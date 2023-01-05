https://ria.ru/20230105/podgotovka-1843209541.html

США не считают, что Россия готовится наступать на Украину из Белоруссии

США не считают, что Россия готовится наступать на Украину из Белоруссии - РИА Новости, 05.01.2023

США не считают, что Россия готовится наступать на Украину из Белоруссии

Американские военные не видят признаков того, что Россия может готовиться к наступлению на Украину со стороны Белоруссии, сказал пресс-секретарь Пентагона... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T23:56

2023-01-05T23:56

2023-01-05T23:56

в мире

мария захарова

патрик райдер

александр лукашенко

россия

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министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 5 янв – РИА Новости. Американские военные не видят признаков того, что Россия может готовиться к наступлению на Украину со стороны Белоруссии, сказал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в декабре заявляла, что развертывание совместной региональной группировки войск России и Белоруссии, о чем договорились президенты двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин, является ответом на наращивание сил НАТО в Польше и Прибалтике. "Прямо сейчас нет признаков... что русские намерены использовать ее как новый фронт. Но опять-таки мы продолжаем отслеживать ситуацию очень пристально, и, насколько я знаю, тем же заняты украинцы", - заявил он на брифинге. Захарова в декабре также заявляла, что в Белоруссии с октября проходит развертывание дополнительного контингента региональной группировки войск и идет боевое слаживание - но они носят транспарентный и оборонительный характер в рамках Союзного государства России и Белоруссии. При этом заявления украинской стороны о якобы создании Россией в Белоруссии группировки для атаки с белорусского направления официальный представитель МИД РФ сочла попыткой выпросить у Запада больше денег и оружия.

https://ria.ru/20230105/pentagon-1843206562.html

https://ria.ru/20230105/usilenie-1843183846.html

россия

белоруссия

украина

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в мире, мария захарова, патрик райдер, александр лукашенко, россия, белоруссия, украина, министерство обороны сша, нато