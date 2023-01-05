https://ria.ru/20230105/pogibshie-1843148691.html

Число погибших при обстреле ВСУ Васильевки выросло до шести

Число погибших при обстреле ВСУ Васильевки выросло до шести - РИА Новости, 05.01.2023

Число погибших при обстреле ВСУ Васильевки выросло до шести

Число погибших в результате украинского обстрела города Васильевка Запорожской области возросло до шести, еще 37 человек пострадали, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T14:22

2023-01-05T14:22

2023-01-05T14:46

специальная военная операция на украине

в мире

безопасность

украина

евгений балицкий

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

запорожская область

новгородская область

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Число погибших в результате украинского обстрела города Васильевка Запорожской области возросло до шести, еще 37 человек пострадали, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий.Украинские войска накануне нанесли артиллерийский удар по жилому сектору города."Число погибших в результате обстрела ствольной артиллерией города Васильевка Запорожской области возросло до шести человек. Пострадавших 37", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.Он уточнил, что среди пострадавших шестнадцатилетняя девочка, которая находится в травматологии в условиях стационара. Кроме того, до сих пор в реанимации находится один из сотрудников МЧС, который накануне спасал людей из-под завалов и получил серьезные ранения."Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Правительство Запорожской области поможет семьям справиться с этим горем", - подчеркнул врио губернатора.Как отметил Балицкий, для восстановления объектов жизнедеятельности и разрушенной инфраструктуры города есть все необходимые ресурсы."Наряду с нашими специалистами работают аварийные бригады из Новгородской области. У нас есть все, чтобы восстановить города, позаботиться о своих жителях, поддержать друг друга в сложные времена", - заключил он.Он уточнил, что среди пострадавших шестнадцатилетняя девочка, которая находится в травматологии в условиях стационара. Кроме того, до сих пор в реанимации находится один из сотрудников МЧС, который накануне спасал людей из-под завалов и получил серьезные ранения."Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Правительство Запорожской области поможет семьям справиться с этим горем", - подчеркнул врио губернатора.

https://ria.ru/20230104/spetsoperatsiya-1843091034.html

https://ria.ru/20230105/zapad-1843081621.html

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в мире, безопасность, украина, евгений балицкий, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), запорожская область, новгородская область