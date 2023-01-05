https://ria.ru/20230105/rassledovanie-1843155928.html

В ЕК заявили об отсутствии новых данных расследования на "Северных потоках"

В ЕК заявили об отсутствии новых данных расследования на "Северных потоках" - РИА Новости, 05.01.2023

В ЕК заявили об отсутствии новых данных расследования на "Северных потоках"

Расследование диверсии на "Северных потоках" ведется на национальном уровне, в Еврокомиссии нет новых данных по этим инцидентам, сообщила на брифинге в Брюсселе РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T15:15

2023-01-05T15:15

2023-01-05T15:15

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алексей миллер

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дания

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швеция

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Расследование диверсии на "Северных потоках" ведется на национальном уровне, в Еврокомиссии нет новых данных по этим инцидентам, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Дана Спинант. "Расследования ведутся на национальном уровне… С нашей стороны на данный момент мы не можем добавить ничего нового по этим инцидентам", - сказала она, отвечая на вопрос журналистов. Спинант добавила, что в ЕК могут "только комментировать усиление защиты критической инфраструктуры и шаги, которые мы предприняли в ЕС после этих инцидентов для усиления защиты нашей критической инфраструктуры". "Мы были проинформированы со стороны властей Швеции о том, что разрушения на газопроводах стали результатом диверсии, но расследования продолжаются в Швеции, Дании и Германии. Как известно, эти расследования входят в ответственность государств-членов", - напомнила представитель ЕК. Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу: "Северном потоке " и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.

https://ria.ru/20221222/potok-1840664842.html

https://ria.ru/20221226/potok-1841447048.html

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