https://ria.ru/20230105/melitopol-1843097365.html

В Мелитополе прогремел мощный взрыв

В Мелитополе прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 05.01.2023

В Мелитополе прогремел мощный взрыв

В Мелитополе прогремел взрыв, сообщил в Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T00:12

2023-01-05T00:12

2023-01-05T08:48

специальная военная операция на украине

владимир рогов

мелитополь

запорожская область

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В Мелитополе прогремел взрыв, сообщил в Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: уже несколько недель там ожидают наступления ВСУ. Как заявляли в региональной администрации, основными направлениями возможной атаки могут стать Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Освобожденные территории Запорожской области стали российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента участников проголосовали за присоединение к России. Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик.

https://ria.ru/20230102/melitopol-1842787949.html

мелитополь

запорожская область

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владимир рогов, мелитополь, запорожская область