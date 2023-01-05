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СМИ: новый пакет помощи Украине обойдется США в три миллиарда долларов - РИА Новости, 05.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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СМИ: новый пакет помощи Украине обойдется США в три миллиарда долларов
СМИ: новый пакет помощи Украине обойдется США в три миллиарда долларов - РИА Новости, 05.01.2023
СМИ: новый пакет помощи Украине обойдется США в три миллиарда долларов
Новый пакет военной помощи США Украине обойдется почти в 3 миллиарда долларов, это самый крупный пакет помощи для Киева, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T22:34
2023-01-05T22:34
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
киев
министерство обороны сша
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Новый пакет военной помощи США Украине обойдется почти в 3 миллиарда долларов, это самый крупный пакет помощи для Киева, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников. Ранее агентство Рейтер передавало, что США включат около 50 БМП Bradley в новый пакет военной помощи Украине, который обнародуют 6 января. "Помощь на сумму около 2,85 миллиарда долларов является крупнейшим из пакетов военного оборудования, который Пентагон изъял из своих запасов для отправки на Украину", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что помимо Bradley в новый пакет помощи войдут военные автомобили Humvee, многоцелевые автомобили MRAP и "большое количество" ракет и других боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сша
украина
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в мире, сша, украина, киев, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Киев, Министерство обороны США
22:34 05.01.2023
 
СМИ: новый пакет помощи Украине обойдется США в три миллиарда долларов

АР: новый пакет военной помощи США Украине будет стоить почти три миллиарда долларов

© AP Photo / Nam Y. HuhАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© AP Photo / Nam Y. Huh
Американский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Новый пакет военной помощи США Украине обойдется почти в 3 миллиарда долларов, это самый крупный пакет помощи для Киева, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников.
Ранее агентство Рейтер передавало, что США включат около 50 БМП Bradley в новый пакет военной помощи Украине, который обнародуют 6 января.
"Помощь на сумму около 2,85 миллиарда долларов является крупнейшим из пакетов военного оборудования, который Пентагон изъял из своих запасов для отправки на Украину", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что помимо Bradley в новый пакет помощи войдут военные автомобили Humvee, многоцелевые автомобили MRAP и "большое количество" ракет и других боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаКиевМинистерство обороны США
 
 
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