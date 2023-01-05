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Италия заявила, что не поставляет Украине противопехотные мины - РИА Новости, 05.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230105/miny-1843167211.html
Италия заявила, что не поставляет Украине противопехотные мины
Италия заявила, что не поставляет Украине противопехотные мины - РИА Новости, 05.01.2023
Италия заявила, что не поставляет Украине противопехотные мины
Италия подписала Оттавский договор, запрещающий применение, производство и передачу противопехотных мин, не производит и не поставляет этот вид мин Украине,... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T16:33
2023-01-05T16:33
специальная военная операция на украине
в мире
гуидо крозетто
мария захарова
сергей лавров
италия
россия
нато
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РИМ, 5 янв – РИА Новости. Италия подписала Оттавский договор, запрещающий применение, производство и передачу противопехотных мин, не производит и не поставляет этот вид мин Украине, указал в четверг министр обороны Италии Гуидо Крозетто. В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Италия не может быть посредником между Москвой и Киевом, так как поддерживает киевский режим и оказывает ему существенную военную и военно-техническую помощь. В этой связи она указала, что Италия наряду с обширной номенклатурой вооружения и военной техники поставляет Киеву и противопехотные мины. Крозетто назвал такие заявления "полностью ложными, необоснованными и серьезно порочащими честь нашей страны". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, гуидо крозетто, мария захарова, сергей лавров, италия, россия, нато, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Гуидо Крозетто, Мария Захарова, Сергей Лавров, Италия, Россия, НАТО, Украина
16:33 05.01.2023
 
Италия заявила, что не поставляет Украине противопехотные мины

Глава Минобороны Италии Крозетто: страна не поставляет Украине противопехотные мины

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкИталия
Италия - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Италия. Архивное фото
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РИМ, 5 янв – РИА Новости. Италия подписала Оттавский договор, запрещающий применение, производство и передачу противопехотных мин, не производит и не поставляет этот вид мин Украине, указал в четверг министр обороны Италии Гуидо Крозетто.
"Италия не производит противопехотные мины и не поставляет их ни одной стране мира, включая Украину", - приводит его слова информагентство Adnkronos.
В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Италия не может быть посредником между Москвой и Киевом, так как поддерживает киевский режим и оказывает ему существенную военную и военно-техническую помощь. В этой связи она указала, что Италия наряду с обширной номенклатурой вооружения и военной техники поставляет Киеву и противопехотные мины.
Крозетто назвал такие заявления "полностью ложными, необоснованными и серьезно порочащими честь нашей страны".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Киев - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
16:24Специальная военная операция на Украине
НАТО заявила, что поставки оружия Украине приближают окончание конфликта
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГуидо КрозеттоМария ЗахароваСергей ЛавровИталияРоссияНАТОУкраина
 
 
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