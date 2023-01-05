https://ria.ru/20230105/pomosch-1843203305.html

СМИ: новый пакет помощи Украине обойдется США в три миллиарда долларов

СМИ: новый пакет помощи Украине обойдется США в три миллиарда долларов - РИА Новости, 05.01.2023

СМИ: новый пакет помощи Украине обойдется США в три миллиарда долларов

Новый пакет военной помощи США Украине обойдется почти в 3 миллиарда долларов, это самый крупный пакет помощи для Киева, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T22:34

2023-01-05T22:34

2023-01-05T22:34

специальная военная операция на украине

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украина

киев

министерство обороны сша

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Новый пакет военной помощи США Украине обойдется почти в 3 миллиарда долларов, это самый крупный пакет помощи для Киева, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников. Ранее агентство Рейтер передавало, что США включат около 50 БМП Bradley в новый пакет военной помощи Украине, который обнародуют 6 января. "Помощь на сумму около 2,85 миллиарда долларов является крупнейшим из пакетов военного оборудования, который Пентагон изъял из своих запасов для отправки на Украину", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что помимо Bradley в новый пакет помощи войдут военные автомобили Humvee, многоцелевые автомобили MRAP и "большое количество" ракет и других боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сша

украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сша, украина, киев, министерство обороны сша