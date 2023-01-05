https://ria.ru/20230105/sokolovskiy-1843174544.html
Влад Соколовский назвал диагноз, из-за которого его прооперировали
Влад Соколовский назвал диагноз, из-за которого его прооперировали - РИА Новости, 05.01.2023
Влад Соколовский назвал диагноз, из-за которого его прооперировали
Влад Соколовский назвал диагноз, из-за которого его вчера госпитализировали и прооперировали. Подробностями он поделился на своей странице в соцсети. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T17:50
2023-01-05T17:50
2023-01-05T17:50
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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Влад Соколовский назвал диагноз, из-за которого его вчера госпитализировали и прооперировали. Подробностями он поделился на своей странице в соцсети. По словам артиста, у него уже второй день был перитонит – осложнение при аппендиците. "Если бы я подождал еще, то могло бы все закончится суперплохо", – говорит певец. Влад признался, что пока ему сложно двигаться, а в боку установлена трубка. Исполнитель уже планирует, что будет делать после выписки. 11 января у его мамы юбилей. И он хочет отметить его вместе с семьей. Влад Соколовский – выпускник "Фабрики звезд" и экс-солист группы "БиС". Он был женат на Рите Дакоте. У них есть дочь Мия. В марте 2022 года Влад стал отцом во второй раз – у него родился сын Дэвид. Мама мальчика – Ангелина Суркова.
https://ria.ru/20230102/renner-1842800153.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, звезды, влад соколовский, рита дакота, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Знаменитости, звезды, Влад Соколовский, Рита Дакота, Новости шоу-бизнеса
Влад Соколовский назвал диагноз, из-за которого его прооперировали
Влада Соколовского прооперировали из-за перитонита
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Влад Соколовский назвал диагноз, из-за которого его вчера госпитализировали и прооперировали. Подробностями он поделился на своей странице в соцсети.
По словам артиста, у него уже второй день был перитонит – осложнение при аппендиците.
"Если бы я подождал еще, то могло бы все закончится суперплохо", – говорит певец.
Влад признался, что пока ему сложно двигаться, а в боку установлена трубка.
Исполнитель уже планирует, что будет делать после выписки. 11 января у его мамы юбилей. И он хочет отметить его вместе с семьей.
Влад Соколовский – выпускник "Фабрики звезд" и экс-солист группы "БиС". Он был женат на Рите Дакоте. У них есть дочь Мия. В марте 2022 года Влад стал отцом во второй раз – у него родился сын Дэвид. Мама мальчика – Ангелина Суркова.