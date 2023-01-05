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В ГД назвали обращение посольства США к россиянам призывом к беспорядкам - РИА Новости, 05.01.2023
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В ГД назвали обращение посольства США к россиянам призывом к беспорядкам
В ГД назвали обращение посольства США к россиянам призывом к беспорядкам - РИА Новости, 05.01.2023
В ГД назвали обращение посольства США к россиянам призывом к беспорядкам
Обращение посольства США к россиянам — это призыв к беспорядкам, заявил председатель комиссии ГД по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T21:16
2023-01-05T21:16
в мире
василий пискарев
сша
россия
москва
госдума рф
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Обращение посольства США к россиянам — это призыв к беспорядкам, заявил председатель комиссии ГД по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России Василий Пискарев, комментируя видеоролик, распространенный американской дипмиссии в Москве. Посольство США в РФ ранее опубликовало обращение к россиянам, где выражается солидарность с теми, кто стремится к созданию мирного будущего. "Посольство США в Москве выпустило видеообращение к россиянам, где выразило солидарность с теми, кто, по их мнению, "стремится создать более мирное будущее". В ролике транслируются кадры с незаконных протестных акций против СВО. По сути обращение посольства — это призыв к беспорядкам и грубое вмешательство во внутренние дела", - сказал Пискарев журналистам. По его словам, везде, куда после Второй мировой войны приходили США под "личиной миротворца", начинали "литься кровь и слезы", а конфликты разгорались еще сильней. "Вот и сегодня, накачивая свой карманный режим в Киеве все более смертоносным оружием и поощряя на новые преступления, из Вашингтона фальшивым голосом заявляют о мире. Соединенным Штатам давно пора заняться решением своих внутренних проблем, а не лезть к нам сюда в овечьей шкуре", - сообщил политик. Россияне давно научились понимать истинные намерения заокеанских "доброжелателей" и знают настоящую ценность подобным "насквозь лживым заявлениям", добавил он.
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в мире, василий пискарев, сша, россия, москва, госдума рф
В мире, Василий Пискарев, США, Россия, Москва, Госдума РФ
21:16 05.01.2023
 
В ГД назвали обращение посольства США к россиянам призывом к беспорядкам

Депутат ГД Пискарев назвал обращение посольства США к россиянам призывом к беспорядкам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Обращение посольства США к россиянам — это призыв к беспорядкам, заявил председатель комиссии ГД по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России Василий Пискарев, комментируя видеоролик, распространенный американской дипмиссии в Москве.
Посольство США в РФ ранее опубликовало обращение к россиянам, где выражается солидарность с теми, кто стремится к созданию мирного будущего.
"Посольство США в Москве выпустило видеообращение к россиянам, где выразило солидарность с теми, кто, по их мнению, "стремится создать более мирное будущее". В ролике транслируются кадры с незаконных протестных акций против СВО. По сути обращение посольства — это призыв к беспорядкам и грубое вмешательство во внутренние дела", - сказал Пискарев журналистам.
По его словам, везде, куда после Второй мировой войны приходили США под "личиной миротворца", начинали "литься кровь и слезы", а конфликты разгорались еще сильней.
"Вот и сегодня, накачивая свой карманный режим в Киеве все более смертоносным оружием и поощряя на новые преступления, из Вашингтона фальшивым голосом заявляют о мире. Соединенным Штатам давно пора заняться решением своих внутренних проблем, а не лезть к нам сюда в овечьей шкуре", - сообщил политик.
Россияне давно научились понимать истинные намерения заокеанских "доброжелателей" и знают настоящую ценность подобным "насквозь лживым заявлениям", добавил он.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
20:31
Слуцкий прокомментировал обращение посольства США к россиянам
 
В миреВасилий ПискаревСШАРоссияМоскваГосдума РФ
 
 
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