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ВС России уничтожили до 30 военнослужащих ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 05.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230105/spetsoperatsiya-1843145451.html
ВС России уничтожили до 30 военнослужащих ВСУ на Купянском направлении
ВС России уничтожили до 30 военнослужащих ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 05.01.2023
ВС России уничтожили до 30 военнослужащих ВСУ на Купянском направлении
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 70 человек, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T13:58
2023-01-05T14:06
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 70 человек, сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении в результате артиллерийских ударов российских войск по скоплениям живой силы 14-й и 95-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кучеровка, Песчаное Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики уничтожено до 30 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады войск Украины в районах населенных пунктов Григоровка и Серебрянка ДНР."Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и три пикапа", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20230105/poteri-1843145614.html
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россия, украина, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
13:58 05.01.2023 (обновлено: 14:06 05.01.2023)
 
ВС России уничтожили до 30 военнослужащих ВСУ на Купянском направлении

Российские силы уничтожили до 30 украинских военнослужащих ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Работа самоходной артиллерийской установки Гвоздика 2С1 ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 70 человек, сообщили в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении в результате артиллерийских ударов российских войск по скоплениям живой силы 14-й и 95-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кучеровка, Песчаное Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики уничтожено до 30 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады войск Украины в районах населенных пунктов Григоровка и Серебрянка ДНР.
"Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и три пикапа", - добавили в министерстве.
Конашенков о потерях ВСУ на Южно-Донецком, Купянском и Красно-Лиманском направлениях - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
14:02Специальная военная операция на Украине
ВС России на Южно-Донецком направлении уничтожили 40 украинских военных
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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