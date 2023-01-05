https://ria.ru/20230105/provokatsii-1843125693.html

Погранкомитет Белоруссии заявил о провокациях с украинской стороны

Погранкомитет Белоруссии заявил о провокациях с украинской стороны - РИА Новости, 05.01.2023

Погранкомитет Белоруссии заявил о провокациях с украинской стороны

Украинские военные периодически устраивают провокации на границе с Белоруссией, сообщил Государственный пограничный комитет республики в Telegram-канале. РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T11:07

2023-01-05T11:07

2023-01-05T17:59

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МИНСК, 5 янв — РИА Новости. Украинские военные периодически устраивают провокации на границе с Белоруссией, сообщил Государственный пограничный комитет республики в Telegram-канале."Последний случай — в пункте упрощенного пропуска Поддобрянка, когда военнослужащими сопредельного государства наводилось оружие в сторону пограничных нарядов. Оскорбительные жесты, угрожающие, в сторону пограничников", — рассказал неназванный начальник управления погранконтроля.В Госпогранкомитете подчеркнули, что пограничники на провокации не поддаются и готовы к возможным действиям. Вместе с МЧС и Красным Крестом они создали на границе все условия для приема, обогрева и пропуска украинских беженцев. При этом, по словам офицера погранконтроля, на территории Украины периодически слышны выстрелы и звуки тяжелой техники, а пересекающие границу рассказывают, что с украинской стороны выкопали противотанковый ров глубиной до трех метров и шириной три-четыре метра. Представитель погранслужбы добавил, что особое внимание они уделяют наблюдению за небом и подступам к пунктам пропуска. С началом зимы количество нарушений воздушного пространства украинскими квадрокоптерами существенно сократилось.В Минске уже не раз заявляли о росте числа провокаций у границы с Украиной. Так, сообщалось, что украинцы минируют дороги и мосты, ведут усиленное патрулирование, на белорусской территории сбивали украинские беспилотники. При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркивал, что белорусские военные не принимают участия в российской спецоперации, а задачей Минска называл недопущение ударов по своей территории, в том числе со стороны Польши, Литвы и Латвии.

https://ria.ru/20230105/tayvan-1843104900.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, белоруссия, украина, госпогранкомитет белоруссии