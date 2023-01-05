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Эксперт объяснил, как не дать машине обледенеть - РИА Новости, 05.01.2023
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Эксперт объяснил, как не дать машине обледенеть
Эксперт объяснил, как не дать машине обледенеть - РИА Новости, 05.01.2023
Эксперт объяснил, как не дать машине обледенеть
Лайфхаки, которые помогут избежать примерзания дверей и образования наледи на стеклах автомобиля зимой, перечислил в интервью радио Sputnik вице-президент... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T02:10
2023-01-05T02:10
авто
антон шапарин
лед
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Лайфхаки, которые помогут избежать примерзания дверей и образования наледи на стеклах автомобиля зимой, перечислил в интервью радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.Припаркованные на улице машины могут покрываться ледяной коркой, если повышенная влажность воздуха сочетается с минусовой температурой. Бывает, что водителю не удается открыть примерзшую дверь или просто вставить ключ в обледеневший замок. Чтобы не сталкиваться перед поездками с такими неожиданными препятствиями, можно использовать специальные смазочные средства, отметил Шапарин.Предотвратить появление наледи на стеклах можно с помощью другого средства по уходу за автомобилем, продолжил эксперт."Защитную пленку на всех стеклах автомобиля можно создать с помощью "антидождя". Это специальное химическое водоотталкивающее средство, за счет которого на стекле оседает меньше жидкости, лед не намерзает, и машина легче очищается", – объяснил Шапарин.Щетки стеклоочистителя не будут примерзать к поверхности машины, если их поднимать, добавил он. По словам эксперта, эти детали быстро изнашиваются, и при активной эксплуатации автомобиля их необходимо менять каждый сезон."Дворники можно защитить от наледи простым способом – поднять их, когда приехали в место назначения. Тогда вода с них будет стекать, и они не будут вмораживаться в лед", – уточнил Шапарин.Кроме того, эксперт советует открывать окна и охлаждать машину после каждой поездки. Автомобиль не обледенеет, если быстро выстудится, считает он."Когда вы припарковались, пока в машине еще теплый воздух, можно быстро открыть четыре окна, подержать в течение минуты, а потом закрыть", – порекомендовал Антон Шапарин в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20230101/pogoda-1842757171.html
https://ria.ru/20211230/kompensatsiya-1766103108.html
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авто, антон шапарин, лед
Авто, Антон Шапарин, лед
02:10 05.01.2023
 
Эксперт объяснил, как не дать машине обледенеть

Автоэксперт Шапарин посоветовал использовать смазки, чтобы избежать обледенения машины

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанкМужчина счищает наледь со стекла автомобиля
Мужчина счищает наледь со стекла автомобиля - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Мужчина счищает наледь со стекла автомобиля. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Лайфхаки, которые помогут избежать примерзания дверей и образования наледи на стеклах автомобиля зимой, перечислил в интервью радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Припаркованные на улице машины могут покрываться ледяной коркой, если повышенная влажность воздуха сочетается с минусовой температурой. Бывает, что водителю не удается открыть примерзшую дверь или просто вставить ключ в обледеневший замок. Чтобы не сталкиваться перед поездками с такими неожиданными препятствиями, можно использовать специальные смазочные средства, отметил Шапарин.
"Нужно силиконовой смазкой смазывать резиновые поверхности дверей и иметь запас WD-40, чтобы защитить замки от замерзания", – сказал он.
Предотвратить появление наледи на стеклах можно с помощью другого средства по уходу за автомобилем, продолжил эксперт.
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"Защитную пленку на всех стеклах автомобиля можно создать с помощью "антидождя". Это специальное химическое водоотталкивающее средство, за счет которого на стекле оседает меньше жидкости, лед не намерзает, и машина легче очищается", – объяснил Шапарин.
Щетки стеклоочистителя не будут примерзать к поверхности машины, если их поднимать, добавил он. По словам эксперта, эти детали быстро изнашиваются, и при активной эксплуатации автомобиля их необходимо менять каждый сезон.
"Дворники можно защитить от наледи простым способом – поднять их, когда приехали в место назначения. Тогда вода с них будет стекать, и они не будут вмораживаться в лед", – уточнил Шапарин.
Кроме того, эксперт советует открывать окна и охлаждать машину после каждой поездки. Автомобиль не обледенеет, если быстро выстудится, считает он.
"Когда вы припарковались, пока в машине еще теплый воздух, можно быстро открыть четыре окна, подержать в течение минуты, а потом закрыть", – порекомендовал Антон Шапарин в интервью радио Sputnik.
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АвтоАнтон Шапаринлед
 
 
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