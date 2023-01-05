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Влад Соколовский назвал диагноз, из-за которого его прооперировали - РИА Новости, 05.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230105/sokolovskiy-1843174544.html
Влад Соколовский назвал диагноз, из-за которого его прооперировали
Влад Соколовский назвал диагноз, из-за которого его прооперировали - РИА Новости, 05.01.2023
Влад Соколовский назвал диагноз, из-за которого его прооперировали
Влад Соколовский назвал диагноз, из-за которого его вчера госпитализировали и прооперировали. Подробностями он поделился на своей странице в соцсети. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T17:50
2023-01-05T17:50
шоубиз
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влад соколовский
рита дакота
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Влад Соколовский назвал диагноз, из-за которого его вчера госпитализировали и прооперировали. Подробностями он поделился на своей странице в соцсети. По словам артиста, у него уже второй день был перитонит – осложнение при аппендиците. "Если бы я подождал еще, то могло бы все закончится суперплохо", – говорит певец. Влад признался, что пока ему сложно двигаться, а в боку установлена трубка. Исполнитель уже планирует, что будет делать после выписки. 11 января у его мамы юбилей. И он хочет отметить его вместе с семьей. Влад Соколовский – выпускник "Фабрики звезд" и экс-солист группы "БиС". Он был женат на Рите Дакоте. У них есть дочь Мия. В марте 2022 года Влад стал отцом во второй раз – у него родился сын Дэвид. Мама мальчика – Ангелина Суркова.
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знаменитости, звезды, влад соколовский, рита дакота, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Знаменитости, звезды, Влад Соколовский, Рита Дакота, Новости шоу-бизнеса
17:50 05.01.2023
 
Влад Соколовский назвал диагноз, из-за которого его прооперировали

Влада Соколовского прооперировали из-за перитонита

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкПремьера фильма "Звёздные Войны: Скайуокер. Восход"
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Влад Соколовский назвал диагноз, из-за которого его вчера госпитализировали и прооперировали. Подробностями он поделился на своей странице в соцсети.
По словам артиста, у него уже второй день был перитонит – осложнение при аппендиците.
"Если бы я подождал еще, то могло бы все закончится суперплохо", – говорит певец.
Влад признался, что пока ему сложно двигаться, а в боку установлена трубка.
Исполнитель уже планирует, что будет делать после выписки. 11 января у его мамы юбилей. И он хочет отметить его вместе с семьей.
Влад Соколовский – выпускник "Фабрики звезд" и экс-солист группы "БиС". Он был женат на Рите Дакоте. У них есть дочь Мия. В марте 2022 года Влад стал отцом во второй раз – у него родился сын Дэвид. Мама мальчика – Ангелина Суркова.
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ШоубизЗнаменитостизвездыВлад СоколовскийРита ДакотаНовости шоу-бизнеса
 
 
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