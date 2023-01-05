https://ria.ru/20230105/parkovka-1843120941.html

Водители смогут бесплатно парковаться на улицах Москвы 69 дней в году

Водители смогут бесплатно парковаться на улицах Москвы 69 дней в году - РИА Новости, 05.01.2023

Водители смогут бесплатно парковаться на улицах Москвы 69 дней в году

Водители смогут бесплатно парковаться на улицах Москвы в 2023 году 69 дней, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T10:27

2023-01-05T10:27

2023-01-05T10:28

общество

сергей собянин

москва

максим ликсутов

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Водители смогут бесплатно парковаться на улицах Москвы в 2023 году 69 дней, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "В праздники по решению мэра Москвы Сергея Собянина мы делаем все уличные парковки бесплатными — на дороги выезжает меньше машин. По воскресеньям автомобилей на улицах меньше, чем с понедельника по субботу, поэтому водители могут оставлять машины без оплаты везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час. Всего в 2023 году будет 69 дней с бесплатной парковкой, из них 18 дней будет бесплатно везде", — цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова. Отмечается, что 18 праздничных дней: 1-8 января, 23-25 февраля, 8 марта, 1, 8-9 мая, 12 июня, 4 и 6 ноября — бесплатно на всех улицах, а 51 воскресный день — бесплатно за исключением улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час. Парковки со шлагбаумом останутся платными все дни.

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общество, сергей собянин, москва, максим ликсутов