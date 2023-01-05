11:07 05.01.2023 (обновлено: 17:59 05.01.2023)
Погранкомитет Белоруссии заявил о провокациях с украинской стороны
Погранкомитет Белоруссии сообщил о вооруженных провокациях с украинской стороны
© Государственный пограничный комитет Республики БеларусьСотрудник пограничной службы Белоруссии на белорусско-украинской границе. Кадр из видео
МИНСК, 5 янв — РИА Новости. Украинские военные периодически устраивают провокации на границе с Белоруссией, сообщил Государственный пограничный комитет республики в Telegram-канале.
"Последний случай — в пункте упрощенного пропуска Поддобрянка, когда военнослужащими сопредельного государства наводилось оружие в сторону пограничных нарядов. Оскорбительные жесты, угрожающие, в сторону пограничников", — рассказал неназванный начальник управления погранконтроля.
В Госпогранкомитете подчеркнули, что пограничники на провокации не поддаются и готовы к возможным действиям. Вместе с МЧС и Красным Крестом они создали на границе все условия для приема, обогрева и пропуска украинских беженцев.
При этом, по словам офицера погранконтроля, на территории Украины периодически слышны выстрелы и звуки тяжелой техники, а пересекающие границу рассказывают, что с украинской стороны выкопали противотанковый ров глубиной до трех метров и шириной три-четыре метра.
Представитель погранслужбы добавил, что особое внимание они уделяют наблюдению за небом и подступам к пунктам пропуска. С началом зимы количество нарушений воздушного пространства украинскими квадрокоптерами существенно сократилось.
В Минске уже не раз заявляли о росте числа провокаций у границы с Украиной. Так, сообщалось, что украинцы минируют дороги и мосты, ведут усиленное патрулирование, на белорусской территории сбивали украинские беспилотники. При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркивал, что белорусские военные не принимают участия в российской спецоперации, а задачей Минска называл недопущение ударов по своей территории, в том числе со стороны Польши, Литвы и Латвии.