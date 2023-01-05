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США не считают, что Россия готовится наступать на Украину из Белоруссии - РИА Новости, 05.01.2023
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США не считают, что Россия готовится наступать на Украину из Белоруссии
США не считают, что Россия готовится наступать на Украину из Белоруссии - РИА Новости, 05.01.2023
США не считают, что Россия готовится наступать на Украину из Белоруссии
Американские военные не видят признаков того, что Россия может готовиться к наступлению на Украину со стороны Белоруссии, сказал пресс-секретарь Пентагона... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T23:56
2023-01-05T23:56
в мире
мария захарова
патрик райдер
александр лукашенко
россия
белоруссия
украина
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 5 янв – РИА Новости. Американские военные не видят признаков того, что Россия может готовиться к наступлению на Украину со стороны Белоруссии, сказал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в декабре заявляла, что развертывание совместной региональной группировки войск России и Белоруссии, о чем договорились президенты двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин, является ответом на наращивание сил НАТО в Польше и Прибалтике. "Прямо сейчас нет признаков... что русские намерены использовать ее как новый фронт. Но опять-таки мы продолжаем отслеживать ситуацию очень пристально, и, насколько я знаю, тем же заняты украинцы", - заявил он на брифинге. Захарова в декабре также заявляла, что в Белоруссии с октября проходит развертывание дополнительного контингента региональной группировки войск и идет боевое слаживание - но они носят транспарентный и оборонительный характер в рамках Союзного государства России и Белоруссии. При этом заявления украинской стороны о якобы создании Россией в Белоруссии группировки для атаки с белорусского направления официальный представитель МИД РФ сочла попыткой выпросить у Запада больше денег и оружия.
https://ria.ru/20230105/pentagon-1843206562.html
https://ria.ru/20230105/usilenie-1843183846.html
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в мире, мария захарова, патрик райдер, александр лукашенко, россия, белоруссия, украина, министерство обороны сша, нато
В мире, Мария Захарова, Патрик Райдер, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, Украина, Министерство обороны США, НАТО
23:56 05.01.2023
 
США не считают, что Россия готовится наступать на Украину из Белоруссии

Пентагон не увидел признаков подготовки России к наступлению на Украину из Белоруссии

CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 янв – РИА Новости. Американские военные не видят признаков того, что Россия может готовиться к наступлению на Украину со стороны Белоруссии, сказал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в декабре заявляла, что развертывание совместной региональной группировки войск России и Белоруссии, о чем договорились президенты двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин, является ответом на наращивание сил НАТО в Польше и Прибалтике.
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Вчера, 23:12Специальная военная операция на Украине
Пентагон подтвердил, что объявит о новой военной помощи Украине в пятницу
"Прямо сейчас нет признаков... что русские намерены использовать ее как новый фронт. Но опять-таки мы продолжаем отслеживать ситуацию очень пристально, и, насколько я знаю, тем же заняты украинцы", - заявил он на брифинге.
Захарова в декабре также заявляла, что в Белоруссии с октября проходит развертывание дополнительного контингента региональной группировки войск и идет боевое слаживание - но они носят транспарентный и оборонительный характер в рамках Союзного государства России и Белоруссии. При этом заявления украинской стороны о якобы создании Россией в Белоруссии группировки для атаки с белорусского направления официальный представитель МИД РФ сочла попыткой выпросить у Запада больше денег и оружия.
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Вчера, 19:00
Минобороны Белоруссии назвало цель усиления группировки Минска и Москвы
 
В миреМария ЗахароваПатрик РайдерАлександр ЛукашенкоРоссияБелоруссияУкраинаМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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