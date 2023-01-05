https://ria.ru/20230105/pogoda-1843191085.html
Синоптики рассказали о погоде в московском регионе на Рождество
Синоптики рассказали о погоде в московском регионе на Рождество - РИА Новости, 05.01.2023
Синоптики рассказали о погоде в московском регионе на Рождество
В Рождественскую ночь в московском регионе, в условиях ясного неба, морозы окрепнут до минус 25 - минус 30, что случается в среднем не чаще 1 раза в 12 лет,... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T20:09
2023-01-05T20:09
2023-01-05T20:09
общество
евгений тишковец
москва
россия
рождество христово
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. В Рождественскую ночь в московском регионе, в условиях ясного неба, морозы окрепнут до минус 25 - минус 30, что случается в среднем не чаще 1 раза в 12 лет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, в Москве начался обратный суточный ход температуры, то есть, когда столбики термометров ползут вниз, а не растут, как положено в течение дня. "Уже в пятницу в Центральной России ударят аномальные холода. В ближайшие часы инициатива надолго, на неделю, перейдет к скандинавскому антициклону, благодаря которому осадки прекратятся, облака рассеются, а северная тяга ветров обеспечит приток первой порции арктической стужи с температурным фоном на 10-12 градусов ниже положенной в середине зимы климатической нормы", - сказал Тишковец. "В предстоящую ночь в столичном регионе ожидается резкое понижение температуры воздуха до минус 20 - минус 25, в дневные часы будет ярко светить солнце, но воздух не прогреется выше минус 17 - минус 22. В Рождественскую ночь, в условиях ясного неба, морозы окрепнут до минус 25 - минус 30, в дневные часы сохранится солнечная погода, и по-прежнему очень холодно, минус 16 - минус 21", - рассказал он. Синоптик отметил, что в воскресенье и понедельник стужа сохранится и лишь символически отступит на градус-другой. "Несмотря на оранжевый уровень погодной опасности, связанный с очень низкими для средней полосы России температурами, грядущие рождественские морозы не станут рекордными. В ночь на Рождество рекорд минимальной температуры останется за 1891 годом, когда в столице было минус 34,8. Очень мерзли москвичи в 1987 году - минус 31,5 и в 2017 году - минус 29,9. Тем не менее, по климату Москвы такого разряда рождественские морозы случаются в среднем не чаще 1 раза в 12 лет", - добавил Тишковец.
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общество, евгений тишковец, москва, россия, рождество христово
Общество, Евгений Тишковец, Москва, Россия, Рождество Христово
Синоптики рассказали о погоде в московском регионе на Рождество
Синоптик "Фобоса" Тишковец: на Рождество в московском регионе ожидаются морозы до минус 30
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. В Рождественскую ночь в московском регионе, в условиях ясного неба, морозы окрепнут до минус 25 - минус 30, что случается в среднем не чаще 1 раза в 12 лет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, в Москве
начался обратный суточный ход температуры, то есть, когда столбики термометров ползут вниз, а не растут, как положено в течение дня.
"Уже в пятницу в Центральной России ударят аномальные холода. В ближайшие часы инициатива надолго, на неделю, перейдет к скандинавскому антициклону, благодаря которому осадки прекратятся, облака рассеются, а северная тяга ветров обеспечит приток первой порции арктической стужи с температурным фоном на 10-12 градусов ниже положенной в середине зимы климатической нормы", - сказал Тишковец.
"В предстоящую ночь в столичном регионе ожидается резкое понижение температуры воздуха до минус 20 - минус 25, в дневные часы будет ярко светить солнце, но воздух не прогреется выше минус 17 - минус 22. В Рождественскую ночь, в условиях ясного неба, морозы окрепнут до минус 25 - минус 30, в дневные часы сохранится солнечная погода, и по-прежнему очень холодно, минус 16 - минус 21", - рассказал он.
Синоптик отметил, что в воскресенье и понедельник стужа сохранится и лишь символически отступит на градус-другой.
"Несмотря на оранжевый уровень погодной опасности, связанный с очень низкими для средней полосы России
температурами, грядущие рождественские морозы не станут рекордными. В ночь на Рождество рекорд минимальной температуры останется за 1891 годом, когда в столице было минус 34,8. Очень мерзли москвичи в 1987 году - минус 31,5 и в 2017 году - минус 29,9. Тем не менее, по климату Москвы такого разряда рождественские морозы случаются в среднем не чаще 1 раза в 12 лет", - добавил Тишковец.