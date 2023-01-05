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В ШОС заявили о высоком уровне взаимопонимания среди стран организации
В ШОС заявили о высоком уровне взаимопонимания среди стран организации - РИА Новости, 05.01.2023
В ШОС заявили о высоком уровне взаимопонимания среди стран организации
Страны Шанхайской организации сотрудничества на фоне происходящих в мире изменений и кризисов сохраняют высокий уровень взаимопонимания, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T05:07
2023-01-05T05:07
2023-01-05T05:12
в мире
чжан мин
шос
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ПЕКИН, 5 янв – РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества на фоне происходящих в мире изменений и кризисов сохраняют высокий уровень взаимопонимания, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Чжан Мин. Несколько радует, добавил он, "что, сталкиваясь с этой ситуацией, государства-члены ШОС сохраняют высокий уровень взаимопонимания, правильно оценивают трудности и двигаются навстречу друг другу". По его словам, все стороны сходятся во мнении, что чем сложнее и суровее внешний мир, тем сильнее нужно поддерживать сплоченность и взаимопомощь внутри "большой семьи" ШОС ради совместной защиты интересов стабильного развития региона.
https://radiosputnik.ria.ru/20221209/putin-1837431170.html
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в мире, чжан мин, шос
05:07 05.01.2023 (обновлено: 05:12 05.01.2023)
В ШОС заявили о высоком уровне взаимопонимания среди стран организации
Глава ШОС Мин: страны организации сохраняют высокий уровень взаимопонимания
ПЕКИН, 5 янв – РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества на фоне происходящих в мире изменений и кризисов сохраняют высокий уровень взаимопонимания, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.
"Прошедший 2022 год был трудным и чрезвычайно сложным, но также он был годом превращения вызовов в возможности и достижения нового развития. На протяжении года геополитическая ситуация в мире претерпевала сложные и глубокие изменения, международная политика, экономика, безопасность и порядок столкнулись с многочисленными кризисами", - заявил Чжан Мин.
Несколько радует, добавил он, "что, сталкиваясь с этой ситуацией, государства-члены ШОС сохраняют высокий уровень взаимопонимания, правильно оценивают трудности и двигаются навстречу друг другу".
По его словам, все стороны сходятся во мнении, что чем сложнее и суровее внешний мир, тем сильнее нужно поддерживать сплоченность и взаимопомощь внутри "большой семьи" ШОС ради совместной защиты интересов стабильного развития региона.