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Депутат раскритиковала обращение посольства США к россиянам - РИА Новости, 05.01.2023
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Депутат раскритиковала обращение посольства США к россиянам
Депутат раскритиковала обращение посольства США к россиянам - РИА Новости, 05.01.2023
Депутат раскритиковала обращение посольства США к россиянам
Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская назвала заявление посольства США в Москве к россиянам очаровательным по наглости и анекдотичным по... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T22:39
2023-01-05T22:39
елена ямпольская
сша
москва
россия
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская назвала заявление посольства США в Москве к россиянам очаровательным по наглости и анекдотичным по содержанию. Посольство США в РФ ранее опубликовало обращение к россиянам, где выражается солидарность с теми, кто стремится к созданию мирного будущего. "Обращение Посольства США в Москве к россиянам очаровательно по наглости и анекдотично по содержанию", - приводит ее слова телеграм-канал фракции "Единой России" в Госдуме.
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елена ямпольская, сша, москва, россия, единая россия, госдума рф
Елена Ямпольская, США, Москва, Россия, Единая Россия, Госдума РФ
22:39 05.01.2023
 
Депутат раскритиковала обращение посольства США к россиянам

Депутат Ямпольская назвала обращение посольства США к россиянам анекдотичным по содержанию

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкФлаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Флаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Флаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская назвала заявление посольства США в Москве к россиянам очаровательным по наглости и анекдотичным по содержанию.
Посольство США в РФ ранее опубликовало обращение к россиянам, где выражается солидарность с теми, кто стремится к созданию мирного будущего.
"Обращение Посольства США в Москве к россиянам очаровательно по наглости и анекдотично по содержанию", - приводит ее слова телеграм-канал фракции "Единой России" в Госдуме.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
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Елена ЯмпольскаяСШАМоскваРоссияЕдиная РоссияГосдума РФ
 
 
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