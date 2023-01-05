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В Саратовской области пьяная пациентка напала на фельдшера скорой - РИА Новости, 05.01.2023
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В Саратовской области пьяная пациентка напала на фельдшера скорой
В Саратовской области пьяная пациентка напала на фельдшера скорой - РИА Новости, 05.01.2023
В Саратовской области пьяная пациентка напала на фельдшера скорой
Следователи проводят проверку по факту нападения пьяной пациентки на сотрудницу скорой помощи в городе Балаково Саратовской области, сообщило региональное... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T13:39
2023-01-05T13:39
происшествия
саратовская область
балаково
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 5 янв - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту нападения пьяной пациентки на сотрудницу скорой помощи в городе Балаково Саратовской области, сообщило региональное управление СК РФ в своем Телеграм-канале. "По факту нападения на сотрудника скорой медицинской помощи проводится доследственная проверка. По предварительным данным, 5 января 2023 года женщина, находясь в алкогольном опьянении по месту жительства в квартире по улице Заречной города Балаково, применила насилие в отношении сотрудницы скорой медицинской помощи. Будет дана юридическая оценка действиям лица, совершившего противоправные действия в отношении сотрудника скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении. Министр здравоохранения региона Олег Костин отметил в своем телеграм-канале, что нападавшая несколько раз ударила фельдшера скорой затылком о стену, пострадавшую с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и раной затылка госпитализируют в больницу. Это третий с начала января случай нападения пьяных пациентов на сотрудников скорой помощи в Саратовской области. Ранее правоохранительные органы начали проверки по фактам двух нападений на сотрудников скорой помощи в Саратове 1 января, в одном из случаев 69-летний пациент напал с ножом на медбрата при транспортировке в больницу, а во втором - при оказании помощи на улице пациент ударил фельдшера в голову.
https://ria.ru/20230104/arest-1843053758.html
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происшествия, саратовская область, балаково, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратовская область, Балаково, Следственный комитет России (СК РФ)
13:39 05.01.2023
 
В Саратовской области пьяная пациентка напала на фельдшера скорой

СК начал проверку после нападения пьяной пациентки на фельдшера скорой помощи в Балаково

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 5 янв - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту нападения пьяной пациентки на сотрудницу скорой помощи в городе Балаково Саратовской области, сообщило региональное управление СК РФ в своем Телеграм-канале.
"По факту нападения на сотрудника скорой медицинской помощи проводится доследственная проверка. По предварительным данным, 5 января 2023 года женщина, находясь в алкогольном опьянении по месту жительства в квартире по улице Заречной города Балаково, применила насилие в отношении сотрудницы скорой медицинской помощи. Будет дана юридическая оценка действиям лица, совершившего противоправные действия в отношении сотрудника скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Министр здравоохранения региона Олег Костин отметил в своем телеграм-канале, что нападавшая несколько раз ударила фельдшера скорой затылком о стену, пострадавшую с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и раной затылка госпитализируют в больницу.
Это третий с начала января случай нападения пьяных пациентов на сотрудников скорой помощи в Саратовской области. Ранее правоохранительные органы начали проверки по фактам двух нападений на сотрудников скорой помощи в Саратове 1 января, в одном из случаев 69-летний пациент напал с ножом на медбрата при транспортировке в больницу, а во втором - при оказании помощи на улице пациент ударил фельдшера в голову.
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ПроисшествияСаратовская областьБалаковоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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