ВС РФ на Донецком направлении в ходе наступательных действий за сутки уничтожили до 60 военнослужащих и девять единиц техники, сообщили в четверг в Минобороны России."На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российские войска нанесли поражение подразделениям 110-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и пять автомобилей", - уточнили в Минобороны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:03 05.01.2023 (обновлено: 14:28 05.01.2023)
На Донецком направлении за сутки уничтожили до 60 украинских военнослужащих
Минобороны России сообщило об уничтожении до 60 украинских военных на Донецком направлении