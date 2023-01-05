https://ria.ru/20230105/koronavirus-1843133813.html
В Москве за сутки госпитализировали 140 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 140 человек с COVID-19 - РИА Новости, 05.01.2023
В Москве за сутки госпитализировали 140 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявлены 1073 случая COVID, умерли 15 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T12:18
2023-01-05T12:18
2023-01-05T12:18
распространение коронавируса
москва
здоровье - общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. В Москве за сутки выявлены 1073 случая COVID, умерли 15 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1073, госпитализированы - 140 человек, выздоровели - 1452 человека, 15 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Всего с начала пандемии в Москве были выявлены 3 304 978 случаев коронавируса, выздоровели 3 113 077 человек, умерли 47 548 человек.
https://ria.ru/20221229/vaktsina-1842295111.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Москва, Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 140 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 1073 новых случая COVID-19, умерли 15 человек