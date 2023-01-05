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Летевший в Новый Уренгой самолет вернулся в аэропорт Тюмени
Летевший в Новый Уренгой самолет вернулся в аэропорт Тюмени - РИА Новости, 05.01.2023
Летевший в Новый Уренгой самолет вернулся в аэропорт Тюмени
Самолет сообщением Тюмень — Новый Уренгой вынужденно сел в аэропорту вылета из-за неисправности системы кондиционирования, сообщает Уральская транспортная... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T10:47
2023-01-05T10:47
2023-01-05T10:47
происшествия
тюмень
новый уренгой
ютэйр
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 янв – РИА Новости. Самолет сообщением Тюмень — Новый Уренгой вынужденно сел в аэропорту вылета из-за неисправности системы кондиционирования, сообщает Уральская транспортная прокуратура в четверг. "В аэропорту города Тюмени транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства авиационного инцидента. По предварительным данным, утром 5 января из-за неисправности системы кондиционирования в аэропорт вылета вернулся пассажирский самолёт авиакомпании Utair", - говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, вынужденная посадка прошла в штатном режиме, о пострадавших в сообщении не уточняется.
https://ria.ru/20221230/samolet-1842389703.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Летевший в Новый Уренгой самолет вернулся в аэропорт Тюмени
Рейс до Нового Уренгоя вернулся в Тюмень из-за неисправности системы кондиционирования