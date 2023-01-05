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Генсек ООН приветствует прекращение огня на Украине в Рождество - РИА Новости, 05.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230105/rozhdestvo-1843195800.html
Генсек ООН приветствует прекращение огня на Украине в Рождество
Генсек ООН приветствует прекращение огня на Украине в Рождество - РИА Новости, 05.01.2023
Генсек ООН приветствует прекращение огня на Украине в Рождество
Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал бы прекращение огня между РФ и Украиной на период Рождества, заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T21:04
2023-01-05T21:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
оон
антониу гутерреш
стефан дюжаррик
владимир путин
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ООН, 5 янв - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал бы прекращение огня между РФ и Украиной на период Рождества, заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил установить рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Президент РФ Владимир Путин после этого поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине в указанное время. В соответствии с поручением президента указ о прекращении огня был отдан в войска."Рождество - это священный период для россиян и украинцев. Возможность соблюдения прекращения всех боевых действий на этот священный период всегда приветствуется генсеком, учитывая, что это не заместит справедливый мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом", - сказал Дюжарик на брифинге.
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в мире, украина, россия, оон, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, владимир путин, рождество христово
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, ООН, Антониу Гутерреш, Стефан Дюжаррик, Владимир Путин, Рождество Христово
21:04 05.01.2023 (обновлено: 21:09 05.01.2023)
 
Генсек ООН приветствует прекращение огня на Украине в Рождество

Генсек ООН Гутерреш приветствует прекращение огня между Россией и Украиной в Рождество

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 5 янв - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал бы прекращение огня между РФ и Украиной на период Рождества, заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил установить рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Президент РФ Владимир Путин после этого поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине в указанное время. В соответствии с поручением президента указ о прекращении огня был отдан в войска.
"Рождество - это священный период для россиян и украинцев. Возможность соблюдения прекращения всех боевых действий на этот священный период всегда приветствуется генсеком, учитывая, что это не заместит справедливый мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом", - сказал Дюжарик на брифинге.
Рождество Христово. Патриаршая литургия в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияООНАнтониу ГутеррешСтефан ДюжаррикВладимир ПутинРождество Христово
 
 
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