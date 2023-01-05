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Число погибших при обстреле ВСУ Васильевки выросло до шести - РИА Новости, 05.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230105/pogibshie-1843148691.html
Число погибших при обстреле ВСУ Васильевки выросло до шести
Число погибших при обстреле ВСУ Васильевки выросло до шести - РИА Новости, 05.01.2023
Число погибших при обстреле ВСУ Васильевки выросло до шести
Число погибших в результате украинского обстрела города Васильевка Запорожской области возросло до шести, еще 37 человек пострадали, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T14:22
2023-01-05T14:46
специальная военная операция на украине
в мире
безопасность
украина
евгений балицкий
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
запорожская область
новгородская область
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Число погибших в результате украинского обстрела города Васильевка Запорожской области возросло до шести, еще 37 человек пострадали, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий.Украинские войска накануне нанесли артиллерийский удар по жилому сектору города."Число погибших в результате обстрела ствольной артиллерией города Васильевка Запорожской области возросло до шести человек. Пострадавших 37", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.Он уточнил, что среди пострадавших шестнадцатилетняя девочка, которая находится в травматологии в условиях стационара. Кроме того, до сих пор в реанимации находится один из сотрудников МЧС, который накануне спасал людей из-под завалов и получил серьезные ранения."Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Правительство Запорожской области поможет семьям справиться с этим горем", - подчеркнул врио губернатора.Как отметил Балицкий, для восстановления объектов жизнедеятельности и разрушенной инфраструктуры города есть все необходимые ресурсы."Наряду с нашими специалистами работают аварийные бригады из Новгородской области. У нас есть все, чтобы восстановить города, позаботиться о своих жителях, поддержать друг друга в сложные времена", - заключил он.Он уточнил, что среди пострадавших шестнадцатилетняя девочка, которая находится в травматологии в условиях стационара. Кроме того, до сих пор в реанимации находится один из сотрудников МЧС, который накануне спасал людей из-под завалов и получил серьезные ранения."Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Правительство Запорожской области поможет семьям справиться с этим горем", - подчеркнул врио губернатора.
https://ria.ru/20230104/spetsoperatsiya-1843091034.html
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украина
запорожская область
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в мире, безопасность, украина, евгений балицкий, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), запорожская область, новгородская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Безопасность, Украина, Евгений Балицкий, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Запорожская область, Новгородская область
14:22 05.01.2023 (обновлено: 14:46 05.01.2023)
 
Число погибших при обстреле ВСУ Васильевки выросло до шести

Балицкий: число погибших при обстреле Васильевки ВСУ выросло до шести, еще 37 пострадали

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкПоследствия ударов артиллерией ВСУ по жилому кварталу города Васильевка Запорожской области
Последствия ударов артиллерией ВСУ по жилому кварталу города Васильевка Запорожской области - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия ударов артиллерией ВСУ по жилому кварталу города Васильевка Запорожской области
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Число погибших в результате украинского обстрела города Васильевка Запорожской области возросло до шести, еще 37 человек пострадали, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий.
Украинские войска накануне нанесли артиллерийский удар по жилому сектору города.
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"Число погибших в результате обстрела ствольной артиллерией города Васильевка Запорожской области возросло до шести человек. Пострадавших 37", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что среди пострадавших шестнадцатилетняя девочка, которая находится в травматологии в условиях стационара. Кроме того, до сих пор в реанимации находится один из сотрудников МЧС, который накануне спасал людей из-под завалов и получил серьезные ранения.
"Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Правительство Запорожской области поможет семьям справиться с этим горем", - подчеркнул врио губернатора.
Как отметил Балицкий, для восстановления объектов жизнедеятельности и разрушенной инфраструктуры города есть все необходимые ресурсы.
"Наряду с нашими специалистами работают аварийные бригады из Новгородской области. У нас есть все, чтобы восстановить города, позаботиться о своих жителях, поддержать друг друга в сложные времена", - заключил он.
Он уточнил, что среди пострадавших шестнадцатилетняя девочка, которая находится в травматологии в условиях стационара. Кроме того, до сих пор в реанимации находится один из сотрудников МЧС, который накануне спасал людей из-под завалов и получил серьезные ранения.
"Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Правительство Запорожской области поможет семьям справиться с этим горем", - подчеркнул врио губернатора.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБезопасностьУкраинаЕвгений БалицкийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Запорожская областьНовгородская область
 
 
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