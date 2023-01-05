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Погранкомитет Белоруссии заявил о провокациях с украинской стороны - РИА Новости, 05.01.2023
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Погранкомитет Белоруссии заявил о провокациях с украинской стороны
Погранкомитет Белоруссии заявил о провокациях с украинской стороны - РИА Новости, 05.01.2023
Погранкомитет Белоруссии заявил о провокациях с украинской стороны
Украинские военные периодически устраивают провокации на границе с Белоруссией, сообщил Государственный пограничный комитет республики в Telegram-канале. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T11:07
2023-01-05T17:59
в мире
белоруссия
украина
госпогранкомитет белоруссии
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МИНСК, 5 янв — РИА Новости. Украинские военные периодически устраивают провокации на границе с Белоруссией, сообщил Государственный пограничный комитет республики в Telegram-канале."Последний случай — в пункте упрощенного пропуска Поддобрянка, когда военнослужащими сопредельного государства наводилось оружие в сторону пограничных нарядов. Оскорбительные жесты, угрожающие, в сторону пограничников", — рассказал неназванный начальник управления погранконтроля.В Госпогранкомитете подчеркнули, что пограничники на провокации не поддаются и готовы к возможным действиям. Вместе с МЧС и Красным Крестом они создали на границе все условия для приема, обогрева и пропуска украинских беженцев. При этом, по словам офицера погранконтроля, на территории Украины периодически слышны выстрелы и звуки тяжелой техники, а пересекающие границу рассказывают, что с украинской стороны выкопали противотанковый ров глубиной до трех метров и шириной три-четыре метра. Представитель погранслужбы добавил, что особое внимание они уделяют наблюдению за небом и подступам к пунктам пропуска. С началом зимы количество нарушений воздушного пространства украинскими квадрокоптерами существенно сократилось.В Минске уже не раз заявляли о росте числа провокаций у границы с Украиной. Так, сообщалось, что украинцы минируют дороги и мосты, ведут усиленное патрулирование, на белорусской территории сбивали украинские беспилотники. При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркивал, что белорусские военные не принимают участия в российской спецоперации, а задачей Минска называл недопущение ударов по своей территории, в том числе со стороны Польши, Литвы и Латвии.
https://ria.ru/20230105/tayvan-1843104900.html
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в мире, белоруссия, украина, госпогранкомитет белоруссии
В мире, Белоруссия, Украина, Госпогранкомитет Белоруссии
11:07 05.01.2023 (обновлено: 17:59 05.01.2023)
 
Погранкомитет Белоруссии заявил о провокациях с украинской стороны

Погранкомитет Белоруссии сообщил о вооруженных провокациях с украинской стороны

© Государственный пограничный комитет Республики БеларусьСотрудник пограничной службы Белоруссии на белорусско-украинской границе. Кадр из видео
Сотрудник пограничной службы Белоруссии на белорусско-украинской границе. Кадр из видео
© Государственный пограничный комитет Республики Беларусь
Читать ria.ru в
МИНСК, 5 янв — РИА Новости. Украинские военные периодически устраивают провокации на границе с Белоруссией, сообщил Государственный пограничный комитет республики в Telegram-канале.
"Последний случай — в пункте упрощенного пропуска Поддобрянка, когда военнослужащими сопредельного государства наводилось оружие в сторону пограничных нарядов. Оскорбительные жесты, угрожающие, в сторону пограничников", — рассказал неназванный начальник управления погранконтроля.
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В Госпогранкомитете подчеркнули, что пограничники на провокации не поддаются и готовы к возможным действиям. Вместе с МЧС и Красным Крестом они создали на границе все условия для приема, обогрева и пропуска украинских беженцев.
При этом, по словам офицера погранконтроля, на территории Украины периодически слышны выстрелы и звуки тяжелой техники, а пересекающие границу рассказывают, что с украинской стороны выкопали противотанковый ров глубиной до трех метров и шириной три-четыре метра.
Представитель погранслужбы добавил, что особое внимание они уделяют наблюдению за небом и подступам к пунктам пропуска. С началом зимы количество нарушений воздушного пространства украинскими квадрокоптерами существенно сократилось.
В Минске уже не раз заявляли о росте числа провокаций у границы с Украиной. Так, сообщалось, что украинцы минируют дороги и мосты, ведут усиленное патрулирование, на белорусской территории сбивали украинские беспилотники. При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркивал, что белорусские военные не принимают участия в российской спецоперации, а задачей Минска называл недопущение ударов по своей территории, в том числе со стороны Польши, Литвы и Латвии.
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