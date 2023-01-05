https://ria.ru/20230105/obraschenie-1843203604.html
Депутат раскритиковала обращение посольства США к россиянам
Депутат раскритиковала обращение посольства США к россиянам - РИА Новости, 05.01.2023
Депутат раскритиковала обращение посольства США к россиянам
Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская назвала заявление посольства США в Москве к россиянам очаровательным по наглости и анекдотичным по... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T22:39
2023-01-05T22:39
2023-01-05T22:39
елена ямпольская
сша
москва
россия
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская назвала заявление посольства США в Москве к россиянам очаровательным по наглости и анекдотичным по содержанию. Посольство США в РФ ранее опубликовало обращение к россиянам, где выражается солидарность с теми, кто стремится к созданию мирного будущего. "Обращение Посольства США в Москве к россиянам очаровательно по наглости и анекдотично по содержанию", - приводит ее слова телеграм-канал фракции "Единой России" в Госдуме.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елена ямпольская, сша, москва, россия, единая россия, госдума рф
Елена Ямпольская, США, Москва, Россия, Единая Россия, Госдума РФ
Депутат раскритиковала обращение посольства США к россиянам
Депутат Ямпольская назвала обращение посольства США к россиянам анекдотичным по содержанию