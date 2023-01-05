https://ria.ru/20230105/pogoda-1843191085.html

Синоптики рассказали о погоде в московском регионе на Рождество

Синоптики рассказали о погоде в московском регионе на Рождество - РИА Новости, 05.01.2023

Синоптики рассказали о погоде в московском регионе на Рождество

В Рождественскую ночь в московском регионе, в условиях ясного неба, морозы окрепнут до минус 25 - минус 30, что случается в среднем не чаще 1 раза в 12 лет,... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T20:09

2023-01-05T20:09

2023-01-05T20:09

общество

евгений тишковец

москва

россия

рождество христово

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. В Рождественскую ночь в московском регионе, в условиях ясного неба, морозы окрепнут до минус 25 - минус 30, что случается в среднем не чаще 1 раза в 12 лет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, в Москве начался обратный суточный ход температуры, то есть, когда столбики термометров ползут вниз, а не растут, как положено в течение дня. "Уже в пятницу в Центральной России ударят аномальные холода. В ближайшие часы инициатива надолго, на неделю, перейдет к скандинавскому антициклону, благодаря которому осадки прекратятся, облака рассеются, а северная тяга ветров обеспечит приток первой порции арктической стужи с температурным фоном на 10-12 градусов ниже положенной в середине зимы климатической нормы", - сказал Тишковец. "В предстоящую ночь в столичном регионе ожидается резкое понижение температуры воздуха до минус 20 - минус 25, в дневные часы будет ярко светить солнце, но воздух не прогреется выше минус 17 - минус 22. В Рождественскую ночь, в условиях ясного неба, морозы окрепнут до минус 25 - минус 30, в дневные часы сохранится солнечная погода, и по-прежнему очень холодно, минус 16 - минус 21", - рассказал он. Синоптик отметил, что в воскресенье и понедельник стужа сохранится и лишь символически отступит на градус-другой. "Несмотря на оранжевый уровень погодной опасности, связанный с очень низкими для средней полосы России температурами, грядущие рождественские морозы не станут рекордными. В ночь на Рождество рекорд минимальной температуры останется за 1891 годом, когда в столице было минус 34,8. Очень мерзли москвичи в 1987 году - минус 31,5 и в 2017 году - минус 29,9. Тем не менее, по климату Москвы такого разряда рождественские морозы случаются в среднем не чаще 1 раза в 12 лет", - добавил Тишковец.

https://ria.ru/20230104/festival-1841856333.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, евгений тишковец, москва, россия, рождество христово