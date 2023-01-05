https://ria.ru/20230105/spetsoperatsiya-1843145451.html
ВС России уничтожили до 30 военнослужащих ВСУ на Купянском направлении
ВС России уничтожили до 30 военнослужащих ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 05.01.2023
ВС России уничтожили до 30 военнослужащих ВСУ на Купянском направлении
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 70 человек, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T13:58
2023-01-05T13:58
2023-01-05T14:06
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 70 человек, сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении в результате артиллерийских ударов российских войск по скоплениям живой силы 14-й и 95-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кучеровка, Песчаное Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики уничтожено до 30 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады войск Украины в районах населенных пунктов Григоровка и Серебрянка ДНР."Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и три пикапа", - добавили в министерстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, украина, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
13:58 05.01.2023 (обновлено: 14:06 05.01.2023)
ВС России уничтожили до 30 военнослужащих ВСУ на Купянском направлении
Российские силы уничтожили до 30 украинских военнослужащих ВСУ на Купянском направлении