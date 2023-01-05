В Саратовской области пьяная пациентка напала на фельдшера скорой
СК начал проверку после нападения пьяной пациентки на фельдшера скорой помощи в Балаково
Машина скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 5 янв - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту нападения пьяной пациентки на сотрудницу скорой помощи в городе Балаково Саратовской области, сообщило региональное управление СК РФ в своем Телеграм-канале.
"По факту нападения на сотрудника скорой медицинской помощи проводится доследственная проверка. По предварительным данным, 5 января 2023 года женщина, находясь в алкогольном опьянении по месту жительства в квартире по улице Заречной города Балаково, применила насилие в отношении сотрудницы скорой медицинской помощи. Будет дана юридическая оценка действиям лица, совершившего противоправные действия в отношении сотрудника скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Министр здравоохранения региона Олег Костин отметил в своем телеграм-канале, что нападавшая несколько раз ударила фельдшера скорой затылком о стену, пострадавшую с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и раной затылка госпитализируют в больницу.
Это третий с начала января случай нападения пьяных пациентов на сотрудников скорой помощи в Саратовской области. Ранее правоохранительные органы начали проверки по фактам двух нападений на сотрудников скорой помощи в Саратове 1 января, в одном из случаев 69-летний пациент напал с ножом на медбрата при транспортировке в больницу, а во втором - при оказании помощи на улице пациент ударил фельдшера в голову.