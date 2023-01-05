https://ria.ru/20230105/ipoteka-1841933147.html

Что будет со ставками по ипотеке в 2023-м

Что будет со ставками по ипотеке в 2023-м - РИА Новости, 05.01.2023

Что будет со ставками по ипотеке в 2023-м

Спрос на ипотеку сильно упал, за исключением льготной. Программу собирались свернуть к концу года, но продлили до 2024-го. Расширили и семейную, однако с новыми РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T08:00

2023-01-05T08:00

2023-01-05T08:07

экономика

ипотека

россия

домклик

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

циан

льготная ипотека

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797337560_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_604f76ad0668ac8d2147772c009c0930.jpg

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. Спрос на ипотеку сильно упал, за исключением льготной. Программу собирались свернуть к концу года, но продлили до 2024-го. Расширили и семейную, однако с новыми условиям. Как изменятся ставки по жилищным займам в новом году — в материале РИА Новости.Льготная ипотекаЗа три квартала 2022 года относительно того же периода 2021-го кредитов на приобретение недвижимости выдали на 36 процентов меньше в количественном выражении и на 21 — в денежном. Льготная ипотека, наоборот, подросла. По данным "Домклик", таких сделок в целом по стране — 25 процентов, а в крупных городах — почти половина.В Минфине ранее заявляли, что первичный рынок жилья больше не нуждается в господдержке, и планировали закрыть программу 31 декабря. Однако в итоге продлили — до 1 июля 2024-го. При этом ставку повысили с семи до восьми процентов годовых."Возможен резкий всплеск спроса на льготную ипотеку на старых условиях, да и сами банки к Новому году обычно предлагают кредиты, в том числе и ипотечные, под выгодный процент. Но в январе все утихнет", — полагает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.Ипотека от застройщикаПри этом с рынка практически полностью исчезнут субсидированные займы от застройщика, где ставки доходили и до 0,01 процента. Как выяснили в ЦБ, квартиры с околонулевой ипотечной ставкой продаются почти на треть дороже тех, что выставляют на рыночных условиях.Как считает Левнева, в 2023-м девелоперы будут продвигать ипотечные программы со ставками три-пять процентов. В результате неоправданно завышенные цены на ипотечное жилье снизятся.Семейная ипотекаПравительство продлило семейную ипотеку до 1 июля 2024-го. Программа распространяется на семьи, где ребенок родился после 1 января 2018 года до 31 декабря 2023-го. Ставка — те же шесть процентов. Это многим поможет приобрести квартиру, отмечает Юлия Смолянинова, директор первого ипотечного справочника "Экоформула".Средние ставкиНа декабрьском заседании совета директоров ЦБ ключевую ставку коммерческой ипотеки оставил на прежнем уровне."Скорее всего, установилось рыночное равновесие. Меньшие ставки — только в рамках отдельных программ", — указывает Михаил Паршин, управляющий партнер юридической компании Freeviser."Как минимум для граждан с детьми, рожденными после 2018-го, сохранится 5,7 процента. В остальном ситуация зависит от ЦБ, индивидуальных банковских программ и мер поддержки девелоперов. Сейчас ипотеку можно взять от 10,5 процента. Думаю, в 2023-м будет 10-12 процентов", — говорит Елена Устинова, директор по маркетингу "Доброград Девелопмент".Без резких движенийЦены на недвижимость, вероятно, незначительно скорректируются: рынок несколько перегрет. Однако на серьезные "откаты" рассчитывать не приходится. Стройматериалы не подешевеют, проблемы с рабочей силой сохранятся — и девелоперы это заложат в стоимость жилья.В минувшем году, по данным ЦИАН, покупатели чаще отдавали предпочтение готовым квартирам, а не новостройкам, несмотря на льготное кредитования. В ноябре спрос на "вторичку" прибавил еще восемь процентов по сравнению с октябрем.Ситуация, судя по всему, в целом не изменится. Конкуренция усилится, а по многим параметрам, в том числе по цене, у "вторички" преимущество.

https://realty.ria.ru/20221228/ipoteka-1841838440.html

https://ria.ru/20221119/ipoteka-1832619719.html

https://realty.ria.ru/20221227/ipoteka-1841582271.html

https://realty.ria.ru/20221227/sobytiya-1841293745.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, ипотека, россия, домклик, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), циан, льготная ипотека, семейная ипотека, ипотека от застройщика