Италия заявила, что не поставляет Украине противопехотные мины
Глава Минобороны Италии Крозетто: страна не поставляет Украине противопехотные мины
Италия. Архивное фото
РИМ, 5 янв – РИА Новости. Италия подписала Оттавский договор, запрещающий применение, производство и передачу противопехотных мин, не производит и не поставляет этот вид мин Украине, указал в четверг министр обороны Италии Гуидо Крозетто.
"Италия не производит противопехотные мины и не поставляет их ни одной стране мира, включая Украину", - приводит его слова информагентство Adnkronos.
В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Италия не может быть посредником между Москвой и Киевом, так как поддерживает киевский режим и оказывает ему существенную военную и военно-техническую помощь. В этой связи она указала, что Италия наряду с обширной номенклатурой вооружения и военной техники поставляет Киеву и противопехотные мины.
Крозетто назвал такие заявления "полностью ложными, необоснованными и серьезно порочащими честь нашей страны".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.