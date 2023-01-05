https://ria.ru/20230105/obraschenie-1843203604.html

Депутат раскритиковала обращение посольства США к россиянам

Депутат раскритиковала обращение посольства США к россиянам - РИА Новости, 05.01.2023

Депутат раскритиковала обращение посольства США к россиянам

Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская назвала заявление посольства США в Москве к россиянам очаровательным по наглости и анекдотичным по... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T22:39

2023-01-05T22:39

2023-01-05T22:39

елена ямпольская

сша

москва

россия

единая россия

госдума рф

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская назвала заявление посольства США в Москве к россиянам очаровательным по наглости и анекдотичным по содержанию. Посольство США в РФ ранее опубликовало обращение к россиянам, где выражается солидарность с теми, кто стремится к созданию мирного будущего. "Обращение Посольства США в Москве к россиянам очаровательно по наглости и анекдотично по содержанию", - приводит ее слова телеграм-канал фракции "Единой России" в Госдуме.

https://ria.ru/20230105/obraschenie-1843196179.html

сша

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

елена ямпольская, сша, москва, россия, единая россия, госдума рф