https://ria.ru/20230105/spetsoperatsiya-1843145451.html

ВС России уничтожили до 30 военнослужащих ВСУ на Купянском направлении

ВС России уничтожили до 30 военнослужащих ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 05.01.2023

ВС России уничтожили до 30 военнослужащих ВСУ на Купянском направлении

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 70 человек, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T13:58

2023-01-05T13:58

2023-01-05T14:06

специальная военная операция на украине

россия

украина

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 70 человек, сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении в результате артиллерийских ударов российских войск по скоплениям живой силы 14-й и 95-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кучеровка, Песчаное Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики уничтожено до 30 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады войск Украины в районах населенных пунктов Григоровка и Серебрянка ДНР."Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и три пикапа", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20230105/poteri-1843145614.html

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Екатерина Зайцева

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