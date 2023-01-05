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ВС России уничтожили более 55 экстремистов "Батальона имени Шейха Мансура" - РИА Новости, 05.01.2023
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https://ria.ru/20230105/sklady-1843146723.html
ВС России уничтожили более 55 экстремистов "Батальона имени Шейха Мансура"
ВС России уничтожили более 55 экстремистов "Батальона имени Шейха Мансура" - РИА Новости, 05.01.2023
ВС России уничтожили более 55 экстремистов "Батальона имени Шейха Мансура"
Российские авиация и артиллерия уничтожили в ДНР более 55 экстремистов "батальона имени Шейха Мансура", заявило Министерство обороны в Telegram-канале. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T14:08
2023-01-05T14:59
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили в ДНР более 55 экстремистов "батальона имени Шейха Мансура", заявило Министерство обороны в Telegram-канале."В районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики в результате сосредоточенного удара уничтожено более 55 экстремистов так называемого "батальона имени Шейха Мансура", а также шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что всего оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены 57 артиллерийских подразделений украинских военных на огневых позициях, живая сила и военная техника в 84 районах."В районах населенных пунктов Гуляйполе Запорожской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики уничтожено два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ", - добавили в МО РФ.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230105/spetsoperatsiya-1843147171.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, россия, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
14:08 05.01.2023 (обновлено: 14:59 05.01.2023)
 
ВС России уничтожили более 55 экстремистов "Батальона имени Шейха Мансура"

Минобороны сообщило о ликвидации ВС России более 55 членов "батальона Шейха Мансура" в ДНР

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили в ДНР более 55 экстремистов "батальона имени Шейха Мансура", заявило Министерство обороны в Telegram-канале.
"В районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики в результате сосредоточенного удара уничтожено более 55 экстремистов так называемого "батальона имени Шейха Мансура", а также шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что всего оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены 57 артиллерийских подразделений украинских военных на огневых позициях, живая сила и военная техника в 84 районах.
"В районах населенных пунктов Гуляйполе Запорожской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики уничтожено два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ", - добавили в МО РФ.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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14:09Специальная военная операция на Украине
Российские военные сбили два украинских самолета в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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