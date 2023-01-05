https://ria.ru/20230105/miny-1843167211.html

Италия заявила, что не поставляет Украине противопехотные мины

Италия заявила, что не поставляет Украине противопехотные мины - РИА Новости, 05.01.2023

Италия заявила, что не поставляет Украине противопехотные мины

Италия подписала Оттавский договор, запрещающий применение, производство и передачу противопехотных мин, не производит и не поставляет этот вид мин Украине,... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T16:33

2023-01-05T16:33

2023-01-05T16:33

специальная военная операция на украине

в мире

гуидо крозетто

мария захарова

сергей лавров

италия

россия

нато

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РИМ, 5 янв – РИА Новости. Италия подписала Оттавский договор, запрещающий применение, производство и передачу противопехотных мин, не производит и не поставляет этот вид мин Украине, указал в четверг министр обороны Италии Гуидо Крозетто. В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Италия не может быть посредником между Москвой и Киевом, так как поддерживает киевский режим и оказывает ему существенную военную и военно-техническую помощь. В этой связи она указала, что Италия наряду с обширной номенклатурой вооружения и военной техники поставляет Киеву и противопехотные мины. Крозетто назвал такие заявления "полностью ложными, необоснованными и серьезно порочащими честь нашей страны". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230105/konflikt-1843165712.html

италия

россия

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, гуидо крозетто, мария захарова, сергей лавров, италия, россия, нато, украина