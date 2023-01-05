https://ria.ru/20230105/otnosheniya-1843155435.html
Пушков назвал отношения России и Запада "ледяной войной"
Пушков назвал отношения России и Запада "ледяной войной" - РИА Новости, 05.01.2023
Пушков назвал отношения России и Запада "ледяной войной"
Состояния "большого разрыва" между Западом и Россией не было даже в моменты крайнего обострения в годы "холодной войны", нынешние отношения являются "ледяной... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T15:08
2023-01-05T15:08
2023-01-05T15:08
алексей пушков
россия
германия
аэрофлот
сша
нато
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Состояния "большого разрыва" между Западом и Россией не было даже в моменты крайнего обострения в годы "холодной войны", нынешние отношения являются "ледяной войной", которая является следствием политики США по расширению НАТО, сообщил сенатор Алексей Пушков.Раньше самолеты "Аэрофлота" летали в западные страны, газ шел по трубам в Германию, проходили встречи между западными и советскими лидерами, заключались важные договоры, не вводились "ковровые" персональные санкции, не сворачивались торгово-экономические связи, также сообщил он. "Нынешнего состояния "большого разрыва" всей суммы отношений между Западом и Россией не было даже в моменты крайнего обострения ситуации в годы "холодной войны"... И все это - прямое следствие политики США по расширению НАТО на восток и включения в американскую орбиту стран постсоветского пространства, особенно важных для России в плане ее безопасности", - сообщил парламентарий. По его словам, данная стратегия и привела к "ледяной войне", что бы ни утверждали США в своей новой Стратегии национальной безопасности.
https://ria.ru/20230103/zapad-1842980347.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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алексей пушков, россия, германия, аэрофлот, сша, нато
Алексей Пушков, Россия, Германия, Аэрофлот, США, НАТО
Пушков назвал отношения России и Запада "ледяной войной"
Сенатор Пушков назвал отношения между Россией и Западом "ледяной войной"