https://ria.ru/20230105/kontsertyzaryadya-1842225899.html

Чайковский и Штраус, орган и дудук: лучшие концерты января в Зарядье

Чайковский и Штраус, орган и дудук: лучшие концерты января в Зарядье - РИА Новости, 05.01.2023

Чайковский и Штраус, орган и дудук: лучшие концерты января в Зарядье

В Концертном зале Зарядье проходит первый "Московский зимний музыкальный фестиваль" – он продлится до конца января. По задумке генерального директора зала... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T10:00

2023-01-05T10:00

2023-01-05T10:00

культпоход

концертный зал "зарядье"

российский национальный оркестр

александр рудин

musica viva

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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. В Концертном зале Зарядье проходит первый "Московский зимний музыкальный фестиваль" – он продлится до конца января. По задумке генерального директора зала Зарядье, пианиста и дирижера Ивана Рудина, одной из главных тем фестиваля стали сказки, сюжет которых лежит в основе многих шедевров мировой музыкальной культуры. "Мы хотели бы, чтобы каждый зритель нашел в нашем фестивале программу, на которую он захочет прийти со всей семьей и друзьями", – объясняет Рудин. Помимо концертов "Московского зимнего музыкального фестиваля", в афише Зарядья – продолжения цикла симфоний Малера, необычный концерт исполнителей на органе и дудуке, а также "Реквием" Моцарта. РИА Новости рассказывает о самых важных событиях января на этой концертной площадке.Музыкальные сказки и любимая оперетта9, 13, 14, 26 январяСказочную тему фестиваля продолжат несколько вечеров в январе. Музыка Чайковского к "Спящей красавице" прозвучит в исполнении Российского национального оркестра под руководством дирижера Фабио Мастранджело (9 января). Этот балет – второй по хронологии из трех балетов Чайковского – был создан в тесном сотрудничестве с Мариусом Петипа и директором Императорских театров ИваномВсеволожским, впрочем, как и последующий "Щелкунчик". В концерте в Зарядье примут участие солисты балета и стажеры Молодежной балетной программы Большого театра. Этот мультижанровый проект соединит музыку классика к популярному спектаклю, танец и возможности мультимедиа.Детская сказка "Двенадцать месяцев" прозвучит в исполнении актера Антона Шагина и Российского национального оркестра (14 января). Дирижировать будет Андрей Рубцов, он же – композитор, чья музыка будет исполнена в этот вечер. В РНО музыкант начинал более 20 лет назад как гобоист, потом дебютировал с этим же оркестром как дирижер. Последние годы все больше времени посвящает сочинению. Рубцов довольно много пишет для детей – он автор оперы "Питер Пэн", симфонической сказки "Аленький цветочек". Композитор создает почти зримые звуковые образы сказочных персонажей и картин событий, так что дети легко и с удовольствием воспринимают его музыку.Еще один концерт (26 января) представит публике в необычном формате "Лебединое озеро" Чайковского. Этот балет – первый из трех – Чайковский написал по заказу Большого театра, на сцене которого и состоялась его мировая премьера. Считается, что либретто спектакля Чайковский писал сам. Сегодня в это сложно поверить, но первая постановка не была успешной, возможно причиной было как раз не очень удачное либретто. Вскоре последовали доработки. Новую версию сделал уже брат композитора Модест совместно с хореографом Петипа, она и стала основой для постановок балета по всему миру. Музыка "Лебединого озера" прозвучит в исполнении Госорекстра имени Светланова, дирижировать будет Дмитрий Юровский. А известный актер театра и кино Евгений Князев прочитает текст старинной легенды, под впечатлением от которой и было создано либретто спектакля.Неотъемлемой частью праздничной атмосферы уже давно стала оперетта Иоганна Штрауса "Летучая мышь", написанная почти полтора столетия назад. Музыка была написана по заказу венского театра "Ан дер Вин", а сюжет объединил французский водевиль "Новогодний вечер" и немецкий фарс "Тюремное заключение". Либретто настолько понравилось Штраусу, что он закончил партитуру всего за шесть недель. Теперь "Летучая мышь" часто появляется на театральных афишах под новый год, редкий новогодний гала-концерт крупного оперного театра или филармонии обходится без увертюры к этой великолепной оперетте. В Зарядье произведение исполнит Госоркестр имени Светланова под руководством дирижера Валерия Полянского (13 января).Премьеры сочинений современных композиторов30 январяЛетом 2022 года в Москве впервые прошел Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров имени Сергея Васильевича Рахманинова. Сочинения трех лауреатов-композиторов – Эдуарда Кипрского, Алексея Сергунина и Андрея Поспелова –прозвучат на концерте в Зарядье.Конкурс учредили в преддверии 150-летия со дня рождения композитора – дата отмечается в 2023 году. Художественным руководителем стал пианист Денис Мацуев, он же возглавил работу жюри по специальности фортепиано, дирижерский конкурс возглавил Валерий Гергиев, композиторский – Александр Чайковский. Композиторская номинация вызвала большой резонанс – всего было прислано 152 заявки, к очным турам были допущены 12 человек. К тому же. благодаря трансляциям новую музыку могли оценить многочисленные слушателями. Логичным продолжением такой работы станет концерт в Зарядье, которые вновь представит произведения современных композиторов в одном из лучших залов столицы. Некоторые сочинения, которые прозвучат на концерте, написаны уже специально по заказу Зала Зарядье для "Московского зимнего музыкального фестиваля".Закрытие "Московского зимнего музыкального фестиваля"31 январяЗакроет фестиваль выступление Московского государственного симфонического оркестра под руководством Ивана Рудина ­– они же и открывали фестиваль. В программе этого вечера сочетаются жизнерадостная, проникнутая светом и оптимизмом Первая симфония Прокофьева, безусловный образец неоклассицизма – Первый фортепианный концерт Равеля, а также одно из самых прекрасных произведений XIX века – "Шехеразада" Римского-Корсакова. Солировать будет пианистка Зарина Шиманская. Этот концерт подытоживает фестиваль, который представил слушателям самые разнообразные программы: от премьер сочинений современных композиторов до популярных классических программ, рассчитанных на семейную аудиторию.Орган и дудук15 январяОб армянском инструменте дудук широкая публика узнала, пожалуй, благодаря выдающемуся музыканту Дживану Гаспаряну. Именно он познакомил слушателей по всему миру со необычным звучанием этого инструмента, который называют армянской флейтой. Этот инструмент делают из абрикосового дерева, он обладает мягким и меланхоличным звуком. Дудук признан шедевром нематериального всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.В возрасте 16 лет, услышав дудук Гаспаряна в саундтреке к фильму "Гладиатор", он решил учиться игре на этом инструменте. Музыкант стремиться расширять возможности инструмента, экспериментирует с разными музыкальными стилями. Именно таким экспериментомстанет концерт в Зарядье – Аргишти выступит с органистом Даниэлем Зарецким, одним из самых ярких представителей российской органной школы. Не нужно забывать, что в Зарядье установлен уникальный концертный орган – самый большой по числу регистров орган в столице и один из крупнейших в Европе."Реквием" Моцарта18 январяЭто произведение классика – одно из самых, наверное, популярных и исполняемых. Помимо гениальной музыки, известна и история создания этой поминальной мессы, ставшей последним и незаконченным сочинением Моцарта. "Реквием" заказал неизвестный посланник, который пришел к композитору, одетый во все черное. Позже выяснилось, что это был посредник, управляющий одного графа. Последний был меломаном-любителем, играл на разных инструментах и хотел прослыть композитором – так что периодически выдавал написанные на заказ произведения за свои. "Реквием" должен был быть исполнен в память о скончавшейся супруге графа.Произведение, несмотря на всю запутанную историю, исполняют очень часто, музыка эта у всех на слуху. Тем, вероятно, сложнее музыкантам – ведь каждый раз нужно представить публике филигранное исполнение. В Зале Зарядье "Реквием" исполнит оркестр Musica Viva под руководством дирижера Александра Рудина, Минин-хор и замечательные солисты: Венера Гимадиева, Агунда Кулаева, Алексей Татаринцев и Евгений Ставинский.Симфония №5 Малера25 январяЗал Зарядье продолжает масштабный цикл – исполнение всех симфоний Малера в течение одного концертного сезона. Каждую симфонию исполняет один из лучших российских оркестров, ни один коллектив и дирижер в цикле не повторяется."Пятая" открывает трилогию чисто инструментальных симфоний, без включения в партитуру голоса. Произведение состоит из пяти частей. Однако сам композитор говорил о трёх разделах, где в первой объединяются первые две части (траурный марш и аллегро), а в третьей – две последние (аджиетто и финал). Симфонии Малера – не самые простые произведения для восприятия. Они требуют от слушателя определенной подготовки и сосредоточенности. Тем важнее лекции, которые перед каждым исполнением проходят в Зарядье. На них речь идет и о о самом произведении, и о культурном контексте.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

культпоход, концертный зал "зарядье", российский национальный оркестр, александр рудин, musica viva