https://ria.ru/20230105/ostrov-1843186634.html

Российские войска полностью контролируют остров Большой Потемкин у Херсона

Российские войска полностью контролируют остров Большой Потемкин у Херсона - РИА Новости, 05.01.2023

Российские войска полностью контролируют остров Большой Потемкин у Херсона

Остров Большой Потемкин, расположенный в нескольких километрах от Херсона, перешел под полный контроль российских войск. Корреспондент РИА Новости побывал на... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T19:22

2023-01-05T19:22

2023-01-05T21:13

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

россия

владимир путин

украина

вооруженные силы украины

донбасс

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ГОЛАЯ ПРИСТАНЬ (Херсонская обл.), 5 янв — РИА Новости. Остров Большой Потемкин, расположенный в нескольких километрах от Херсона, перешел под полный контроль российских войск. Корреспондент РИА Новости побывал на острове и лично убедился в этом, а также снял видео."Остров Большой Потемкин контролируется Вооруженными силами России. Мы отсюда не уходили и уходить не будем. Здесь находится наш флаг. То, что выложили дня три назад украинские военнослужащие, — это фейк. Здесь их флага нет и не будет", — рассказал один из военнослужащих. Ранее в украинском сегменте интернета появился очередной фейк. Боевики ВСУ сняли ролик, как они якобы разместили украинский флаг на острове, занятом российскими венными. Позднее сообщалось, что кадры были сняты в серой зоне. В четверг командир роты боевых машин поддержки танков "Терминатор" Западной группировки войск сообщил, что российская авиация нанесла массированный удар по позициям украинских войск на Сватовском участке фронта в Донбассе, там идут активные бои.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230105/shturm-1843182219.html

херсон

россия

украина

донбасс

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"Не уходили и уходить не будем" — военный о контроле над острове Большой Потемкин "Не уходили и уходить не будем" — военный о контроле над острове Большой Потемкин 2023-01-05T19:22 true PT0M29S

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в мире, херсон, россия, владимир путин, украина, вооруженные силы украины, донбасс