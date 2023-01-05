https://ria.ru/20230105/operatsiya-1843127198.html

В Новосибирске прооперировали ребенка с редким врожденным пороком

В Новосибирске прооперировали ребенка с редким врожденным пороком - РИА Новости, 05.01.2023

В Новосибирске прооперировали ребенка с редким врожденным пороком

Новосибирские кардиохирурги успешно восстановили легочную артерию у двухлетней девочки с редким врожденным пороком сердечно-сосудистой системы, сообщил... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T11:22

2023-01-05T11:22

2023-01-05T14:20

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НОВОСИБИРСК, 5 янв — РИА Новости. Новосибирские кардиохирурги успешно восстановили легочную артерию у двухлетней девочки с редким врожденным пороком сердечно-сосудистой системы, сообщил Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина. "Маленькая жительница Перми с аномально отходившей левой легочной артерией благополучно прошла второй этап хирургического лечения — радикальную коррекцию порока. Это уникальный пример позднего выявления врожденного дефекта, который встречается не чаще одного случая на миллион детей", — говорится в релизе. В клинике пояснили, что аномальное отхождение ветвей легочной артерии от аорты не позволяет полноценно снабжать кровью легкое. Причем в течение двух лет родители не подозревали, что одно легкое девочки не выполняет свою основную функцию, а задержку роста и развития связывали с другим пороком сердца — дефектом межпредсердной перегородки, диагностированным в младенчестве. Именно на этапе подготовки к плановой операции по устранению этого порока и обнаружили отсутствие легочной артерии в типичном месте. Медики отмечают, что почти всегда такие редкие дефекты дают о себе знать еще у новорожденных. Уникальность этого случая, по их словам, заключается в том, что организм смог сохранить кровоснабжение левого легкого за счет дополнительно развившейся сети мелких сосудов. "Это позволило ребенку какое-то время жить, не ощущая проблемы. Но удвоенная нагрузка, которую испытывала при этом правая легочная артерия, принимая на себя весь объем крови, уже запустила формирование легочной гипертензии. С возрастом это привело бы к необратимым последствиям", — так объяснил сердечно-сосудистый хирург отделения врожденных пороков сердца Алексей Войтов необходимость вмешательства.Лечение проходило в два этапа. На первом, в июле, специалисты Центра Мешалкина обнаружили слаборазвитую левую легочную артерию и расширили ее с помощью стента. Через четыре месяца, когда диаметр сосуда достиг возрастной нормы, провели операцию: остановили сердце, выполнили закрытие большого дефекта межпредсердной перегородки, а затем переместили легочную артерию, восстановив правильную анатомию. Обследование ребенка при выписке выявило положительную динамику, снижение давления в системе легочной артерии. Девочка уже вернулась домой, чувствует себя хорошо, активно двигается и играет. Через полгода ее ждут в центре для оценки эффективности лечения.

https://ria.ru/20221214/nauka-1838593406.html

https://ria.ru/20220912/miet-1816051162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, новосибирск, общество