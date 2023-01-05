https://ria.ru/20230105/otnosheniya-1843155435.html

Пушков назвал отношения России и Запада "ледяной войной"

Пушков назвал отношения России и Запада "ледяной войной" - РИА Новости, 05.01.2023

Пушков назвал отношения России и Запада "ледяной войной"

Состояния "большого разрыва" между Западом и Россией не было даже в моменты крайнего обострения в годы "холодной войны", нынешние отношения являются "ледяной... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T15:08

2023-01-05T15:08

2023-01-05T15:08

алексей пушков

россия

германия

аэрофлот

сша

нато

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Состояния "большого разрыва" между Западом и Россией не было даже в моменты крайнего обострения в годы "холодной войны", нынешние отношения являются "ледяной войной", которая является следствием политики США по расширению НАТО, сообщил сенатор Алексей Пушков.Раньше самолеты "Аэрофлота" летали в западные страны, газ шел по трубам в Германию, проходили встречи между западными и советскими лидерами, заключались важные договоры, не вводились "ковровые" персональные санкции, не сворачивались торгово-экономические связи, также сообщил он. "Нынешнего состояния "большого разрыва" всей суммы отношений между Западом и Россией не было даже в моменты крайнего обострения ситуации в годы "холодной войны"... И все это - прямое следствие политики США по расширению НАТО на восток и включения в американскую орбиту стран постсоветского пространства, особенно важных для России в плане ее безопасности", - сообщил парламентарий. По его словам, данная стратегия и привела к "ледяной войне", что бы ни утверждали США в своей новой Стратегии национальной безопасности.

https://ria.ru/20230103/zapad-1842980347.html

россия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

алексей пушков, россия, германия, аэрофлот, сша, нато