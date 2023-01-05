https://ria.ru/20230105/rozhdestvo-1843195800.html
Генсек ООН приветствует прекращение огня на Украине в Рождество
Генсек ООН приветствует прекращение огня на Украине в Рождество - РИА Новости, 05.01.2023
Генсек ООН приветствует прекращение огня на Украине в Рождество
Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал бы прекращение огня между РФ и Украиной на период Рождества, заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T21:04
2023-01-05T21:04
2023-01-05T21:09
специальная военная операция на украине
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украина
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антониу гутерреш
стефан дюжаррик
владимир путин
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ООН, 5 янв - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал бы прекращение огня между РФ и Украиной на период Рождества, заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил установить рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Президент РФ Владимир Путин после этого поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине в указанное время. В соответствии с поручением президента указ о прекращении огня был отдан в войска."Рождество - это священный период для россиян и украинцев. Возможность соблюдения прекращения всех боевых действий на этот священный период всегда приветствуется генсеком, учитывая, что это не заместит справедливый мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом", - сказал Дюжарик на брифинге.
https://ria.ru/20230105/peremirie-1843189844.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, ООН, Антониу Гутерреш, Стефан Дюжаррик, Владимир Путин, Рождество Христово
21:04 05.01.2023 (обновлено: 21:09 05.01.2023)
Генсек ООН приветствует прекращение огня на Украине в Рождество
Генсек ООН Гутерреш приветствует прекращение огня между Россией и Украиной в Рождество