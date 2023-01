https://ria.ru/20230105/shos-1843074885.html

Чжан Мин: странам ШОС комфортно сосуществовать друг с другом

Чжан Мин: странам ШОС комфортно сосуществовать друг с другом - РИА Новости, 05.01.2023

Чжан Мин: странам ШОС комфортно сосуществовать друг с другом

Шанхайская организация сотрудничества за последний год заметно укрепила свое региональное и международное влияние, а государства-члены объединения демонстрируют

Шанхайская организация сотрудничества за последний год заметно укрепила свое региональное и международное влияние, а государства-члены объединения демонстрируют независимость в принятии решений и определении позиций по важнейшим глобальным вопросам. Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин в интервью РИА Новости рассказал об итогах работы за 2022 год ипланах по дальнейшему расширению организации, с кем ШОС соперничает в регионе и как борется с силами "трех зол", какую поддержку в экономике и энергетике могут предоставить друг другу государства - члены, а также почему они не присоединились к антироссийским санкциям. Беседовала корреспондент РИА Новости в Пекине Анна Раткогло.– 2022 год в целом был крайне сложным для всего мира, практически каждая страна-участница ШОС в той или иной мере столкнулась с серьезными вызовами. Как на работу организации и на взаимное доверие государств-членов повлияли международные события?– Прошедший 2022 год был трудным и чрезвычайно сложным, но также он был годом превращения вызовов в возможности и достижения нового развития. На протяжении года геополитическая ситуация в мире претерпевала сложные и глубокие изменения, международная политика, экономика, безопасность и порядок столкнулись с многочисленными кризисами. Несколько радует, что, сталкиваясь с этой ситуацией, государства-члены ШОС сохраняют высокий уровень взаимопонимания, правильно оценивают трудности и двигаются навстречу друг другу.Все стороны сходятся во мнении, что чем сложнее и суровее внешний мир, тем сильнее нужно поддерживать сплоченность и взаимопомощь внутри"большой семьи" ради совместной защиты интересов стабильного развития региона.На прошедшем в сентябре 2022 года Самаркандском саммите государства-члены ШОС еще раз подтвердили, что совместное содействие выстраиванию Сообщества единой судьбы человечества и нового типа международных отношений, основанных на взаимном уважении, справедливости, беспристрастности и взаимовыгодном сотрудничестве, имеет важное и актуальное значение.Неизменной целью государств-членов с момента образования организации было укрепление и углубление долгосрочных взаимоотношений добрососедства, дружбы и сотрудничества. Достижения развития региона за последний 2021 год демонстрируют, что совместно отстаиваемые странами-членами ценности, такие как взаимное доверие, взаимная выгода, равенство, консультации, уважение к различным цивилизациям и стремление к общему развитию выдержали испытания временем и серьезными международными изменениями, став источником жизненной силы и неисчерпаемой движущей силой развития организации.– Шанхайскую организацию сотрудничества называют новым центром силы в меняющемся мире, на ваш взгляд, сможет ли ШОС постепенно стать региональным объединением, которое будет иметь больше влияния и сторонников в Азии, чем США и возглавляемые ими альянсы? Есть ли у ШОС такая цель?– Мне вспоминается строка из стихотворения: "Не звал я биться за свободу, не знал достойных этой чести" ("I strove with none, for none was worth mystrife", автор Уолтер Сэвидж Лэндор). Если говорить о "сравнении" и "конкуренции", то ШОС "сравнивает" и "соревнуется" лишь сама с собой. Мы должны стремиться к тому, чтоб регион был безопаснее, чем раньше, к тому, чтобы наши народы жили лучше, и к тому, чтобы наше сотрудничество становилось глубже, шире и прочнее. Еще раз хочу сказать, что ШОС открыта для сотрудничества со всеми странами и региональными организациями.В ноябре прошлого года я принял участие в серии саммитов АСЕАН. Шанхайская организация сотрудничества и АСЕАН соседствуют друг с другом, имеют одинаковые или схожие культурные традиции и ценности. Две организации имеют общие интересы и большие возможности для сотрудничества в области безопасности, борьбы с новыми угрозами и вызовами, реагирования на изменение климата, а также в сфере инвестиций, торговли, науки и техники, использования природных ресурсов.В настоящее время есть те, кто занимается блоковой конфронтацией и разрывом связей в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на этом фоне укрепление сотрудничества ШОС и АСЕАН является еще более своевременным и необходимым.Вместе с этим, вне зависимости от международных изменений и расширения "круга друзей" ШОС, мы всегда помним, что мы - организация сотрудничества и твердо придерживаемся принципа неприсоединения к блокам и не нацеливаемся на третьи стороны.– После начала конфликта на Украине члены ШОС не стали присоединяться к антироссийским санкциям, чем вызвали недовольство западных партнеров, особенно много критики звучало в адрес Китая. С чем связана такая независимая позиция стран ШОС?– Государства-члены ШОС объединяются на основе общих ценностей и разделяют одинаковые или близкие позиции по многим важным международным и региональным вопросам. После начала украинского конфликта ШОС уделяла ему пристальное внимание и поддерживала соответствующие страны в том, чтобы они, ориентируясь на общую ситуацию в регионе, продолжали работать над устранением разногласий, двигались навстречу друг другу в направлении поиска общих интересов, достигли мира и урегулировали конфликт мирными, политическими и дипломатическими средствами.Мы обратили внимание, что многие государства-члены ШОС готовы создавать благоприятные условия для укрепления контактов между соответствующими странами, надлежащего урегулирования и решения проблемы, также они продолжают прилагать собственные усилия для преодоления гуманитарного кризиса на Украине.– Можно ли, на ваш взгляд, сказать, что страны ШОС намного самостоятельнее в определении своей внешней политики и позиции по тем или иным международным вопросам, чем те же страны Европы? Есть ли в этом заслуга организации?Вместо того, чтобы говорить, что в этом есть какая-то заслуга ШОС, лучше сказать, что в государства-члены большой семьи ШОС имеют относительно высокую степень комфорта в сосуществовании друг с другом. Эта степень комфорта в основном обусловлена двумя факторами, один из них – "Шанхайский дух", который, по сути, является идеей мультилатерализма и отстаивает необходимость выстраивания межгосударственных отношений на принципах равноправия, взаимного уважения, учета интересов и озабоченностей друг друга, взаимовыгодного сотрудничества и невмешательства во внутренние дела.Второй фактор - концепция безопасности ШОС. Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества на основе многолетнегосотрудничества сформировали равную, общую, всеобъемлющую, кооперативную и устойчивую концепцию безопасности. Мы решительно отвергаем менталитет холодной войны и делаем упор на укрепление безопасности посредством сотрудничества и разрешение споров путем диалога. Это в высокой степени одобряется государствами-членами и играет важную роль в поддержании региональной стабильности и процветания.– Иран и Белоруссия активно занимаются процедурами по вступлению в ШОС, что даст организации присоединение этих двух стран? Какие государства в последний год подали заявки на вступление в организацию, присоединение в качестве наблюдателя или партнера по диалогу?– Международное сообщество внимательно следит за расширением семьи ШОС. В 2017 году Шанхайская организация сотрудничества провела довольно большой раунд расширения, приняв Индию и Пакистан в качестве государств-членов, а в 2022 году началось еще одно крупное расширение.В сентябре ШОС провела саммит в Самарканде, в ходе которого лидеры государств-членов приняли решения о начале процедуры вступления Белоруссии в ШОС в качестве полноправного члена и о запуске процесса присоединения Бахрейна, Кувейта, Мальдив, ОАЭ и Мьянмы в качестве партнеров по диалогу ШОС.Я подписал меморандум об обязательствах в ШОС с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном, а также меморандумы о предоставлении статуса партнера по диалогу в ШОС с представителями Египта, Катара, Саудовской Аравии и других стран. Таким образом, семья ШОС насчитывает 26 членов. Если вы увидите у меня на столе заявки от всех сторон, вы еще сильнее почувствуете привлекательность и влияние ШОС на международной арене.Уверен, что по мере присоединения новых членов, ШОС будет играть более важную роль в поддержании региональной безопасности и стабильности, увеличении "пирога" общих интересов государств-членов и в продвижении развития системы глобального управления в справедливом и разумном направлении.Пользуясь случаем, хотел бы повторить, что ШОС является открытой организацией, и любая страна, которая согласна с "Шанхайским духом" и соблюдает Хартию ШОС, может присоединиться к ней.– Мы видим, что на фоне антироссийских санкций активно стала меняться структура глобального энергетического рынка, США пытаются подстроить его под себя, однако не все страны с этим согласны, в том числе члены ШОС и партнеры по диалогу. Как вы считаете, могут ли страны ШОС выстроить свое энергетическое партнерство, которое бы работало в первую очередь на интересы стран объединения? Нужны ШОС создать для этого отдельный механизм?– Взаимовыгодное сотрудничество ШОС в сфере энергетики имеет большой потенциал и широкие перспективы, потому что в ШОС есть и поставщики, и потребители энергии, есть страны-экспортеры и страны-импортеры энергоносителей, есть богатые месторождения нефти и газа, к тому же есть трубопроводы значительной мощности, передовой технологический и инженерный потенциал. С точки зрения энергетики ШОС можно назвать миниатюрной версией Сообщества единой судьбы человечества.Страны ШОС долгое время уделяли энергетическому сотрудничеству повышенное внимание, осуществляли высокоэффективные исследования и практическую деятельность, накапливали ценный опыт и добились плодотворных результатов. В 2021 году в рамках ШОС был запущен новый механизм сотрудничества – встреча министров энергетики государств-членов организации, что придало новый импульс развитию высокоэффективного энергетического сотрудничества в ШОС.На фоне серьезных вызовов энергетической безопасности, вызванных такими факторами, как пандемия COVID-19 и геополитические конфликты, развитие эффективного энергетического сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества стало еще более актуальным.Создание механизмов сотрудничества и совершенствование нормативно-правовой базы обеспечили хорошие условия для регионального энергетического сотрудничества, придали новый импульс регулярным диалогам и совместному реагированию на новые вызовы и угрозы в этой сфере, а также обеспечили гарантии и уверенность в безопасности и стабильности международного энергетического рынка.Далее нам необходимо совместными усилиями добиваться реализации достигнутых договоренностей, обеспечить устойчивое развитие энергетикии сделать так, чтобы наши страны-производители и поставщики энергоресурсов, а также регион и международное сообщество извлекали выгоду из нашего сотрудничества.– В прошлом году в Москве пошла встреча глав оборонных ведомств стран ШОС, в ходе которой стороны обсудили сотрудничество в военной сфере. Как вы считаете, нужно ли ШОС фокусироваться на укреплении военного взаимодействия?– Сотрудничество в сферах обеспечения безопасности и обороны является одним из основных направлений деятельности в рамках ШОС. ШОС - одна из первых международных организаций в мире, которую поставила во главу угла борьбу с терроризмом. К настоящему времени принят ряд документов о сотрудничестве в области безопасности, а именно: "Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом", "Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между государствами-членами", также создана эффективная и надежная платформа для сотрудничества.Государства-члены постоянно совершенствуют механизмы Совещания министров обороны и начальников генеральных штабов. Неоднократно проводились многосторонние или двусторонние совместные военные антитеррористические учения, обмены по подготовке личного состава и курсы повышения квалификации в области пограничной охраны. Были достигнуты конкретные результаты, особенно в достижении стратегической безопасности, оборонной безопасности, безопасности правоохранительных органов, информационной безопасности, в борьбе с силами "трех зол" (терроризм, экстремизм, сепаратизм), наркотиками, отмыванием денег и организованной преступностью.Усилия ШОС непосредственно способствуют сохранению мира, безопасности и стабильности в регионе, отвечают жизненно важным интересам ее государств-членов и позволяют нашим народам в полной мере пользоваться дивидендами, которые приносит им быстрое экономическое и социальное развитие, достигнутое в спокойной и нормальной обстановке.– Планируются ли в этом году совместные военные учения ШОС? Если да, то будут ли в них участвовать страны, помимо полноправных членов организации?– По итогам совещания министров обороны государств-членов ШОС принято решение о проведении совместных военных антитеррористических командно-штабных учений "Мирная миссия – 2023" на территории Российской Федерации, в ходе которой будут отработаны способы противодействия новым тактическим приемам, которые используют международные террористы, в том числе вопросы борьбы с беспилотными летательными аппаратами, обеспечение информационной безопасности, предотвращение террористических атак с использованием химического и биологического оружия.Участие в "Мирной миссии" других стран допускается, однако окончательное решение будет приниматься в ходе соответствующих консультаций всеми государствами-членами организации на основании консенсуса.– Что на ваш взгляд необходимо предпринять для наращивания более эффективного торгового и экономического сотрудничества стран ШОС? Как продвигается инициатива наращивания взаимных расчетов в национальных валютах?– Долгосрочные перспективы торгово-экономического сотрудничества в рамках ШОС связаны с необходимостью постепенного перехода к свободному передвижению товаров, капиталов, услуг и технологий. В настоящее время работа различных профильных механизмов сотрудничества, по сути, нацелена на формирование необходимых для этого условий. Важным фактором в данном контексте является последовательное расширение государствами-членами практики использования национальных валют во взаимных расчетах.В ходе прошедшего в сентябре 2022 года заседания Совета глав государств-членов ШОС в Самарканде была принята Дорожная карта по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах государств — членов ШОС.Сегодня на повестке дня – практическая реализация указанного документа. Соответствующая работа ведется в рамках специально созданной и регулярно заседающей экспертной группы в лице представителей центральных банков государств-членов. Вопросы расширения использования национальных валют продвигаются также на площадке Межбанковского объединения ШОС – общественной структуры, созданной в целях организации механизма финансирования и банковского обслуживания инвестиционных проектов, поддержанных правительствами государств-членов ШОС.Актуальными сегодня видится расширение использования национальных валют в операциях по торговому финансированию, активизация работы по формированию системы трансграничных платежей в нацвалютах и обмена соответствующей финансовой информацией. Очевидно, что наполнить новым содержанием практическое взаимодействие поможет разработка приемлемых для всех сторон механизмов финансирования инвестиционных проектов, создание Банка развития и Специального счета ШОС.Развитие здоровых экономических отношений в современном мире также невозможно без углубления взаимосвязанности внутри организации. Важную роль в создании благоприятных условий для развития торговли играют наиболее удобные и короткие пути транспортировки, упрощение и цифровизация документации и процедур совершенствования транспортной инфраструктуры.В этой связи лидерами восьми стран ШОС на Самаркандском саммите были приняты Концепция сотрудничества по развитию взаимосвязанности и созданию эффективных транспортных коридоров, Программа инфраструктурного развития на пространстве ШОС, а также Заявление об обеспечении надежных, устойчивых и диверсифицированных цепочек поставок. Реализация обозначенных документов будет содействовать наращиванию более эффективного торгового и экономического сотрудничества между государствами-членами ШОС.– Насколько сильно, по оценке ШОС, возросли риски безопасности в регионе после прихода "талибов" (Талибан* - организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) к власти в Афганистане? Сохранились ли у организации каналы для контактов с нынешним руководством страны? Предпринимаются ли какие-то совместные усилия ШОС, чтобы не допустить роста наркотрафика и террористической угрозы для граничащих с Афганистаном стран объединения?– ШОС ведет свое начало от сотрудничества в области безопасности и всегда считала его своим приоритетом. Сотрудничество в сфере безопасности можно только укреплять, его нельзя ослаблять, и это общий призыв, который я слышал во время моих визитов в государства-члены ШОС в 2022 году.Афганистан — страна региона ШОС, и афганский вопрос напрямую связан с региональной безопасностью и интересами развития. ШОС долгое время уделяла пристальное внимание афганскому вопросу и всегда ставила его на важное место в повестке дня по безопасности. Контактная группа "ШОС — Афганистан" с момента своего создания в 2005 году играла активную роль в консолидированных региональных усилиях по посредничеству в афганском вопросе. В последние годы ШОС также сотрудничала с СНГ и ОДКБ по афганскому вопросу.В то же время ШОС поддерживает усилия международного сообщества при ключевой координирующей роли ООН по обеспечению политической, социально-экономической и гуманитарной стабильности, страны-члены ШОСактивно предоставляют Афганистанугуманитарную помощь и поддерживают экономическое восстановление Афганистана и практическое сотрудничество.ШОС будет прикладывать усилия, чтобы играть основанную на искренности и консенсусе всех сторон активную роль в содействии урегулированию афганской проблемы и постоянном повышении возможностей Афганистана справляться с рисками и вызовами безопасности.– ШОС уже много лет проводит международный марафон, не планирует ли объединение организовать международные соревнования и по другим видам спорта для спортсменов из стран-членов, партнеров по диалогу и наблюдателей?– Спорт – один из важных инструментов обеспечения мира, социальной интеграции и устойчивого развития, а также важная составляющая гуманитарного направления сотрудничества ШОС. ШОС стремится популяризовать спорт и здоровый образ жизни. Ежегодно мы проводим ряд мероприятий, направленных на развитие спортивных обменов между государствами-членами. С 2016 года на регулярной основе проводится Куньминский марафон, с 2019 года – Иссык-Кульский марафон. Куньминский марафон обладает серебряной лицензией Международной ассоциации легкоатлетических федераций. А победитель Иссык-кульского марафона имеет возможность участвовать в летних Олимпийский играх. Помимо этого, отдельные марафоны под эгидой ШОС неоднократно проводились в Душанбе, Ташкенте и других городах. Эти марафон стали "визитной карточкой" организации.В 2022 году состоялось первое Совещание руководителей профильных министерств и ведомств, отвечающих за развитие физической культуры и спорта государств-членов ШОС. Такой формат взаимодействия позволяет странам ШОС укреплять, развивать спортивное связи и активизировать перспективные направления сотрудничества в данной сфере. На заседании Совета глав государств-членов ШОС в Самарканде в этом году главы государств-членов ШОС предложили проводить международные спортивные мероприятия под эгидой ШОС, подчеркнув важное значение сотрудничеству в этой области.Стоит отметить, что председательствующие в ШОС государства могут инициировать проведение любых видов спортивных соревнований. Так, в 2022 году под председательством Республики Узбекистан был проведен Чемпионат по киберспорту среди студентов государств-членов ШОС, в рамках председательства индийской сторона в 2023 году планируется проведение первой лодочной гонки.Что касается участия спортсменов из государств-наблюдателей или партнеров по диалогу, то тут стоит отметить, что, безусловно, такой формат соревнований возможен и рассматривается. На данный момент мы изучаем предложение по созданию Ассоциации спортивных организаций под эгидой ШОС.Разумеется, практическая реализация проектов будет зависеть от международной и эпидемиологической ситуации. Но мы полны оптимизма и готовы продвигать спортивный дух ШОС.– Какие основные мероприятия запланированы у ШОС на 2023 год?– В сентябре 2022 года Индия впервые стала председателем в ШОС на 2022-2023 годы, она проделала масштабную работу и совместно со всеми государствами-членами подготовила План мероприятий на 2022-2023 годы.Согласно Плану индийского председательства, запланировано проведение более 100 мероприятий, охватывающих политическую, экономическую, культурно-гуманитарную сферы, а также вопросы безопасности. Среди них - регулярные заседания основных механизмов Организации и мероприятия, касающиеся новых инициатив государств-членов ШОС. По состоянию на конец 2022 года было успешно проведено 20 мероприятий.Главным событием этого года, безусловно станут заседания Совета министров иностранных дел и Совета глав государств-членов ШОС в Индии, а также Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов в Кыргызской Республике. В настоящее время стороны обсуждают вопросы продолжительности заседаний и повестку дня.Талибан* - организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

