https://ria.ru/20230105/sluzhby-1843180446.html
Москва призвала Киев дать людям возможность посетить рождественские службы
Москва призвала Киев дать людям возможность посетить рождественские службы - РИА Новости, 05.01.2023
Москва призвала Киев дать людям возможность посетить рождественские службы
Россия призывает украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность гражданам посетить рождественские службы, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T18:11
2023-01-05T18:11
2023-01-05T18:22
специальная военная операция на украине
в мире
москва
киев
россия
рождество христово
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Россия призывает украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность гражданам посетить рождественские службы, сообщает пресс-служба Кремля. "Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, киев, россия, рождество христово
Специальная военная операция на Украине, В мире, Москва, Киев, Россия, Рождество Христово
18:11 05.01.2023 (обновлено: 18:22 05.01.2023)
Москва призвала Киев дать людям возможность посетить рождественские службы
Москва призвала Киев прекратить огнь и дать людям возможность посетить праздничные службы