https://ria.ru/20230105/sklady-1843146723.html

ВС России уничтожили более 55 экстремистов "Батальона имени Шейха Мансура"

ВС России уничтожили более 55 экстремистов "Батальона имени Шейха Мансура" - РИА Новости, 05.01.2023

ВС России уничтожили более 55 экстремистов "Батальона имени Шейха Мансура"

Российские авиация и артиллерия уничтожили в ДНР более 55 экстремистов "батальона имени Шейха Мансура", заявило Министерство обороны в Telegram-канале. РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T14:08

2023-01-05T14:08

2023-01-05T14:59

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили в ДНР более 55 экстремистов "батальона имени Шейха Мансура", заявило Министерство обороны в Telegram-канале."В районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики в результате сосредоточенного удара уничтожено более 55 экстремистов так называемого "батальона имени Шейха Мансура", а также шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что всего оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены 57 артиллерийских подразделений украинских военных на огневых позициях, живая сила и военная техника в 84 районах."В районах населенных пунктов Гуляйполе Запорожской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики уничтожено два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ", - добавили в МО РФ.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230105/spetsoperatsiya-1843147171.html

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, россия, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины