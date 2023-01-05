https://ria.ru/20230105/italiya-1843134146.html

"Серебряные коньки" с большим успехом показали на итальянском телевидении

"Серебряные коньки" с большим успехом показали на итальянском телевидении - РИА Новости, 05.01.2023

"Серебряные коньки" с большим успехом показали на итальянском телевидении

Российский фильм "Серебряные коньки" посмотрели почти три миллиона домохозяйств в Италии в день его телевизионной премьеры 3 января на канале Rai 1, говорится... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T12:54

2023-01-05T12:54

2023-01-05T18:08

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Российский фильм "Серебряные коньки" посмотрели почти три миллиона домохозяйств в Италии в день его телевизионной премьеры 3 января на канале Rai 1, говорится на сайте Radiotelevisione italiana. Уточняется, что ленту посмотрели 2 933 000 домохозяйств. Показ прошел в прайм-тайм с долей 18 процентов. "И они показали (с отрывом. — Прим. ред.) лучший рейтинг дня. (...) А итальянская страница фильма в Википедии стала третьей по посещаемости за 3 января в Италии. Вот такое итальянское новогоднее чудо. Не уверен, что что-то подобное происходило раньше с российским кино", — написал сценарист фильма Роман Кантор в Telegram-канале подкаста, который он ведет с Николаем Куликовым и Константином Майером.Картина вышла на стриминговом сервисе Netflix 16 июня 2021 года и имела успех. Так, по данным Кинопоиска, через пять дней после премьеры проект стал пятым по просмотрам на стриминге в мире."В ряде регионов — Мексике, Румынии, Греции, Венгрии, Чили — фильм занял вторую строчку рейтинга. В один из дней картина возглавила чарт в Бразилии", — сообщал "Бюллетень Кинопрокатчика".Российская премьера "Серебряных коньков" состоялась 10 декабря 2020 года. Режиссер — Михаил Локшин. События в ленте разворачиваются в 1899 году, в ней рассказывается о сыне фонарщика Матвее (Федор Федотов), который связался с бандой, чтобы найти деньги на лечение отца, и дочери сановника Алисе (Софья Присс), мечтающей получить высшее образование, но ее родители против. Герои влюбляются и преодолевают множество препятствий, чтобы быть вместе. После начала спецоперации на Украине Запад пытается "отменить" российскую культуру и связи с Москвой. Многие организации отказались от сотрудничества с музыкантами из России. Так, мэрия Мюнхена разорвала контракт с главным дирижером Мюнхенского филармонического оркестра Валерием Гергиевым, а Баварская государственная опера отказалась сотрудничать как с Гергиевым, так и с оперной певицей Анной Нетребко. Королевский театр Ковент-Гарден в Лондоне отменил гастроли артистов Большого театра.

https://ria.ru/20221229/kinematograf-1820335928.html

https://ria.ru/20230103/film-1842913987.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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