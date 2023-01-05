https://ria.ru/20230105/samolet-1843123443.html

Летевший в Новый Уренгой самолет вернулся в аэропорт Тюмени

Летевший в Новый Уренгой самолет вернулся в аэропорт Тюмени - РИА Новости, 05.01.2023

Летевший в Новый Уренгой самолет вернулся в аэропорт Тюмени

Самолет сообщением Тюмень — Новый Уренгой вынужденно сел в аэропорту вылета из-за неисправности системы кондиционирования, сообщает Уральская транспортная... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T10:47

2023-01-05T10:47

2023-01-05T10:47

происшествия

тюмень

новый уренгой

ютэйр

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 янв – РИА Новости. Самолет сообщением Тюмень — Новый Уренгой вынужденно сел в аэропорту вылета из-за неисправности системы кондиционирования, сообщает Уральская транспортная прокуратура в четверг. "В аэропорту города Тюмени транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства авиационного инцидента. По предварительным данным, утром 5 января из-за неисправности системы кондиционирования в аэропорт вылета вернулся пассажирский самолёт авиакомпании Utair", - говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, вынужденная посадка прошла в штатном режиме, о пострадавших в сообщении не уточняется.

https://ria.ru/20221230/samolet-1842389703.html

тюмень

новый уренгой

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тюмень, новый уренгой, ютэйр