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Самолет, следовавший рейсом Москва — Челябинск, вынужденно сел в Уфе - РИА Новости, 05.01.2023
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Самолет, следовавший рейсом Москва — Челябинск, вынужденно сел в Уфе
Самолет, следовавший рейсом Москва — Челябинск, вынужденно сел в Уфе - РИА Новости, 05.01.2023
Самолет, следовавший рейсом Москва — Челябинск, вынужденно сел в Уфе
Самолет лоукостера "Победа", следовавший рейсом Москва — Челябинск, совершил посадку в Уфе, сообщил РИА Новости источник в региональном аэропорту. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T17:12
2023-01-05T20:57
москва
уфа
челябинск
происшествия
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Самолет лоукостера "Победа", следовавший рейсом Москва — Челябинск, совершил посадку в Уфе, сообщил РИА Новости источник в региональном аэропорту. "Самолет Вoeing 737-800 авиакомпании "Победа" (рейс PBD 6569) совершил посадку в аэропорту Уфы", — сказал источник, добавив, что посадка прошла благополучно в 16:34 мск. Причины внеплановой посадки источник не уточнил.
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москва, уфа, челябинск, происшествия
Москва, Уфа, Челябинск, Происшествия
17:12 05.01.2023 (обновлено: 20:57 05.01.2023)
 
Самолет, следовавший рейсом Москва — Челябинск, вынужденно сел в Уфе

Самолет лоукостера "Победа", следовавший из Москвы в Челябинск, совершил посадку в Уфе

© Фото : Анастасия КабановаСамолет авиакомпании "Победа"
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© Фото : Анастасия Кабанова
Самолет авиакомпании "Победа". Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Самолет лоукостера "Победа", следовавший рейсом Москва — Челябинск, совершил посадку в Уфе, сообщил РИА Новости источник в региональном аэропорту.
"Самолет Вoeing 737-800 авиакомпании "Победа" (рейс PBD 6569) совершил посадку в аэропорту Уфы", — сказал источник, добавив, что посадка прошла благополучно в 16:34 мск.
Причины внеплановой посадки источник не уточнил.
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МоскваУфаЧелябинскПроисшествия
 
 
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