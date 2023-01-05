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Пушков назвал отношения России и Запада "ледяной войной" - РИА Новости, 05.01.2023
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Пушков назвал отношения России и Запада "ледяной войной"
Пушков назвал отношения России и Запада "ледяной войной" - РИА Новости, 05.01.2023
Пушков назвал отношения России и Запада "ледяной войной"
Состояния "большого разрыва" между Западом и Россией не было даже в моменты крайнего обострения в годы "холодной войны", нынешние отношения являются "ледяной... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T15:08
2023-01-05T15:08
алексей пушков
россия
германия
аэрофлот
сша
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Состояния "большого разрыва" между Западом и Россией не было даже в моменты крайнего обострения в годы "холодной войны", нынешние отношения являются "ледяной войной", которая является следствием политики США по расширению НАТО, сообщил сенатор Алексей Пушков.Раньше самолеты "Аэрофлота" летали в западные страны, газ шел по трубам в Германию, проходили встречи между западными и советскими лидерами, заключались важные договоры, не вводились "ковровые" персональные санкции, не сворачивались торгово-экономические связи, также сообщил он. "Нынешнего состояния "большого разрыва" всей суммы отношений между Западом и Россией не было даже в моменты крайнего обострения ситуации в годы "холодной войны"... И все это - прямое следствие политики США по расширению НАТО на восток и включения в американскую орбиту стран постсоветского пространства, особенно важных для России в плане ее безопасности", - сообщил парламентарий. По его словам, данная стратегия и привела к "ледяной войне", что бы ни утверждали США в своей новой Стратегии национальной безопасности.
https://ria.ru/20230103/zapad-1842980347.html
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алексей пушков, россия, германия, аэрофлот, сша, нато
Алексей Пушков, Россия, Германия, Аэрофлот, США, НАТО
15:08 05.01.2023
 
Пушков назвал отношения России и Запада "ледяной войной"

Сенатор Пушков назвал отношения между Россией и Западом "ледяной войной"

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Состояния "большого разрыва" между Западом и Россией не было даже в моменты крайнего обострения в годы "холодной войны", нынешние отношения являются "ледяной войной", которая является следствием политики США по расширению НАТО, сообщил сенатор Алексей Пушков.
"Курс США и их союзников, как и состояние отношений между Западом и Россией, сейчас гораздо хуже, чем во времена "холодной войны"... США не хотят быть обвиненными в стремлении вернуться к "холодной войне" - Cold War, но на деле ведут против России Ice War - "ледяную войну", - написал Пушков в своем телеграм-канале.
Раньше самолеты "Аэрофлота" летали в западные страны, газ шел по трубам в Германию, проходили встречи между западными и советскими лидерами, заключались важные договоры, не вводились "ковровые" персональные санкции, не сворачивались торгово-экономические связи, также сообщил он.
"Нынешнего состояния "большого разрыва" всей суммы отношений между Западом и Россией не было даже в моменты крайнего обострения ситуации в годы "холодной войны"... И все это - прямое следствие политики США по расширению НАТО на восток и включения в американскую орбиту стран постсоветского пространства, особенно важных для России в плане ее безопасности", - сообщил парламентарий.
По его словам, данная стратегия и привела к "ледяной войне", что бы ни утверждали США в своей новой Стратегии национальной безопасности.
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
3 января, 20:22
"На России не остановятся". В США раскрыли глобальный план Запада
 
Алексей ПушковРоссияГерманияАэрофлотСШАНАТО
 
 
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