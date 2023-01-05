https://ria.ru/20230105/sluzhby-1843180446.html

Москва призвала Киев дать людям возможность посетить рождественские службы

Москва призвала Киев дать людям возможность посетить рождественские службы - РИА Новости, 05.01.2023

Москва призвала Киев дать людям возможность посетить рождественские службы

Россия призывает украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность гражданам посетить рождественские службы, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T18:11

2023-01-05T18:11

2023-01-05T18:22

специальная военная операция на украине

в мире

москва

киев

россия

рождество христово

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Россия призывает украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность гражданам посетить рождественские службы, сообщает пресс-служба Кремля. "Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

москва

киев

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, москва, киев, россия, рождество христово