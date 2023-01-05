https://ria.ru/20230105/rozhdestvo-1843195800.html

Генсек ООН приветствует прекращение огня на Украине в Рождество

Генсек ООН приветствует прекращение огня на Украине в Рождество - РИА Новости, 05.01.2023

Генсек ООН приветствует прекращение огня на Украине в Рождество

Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал бы прекращение огня между РФ и Украиной на период Рождества, заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T21:04

2023-01-05T21:04

2023-01-05T21:09

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

оон

антониу гутерреш

стефан дюжаррик

владимир путин

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ООН, 5 янв - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал бы прекращение огня между РФ и Украиной на период Рождества, заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил установить рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Президент РФ Владимир Путин после этого поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине в указанное время. В соответствии с поручением президента указ о прекращении огня был отдан в войска."Рождество - это священный период для россиян и украинцев. Возможность соблюдения прекращения всех боевых действий на этот священный период всегда приветствуется генсеком, учитывая, что это не заместит справедливый мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом", - сказал Дюжарик на брифинге.

https://ria.ru/20230105/peremirie-1843189844.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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