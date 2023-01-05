14:22 05.01.2023 (обновлено: 14:46 05.01.2023)
Число погибших при обстреле ВСУ Васильевки выросло до шести
Балицкий: число погибших при обстреле Васильевки ВСУ выросло до шести, еще 37 пострадали
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкПоследствия ударов артиллерией ВСУ по жилому кварталу города Васильевка Запорожской области
Последствия ударов артиллерией ВСУ по жилому кварталу города Васильевка Запорожской области
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Число погибших в результате украинского обстрела города Васильевка Запорожской области возросло до шести, еще 37 человек пострадали, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий.
Украинские войска накануне нанесли артиллерийский удар по жилому сектору города.
"Число погибших в результате обстрела ствольной артиллерией города Васильевка Запорожской области возросло до шести человек. Пострадавших 37", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что среди пострадавших шестнадцатилетняя девочка, которая находится в травматологии в условиях стационара. Кроме того, до сих пор в реанимации находится один из сотрудников МЧС, который накануне спасал людей из-под завалов и получил серьезные ранения.
"Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Правительство Запорожской области поможет семьям справиться с этим горем", - подчеркнул врио губернатора.
Как отметил Балицкий, для восстановления объектов жизнедеятельности и разрушенной инфраструктуры города есть все необходимые ресурсы.
"Наряду с нашими специалистами работают аварийные бригады из Новгородской области. У нас есть все, чтобы восстановить города, позаботиться о своих жителях, поддержать друг друга в сложные времена", - заключил он.
Он уточнил, что среди пострадавших шестнадцатилетняя девочка, которая находится в травматологии в условиях стационара. Кроме того, до сих пор в реанимации находится один из сотрудников МЧС, который накануне спасал людей из-под завалов и получил серьезные ранения.
"Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Правительство Запорожской области поможет семьям справиться с этим горем", - подчеркнул врио губернатора.