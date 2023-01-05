https://ria.ru/20230105/obraschenie-1843196179.html

В ГД назвали обращение посольства США к россиянам призывом к беспорядкам

В ГД назвали обращение посольства США к россиянам призывом к беспорядкам - РИА Новости, 05.01.2023

В ГД назвали обращение посольства США к россиянам призывом к беспорядкам

Обращение посольства США к россиянам — это призыв к беспорядкам, заявил председатель комиссии ГД по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T21:16

2023-01-05T21:16

2023-01-05T21:16

в мире

василий пискарев

сша

россия

москва

госдума рф

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Обращение посольства США к россиянам — это призыв к беспорядкам, заявил председатель комиссии ГД по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России Василий Пискарев, комментируя видеоролик, распространенный американской дипмиссии в Москве. Посольство США в РФ ранее опубликовало обращение к россиянам, где выражается солидарность с теми, кто стремится к созданию мирного будущего. "Посольство США в Москве выпустило видеообращение к россиянам, где выразило солидарность с теми, кто, по их мнению, "стремится создать более мирное будущее". В ролике транслируются кадры с незаконных протестных акций против СВО. По сути обращение посольства — это призыв к беспорядкам и грубое вмешательство во внутренние дела", - сказал Пискарев журналистам. По его словам, везде, куда после Второй мировой войны приходили США под "личиной миротворца", начинали "литься кровь и слезы", а конфликты разгорались еще сильней. "Вот и сегодня, накачивая свой карманный режим в Киеве все более смертоносным оружием и поощряя на новые преступления, из Вашингтона фальшивым голосом заявляют о мире. Соединенным Штатам давно пора заняться решением своих внутренних проблем, а не лезть к нам сюда в овечьей шкуре", - сообщил политик. Россияне давно научились понимать истинные намерения заокеанских "доброжелателей" и знают настоящую ценность подобным "насквозь лживым заявлениям", добавил он.

https://ria.ru/20230105/obraschenie-1843193226.html

сша

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, василий пискарев, сша, россия, москва, госдума рф