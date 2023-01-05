https://ria.ru/20230105/otnosheniya-1843126728.html

Мишустин призвал развивать отношения с дружественными странами

Мишустин призвал развивать отношения с дружественными странами - РИА Новости, 05.01.2023

Мишустин призвал развивать отношения с дружественными странами

МЧС России намерено включить торговые центры и гипермаркеты в список плановых проверок или профилактических визитов на предмет пожарной безопасности на... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T11:15

2023-01-05T11:15

2023-01-05T11:32

россия

михаил мишустин

общество

ринат еникеев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. МЧС России намерено включить торговые центры и гипермаркеты в список плановых проверок или профилактических визитов на предмет пожарной безопасности на 2023-2025 годы, заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Ринат Еникеев.Плановые проверки МЧС по закону может проводить на объектах чрезвычайно высокой и высокой категории рисков. Ведомство планирует включить в этот список ТЦ и гипермаркеты, которые сейчас относятся к категории значительного риска. Другой вариант противопожарного надзора за ТЦ - профилактические визиты. Его главное отличие от проверки в том, что по результатам такого мероприятия нет штрафов и наказания, а есть только информирование о выявленных нарушениях."Законодательство позволяет осуществлять надзор, плановый надзор в отношении (объектов - ред.) чрезвычайно высокой и высокой категории рисков. Мы пытаемся сейчас убедить наших коллег из профильных ведомств в целях того, чтобы нам позволили вот этот значительный риск также включить в план проверок, чтобы это не было исключением, либо предусмотреть историю с обязательным профилактическим визитом, но увеличить срок этого профилактического визита и в рамках этого профвизита – что сегодня пока не позволяют нормы – осуществить проверки систем противопожарной защиты", - сказал Еникеев.Он уточнил, что МЧС попросит правительство РФ помочь с тем, чтобы федеральный государственный пожарный надзор ТЦ, хоть это и объекты значительного риска, проводился в плановом порядке с 2023 по 2025 годы.Еникеев отметил, что в 2021 году в России горели 17 гипермаркетов, ТЦ и складов, в 2022-м - 15.МЧС России с 1 января 2021 года перешло на риск-ориентированный подход и начало присваивать каждому объекту индивидуальную категорию пожарного риска: чем выше потенциальные риски, тем чаще проверки. Если раньше школы, больницы, кинотеатры и торговые центры относились к одной группе риска, то теперь у каждого из этих объектов своя группа с учетом возможных негативных последствий пожара. Всего таких групп риска шесть.К категории чрезвычайно высокого риска относятся здания, предназначенные для проживания детей, престарелых, инвалидов и иных категорий лиц с ограниченными возможностями, с одновременным пребыванием более 10 человек. К категории высокого риска - образовательные учреждения, объекты ночного или временного пребывания людей, где им предоставляются социальные или медицинские услуги, объекты временного пребывания более 5 тысяч человек одновременно, а также объекты обороны и специального назначения.

https://ria.ru/20221230/kadry-1842406184.html

https://ria.ru/20221228/metallurgiya-1841936979.html

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россия, михаил мишустин, общество, ринат еникеев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)