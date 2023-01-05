https://ria.ru/20230105/samolet-1843171707.html

Самолет, следовавший рейсом Москва — Челябинск, вынужденно сел в Уфе

Самолет, следовавший рейсом Москва — Челябинск, вынужденно сел в Уфе - РИА Новости, 05.01.2023

Самолет, следовавший рейсом Москва — Челябинск, вынужденно сел в Уфе

Самолет лоукостера "Победа", следовавший рейсом Москва — Челябинск, совершил посадку в Уфе, сообщил РИА Новости источник в региональном аэропорту. РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T17:12

2023-01-05T17:12

2023-01-05T20:57

москва

уфа

челябинск

происшествия

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Самолет лоукостера "Победа", следовавший рейсом Москва — Челябинск, совершил посадку в Уфе, сообщил РИА Новости источник в региональном аэропорту. "Самолет Вoeing 737-800 авиакомпании "Победа" (рейс PBD 6569) совершил посадку в аэропорту Уфы", — сказал источник, добавив, что посадка прошла благополучно в 16:34 мск. Причины внеплановой посадки источник не уточнил.

https://ria.ru/20230105/samolet-1843123443.html

москва

уфа

челябинск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, уфа, челябинск, происшествия