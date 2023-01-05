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Российские войска полностью контролируют остров Большой Потемкин у Херсона - РИА Новости, 05.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230105/ostrov-1843186634.html
Российские войска полностью контролируют остров Большой Потемкин у Херсона
Российские войска полностью контролируют остров Большой Потемкин у Херсона - РИА Новости, 05.01.2023
Российские войска полностью контролируют остров Большой Потемкин у Херсона
Остров Большой Потемкин, расположенный в нескольких километрах от Херсона, перешел под полный контроль российских войск. Корреспондент РИА Новости побывал на... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T19:22
2023-01-05T21:13
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
россия
владимир путин
украина
вооруженные силы украины
донбасс
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ГОЛАЯ ПРИСТАНЬ (Херсонская обл.), 5 янв — РИА Новости. Остров Большой Потемкин, расположенный в нескольких километрах от Херсона, перешел под полный контроль российских войск. Корреспондент РИА Новости побывал на острове и лично убедился в этом, а также снял видео."Остров Большой Потемкин контролируется Вооруженными силами России. Мы отсюда не уходили и уходить не будем. Здесь находится наш флаг. То, что выложили дня три назад украинские военнослужащие, — это фейк. Здесь их флага нет и не будет", — рассказал один из военнослужащих. Ранее в украинском сегменте интернета появился очередной фейк. Боевики ВСУ сняли ролик, как они якобы разместили украинский флаг на острове, занятом российскими венными. Позднее сообщалось, что кадры были сняты в серой зоне. В четверг командир роты боевых машин поддержки танков "Терминатор" Западной группировки войск сообщил, что российская авиация нанесла массированный удар по позициям украинских войск на Сватовском участке фронта в Донбассе, там идут активные бои.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230105/shturm-1843182219.html
херсон
россия
украина
донбасс
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"Не уходили и уходить не будем" — военный о контроле над острове Большой Потемкин
"Не уходили и уходить не будем" — военный о контроле над острове Большой Потемкин
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в мире, херсон, россия, владимир путин, украина, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Россия, Владимир Путин, Украина, Вооруженные силы Украины, Донбасс
19:22 05.01.2023 (обновлено: 21:13 05.01.2023)
 
Российские войска полностью контролируют остров Большой Потемкин у Херсона

Российские войска установили полный контроль над островом Большой Потемкин близ Херсона

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ГОЛАЯ ПРИСТАНЬ (Херсонская обл.), 5 янв — РИА Новости. Остров Большой Потемкин, расположенный в нескольких километрах от Херсона, перешел под полный контроль российских войск. Корреспондент РИА Новости побывал на острове и лично убедился в этом, а также снял видео.
"Остров Большой Потемкин контролируется Вооруженными силами России. Мы отсюда не уходили и уходить не будем. Здесь находится наш флаг. То, что выложили дня три назад украинские военнослужащие, — это фейк. Здесь их флага нет и не будет", — рассказал один из военнослужащих.
Работа САУ 2СЗ Акация в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
18:43Специальная военная операция на Украине
В Донбассе рассказали о штурме переименованного Украиной поселка Нью-Йорк
Ранее в украинском сегменте интернета появился очередной фейк. Боевики ВСУ сняли ролик, как они якобы разместили украинский флаг на острове, занятом российскими венными. Позднее сообщалось, что кадры были сняты в серой зоне.
В четверг командир роты боевых машин поддержки танков "Терминатор" Западной группировки войск сообщил, что российская авиация нанесла массированный удар по позициям украинских войск на Сватовском участке фронта в Донбассе, там идут активные бои.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
16:18Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.01.2023
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонРоссияВладимир ПутинУкраинаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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