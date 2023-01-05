12:54 05.01.2023 (обновлено: 18:08 05.01.2023)
"Серебряные коньки" с большим успехом показали на итальянском телевидении
Российский фильм "Серебряные коньки" посмотрели в Италии около трех миллионов домохозяйств
© Пресс-служба ММКФКадр из фильма "Серебряные коньки"
© Пресс-служба ММКФ
Кадр из фильма "Серебряные коньки". Архивное фото
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Российский фильм "Серебряные коньки" посмотрели почти три миллиона домохозяйств в Италии в день его телевизионной премьеры 3 января на канале Rai 1, говорится на сайте Radiotelevisione italiana.
Уточняется, что ленту посмотрели 2 933 000 домохозяйств. Показ прошел в прайм-тайм с долей 18 процентов.
"И они показали (с отрывом. — Прим. ред.) лучший рейтинг дня. (...) А итальянская страница фильма в Википедии стала третьей по посещаемости за 3 января в Италии. Вот такое итальянское новогоднее чудо. Не уверен, что что-то подобное происходило раньше с российским кино", — написал сценарист фильма Роман Кантор в Telegram-канале подкаста, который он ведет с Николаем Куликовым и Константином Майером.
Картина вышла на стриминговом сервисе Netflix 16 июня 2021 года и имела успех. Так, по данным Кинопоиска, через пять дней после премьеры проект стал пятым по просмотрам на стриминге в мире.
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"В ряде регионов — Мексике, Румынии, Греции, Венгрии, Чили — фильм занял вторую строчку рейтинга. В один из дней картина возглавила чарт в Бразилии", — сообщал "Бюллетень Кинопрокатчика".
Российская премьера "Серебряных коньков" состоялась 10 декабря 2020 года. Режиссер — Михаил Локшин. События в ленте разворачиваются в 1899 году, в ней рассказывается о сыне фонарщика Матвее (Федор Федотов), который связался с бандой, чтобы найти деньги на лечение отца, и дочери сановника Алисе (Софья Присс), мечтающей получить высшее образование, но ее родители против. Герои влюбляются и преодолевают множество препятствий, чтобы быть вместе.
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