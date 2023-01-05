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В Чебоксарах при пожаре в жилом доме пострадали более 20 человек - РИА Новости, 05.01.2023
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В Чебоксарах при пожаре в жилом доме пострадали более 20 человек
В Чебоксарах при пожаре в жилом доме пострадали более 20 человек - РИА Новости, 05.01.2023
В Чебоксарах при пожаре в жилом доме пострадали более 20 человек
При пожаре в многоквартирном доме в Чебоксарах пострадали два десятка человек, сообщает Минздрав Чувашии. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T16:54
2023-01-05T17:53
происшествия
чебоксары
олег николаев (политик)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 янв — РИА Новости. При пожаре в многоквартирном доме в Чебоксарах пострадали два десятка человек, сообщает Минздрав Чувашии."Среди пострадавших 21 человек, десять из них дети", — говорится в релизе.Детей доставили в республиканскую детскую клиническую больницу, двое из них в состоянии средней степени тяжести. Из взрослых один человек в тяжелом состоянии, двое — средней тяжести, уточнили в ведомстве. По информации регионального главка МЧС, пожар в квартире на втором этаже дома № 29 на улице Шевченко начался в 13:44."К прибытию к месту вызова первых подразделений МЧС дым полностью заполнил подъезд здания с первого по девятый этажи. Пожарные оперативно организовали эвакуацию жильцов. С помощью спасательных устройств и двух автолестниц на свежий воздух были выведены 26 человек", — говорится в сообщении.Открытое горение ликвидировано в 15:00. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что держит ситуацию на личном контроле. Он отметил, что всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. На месте работают оперативные службы, ведется следствие, добавил он.
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происшествия, чебоксары, олег николаев (политик), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Чебоксары, Олег Николаев (политик), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:54 05.01.2023 (обновлено: 17:53 05.01.2023)
 
В Чебоксарах при пожаре в жилом доме пострадали более 20 человек

При пожаре в жилом доме в Чебоксарах пострадали более 20 человек, из них десять детей

© Фото : МЧС России по Чувашской РеспубликеТушение пожара в многоквартирном доме на улице Шевченко в Чебоксарах
Тушение пожара в многоквартирном доме на улице Шевченко в Чебоксарах - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© Фото : МЧС России по Чувашской Республике
Тушение пожара в многоквартирном доме на улице Шевченко в Чебоксарах. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 янв — РИА Новости. При пожаре в многоквартирном доме в Чебоксарах пострадали два десятка человек, сообщает Минздрав Чувашии.
"Среди пострадавших 21 человек, десять из них дети", — говорится в релизе.
Детей доставили в республиканскую детскую клиническую больницу, двое из них в состоянии средней степени тяжести. Из взрослых один человек в тяжелом состоянии, двое — средней тяжести, уточнили в ведомстве.
По информации регионального главка МЧС, пожар в квартире на втором этаже дома № 29 на улице Шевченко начался в 13:44.
"К прибытию к месту вызова первых подразделений МЧС дым полностью заполнил подъезд здания с первого по девятый этажи. Пожарные оперативно организовали эвакуацию жильцов. С помощью спасательных устройств и двух автолестниц на свежий воздух были выведены 26 человек", — говорится в сообщении.
Открытое горение ликвидировано в 15:00. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.
Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что держит ситуацию на личном контроле. Он отметил, что всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. На месте работают оперативные службы, ведется следствие, добавил он.
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ПроисшествияЧебоксарыОлег Николаев (политик)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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