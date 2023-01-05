https://ria.ru/20230105/shos-1843104552.html

В ШОС заявили о высоком уровне взаимопонимания среди стран организации

В ШОС заявили о высоком уровне взаимопонимания среди стран организации - РИА Новости, 05.01.2023

В ШОС заявили о высоком уровне взаимопонимания среди стран организации

Страны Шанхайской организации сотрудничества на фоне происходящих в мире изменений и кризисов сохраняют высокий уровень взаимопонимания, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T05:07

2023-01-05T05:07

2023-01-05T05:12

в мире

чжан мин

шос

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ПЕКИН, 5 янв – РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества на фоне происходящих в мире изменений и кризисов сохраняют высокий уровень взаимопонимания, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Чжан Мин. Несколько радует, добавил он, "что, сталкиваясь с этой ситуацией, государства-члены ШОС сохраняют высокий уровень взаимопонимания, правильно оценивают трудности и двигаются навстречу друг другу". По его словам, все стороны сходятся во мнении, что чем сложнее и суровее внешний мир, тем сильнее нужно поддерживать сплоченность и взаимопомощь внутри "большой семьи" ШОС ради совместной защиты интересов стабильного развития региона.

https://radiosputnik.ria.ru/20221209/putin-1837431170.html

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в мире, чжан мин, шос