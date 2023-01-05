https://ria.ru/20230105/lnr-1843192314.html
ВСУ обстреляли Рубежное в ЛНР
ВСУ обстреляли Рубежное в ЛНР - РИА Новости, 05.01.2023
ВСУ обстреляли Рубежное в ЛНР
Украинские войска обстреляли Рубежное в ЛНР, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве республики в Совместном... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T20:27
2023-01-05T20:27
2023-01-05T20:27
специальная военная операция на украине
в мире
рубежное
луганская народная республика
украина
сцкк
нато
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ЛУГАНСК, 5 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Рубежное в ЛНР, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
рубежное
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рубежное, луганская народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рубежное, Луганская Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
ВСУ обстреляли Рубежное в ЛНР
Представительство ЛНР: ВСУ обстреляли Рубежное, выпустив четыре снаряда натовского калибра