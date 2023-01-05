https://ria.ru/20230105/pozhar-1843169692.html

В Чебоксарах при пожаре в жилом доме пострадали более 20 человек

В Чебоксарах при пожаре в жилом доме пострадали более 20 человек - РИА Новости, 05.01.2023

В Чебоксарах при пожаре в жилом доме пострадали более 20 человек

При пожаре в многоквартирном доме в Чебоксарах пострадали два десятка человек, сообщает Минздрав Чувашии. РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T16:54

2023-01-05T16:54

2023-01-05T17:53

происшествия

чебоксары

олег николаев (политик)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 янв — РИА Новости. При пожаре в многоквартирном доме в Чебоксарах пострадали два десятка человек, сообщает Минздрав Чувашии."Среди пострадавших 21 человек, десять из них дети", — говорится в релизе.Детей доставили в республиканскую детскую клиническую больницу, двое из них в состоянии средней степени тяжести. Из взрослых один человек в тяжелом состоянии, двое — средней тяжести, уточнили в ведомстве. По информации регионального главка МЧС, пожар в квартире на втором этаже дома № 29 на улице Шевченко начался в 13:44."К прибытию к месту вызова первых подразделений МЧС дым полностью заполнил подъезд здания с первого по девятый этажи. Пожарные оперативно организовали эвакуацию жильцов. С помощью спасательных устройств и двух автолестниц на свежий воздух были выведены 26 человек", — говорится в сообщении.Открытое горение ликвидировано в 15:00. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что держит ситуацию на личном контроле. Он отметил, что всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. На месте работают оперативные службы, ведется следствие, добавил он.

https://ria.ru/20221118/pozhary-1832403277.html

чебоксары

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, чебоксары, олег николаев (политик), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)