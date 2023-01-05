Рейтинг@Mail.ru
Водители смогут бесплатно парковаться на улицах Москвы 69 дней в году - РИА Новости, 05.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230105/parkovka-1843120941.html
Водители смогут бесплатно парковаться на улицах Москвы 69 дней в году
Водители смогут бесплатно парковаться на улицах Москвы 69 дней в году - РИА Новости, 05.01.2023
Водители смогут бесплатно парковаться на улицах Москвы 69 дней в году
Водители смогут бесплатно парковаться на улицах Москвы в 2023 году 69 дней, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T10:27
2023-01-05T10:28
общество
сергей собянин
москва
максим ликсутов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830790980_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_44c2f4970f613ba11ad13bab33d97dab.jpg
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Водители смогут бесплатно парковаться на улицах Москвы в 2023 году 69 дней, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "В праздники по решению мэра Москвы Сергея Собянина мы делаем все уличные парковки бесплатными — на дороги выезжает меньше машин. По воскресеньям автомобилей на улицах меньше, чем с понедельника по субботу, поэтому водители могут оставлять машины без оплаты везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час. Всего в 2023 году будет 69 дней с бесплатной парковкой, из них 18 дней будет бесплатно везде", — цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова. Отмечается, что 18 праздничных дней: 1-8 января, 23-25 февраля, 8 марта, 1, 8-9 мая, 12 июня, 4 и 6 ноября — бесплатно на всех улицах, а 51 воскресный день — бесплатно за исключением улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час. Парковки со шлагбаумом останутся платными все дни.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830790980_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0f071c04241aba881578e45a9c2bf2d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сергей собянин, москва, максим ликсутов
Общество, Сергей Собянин, Москва, Максим Ликсутов
10:27 05.01.2023 (обновлено: 10:28 05.01.2023)
 
Водители смогут бесплатно парковаться на улицах Москвы 69 дней в году

В 2023 году водители смогут бесплатно парковаться на улицах Москвы 69 дней

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкПарковка у здания Белорусского вокзала в Москве
Парковка у здания Белорусского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Парковка у здания Белорусского вокзала в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Водители смогут бесплатно парковаться на улицах Москвы в 2023 году 69 дней, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"В праздники по решению мэра Москвы Сергея Собянина мы делаем все уличные парковки бесплатными — на дороги выезжает меньше машин. По воскресеньям автомобилей на улицах меньше, чем с понедельника по субботу, поэтому водители могут оставлять машины без оплаты везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час. Всего в 2023 году будет 69 дней с бесплатной парковкой, из них 18 дней будет бесплатно везде", — цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Отмечается, что 18 праздничных дней: 1-8 января, 23-25 февраля, 8 марта, 1, 8-9 мая, 12 июня, 4 и 6 ноября — бесплатно на всех улицах, а 51 воскресный день — бесплатно за исключением улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час. Парковки со шлагбаумом останутся платными все дни.
Изменение тарифов на платных парковках Москвы
24 декабря 2022, 08:00Инфографика
Изменение тарифов на платных парковках Москвы
Инфографика
Посмотреть
 
ОбществоСергей СобянинМоскваМаксим Ликсутов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала