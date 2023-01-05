https://ria.ru/20230105/infrastruktura-1843152271.html
В России завершили 45 проектов модернизации коммунальной инфраструктуры
В России завершили 45 проектов модернизации коммунальной инфраструктуры - РИА Новости, 05.01.2023
В России завершили 45 проектов модернизации коммунальной инфраструктуры
В России завершили строительно-монтажные работы на 45 объектах коммунальной инфраструктуры, которые проводились с использованием льготных займов на средства... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T14:42
2023-01-05T14:42
2023-01-05T14:47
фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)
россия
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МОСКВА, 5 янв - РИА Недвижимость. В России завершили строительно-монтажные работы на 45 объектах коммунальной инфраструктуры, которые проводились с использованием льготных займов на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщила пресс-служба Фонда развития территорий. В сообщении уточняется, что реализация 45 проектов проходила в рамках механизма модернизации коммунальной инфраструктуры. "Реализация проектов позволит улучшить качество предоставляемых услуг для почти 440 тысяч жителей шести регионов: Воронежской, Кемеровской, Оренбургской, Пензенской, Самарской областей и Красноярского края, где провели реконструкцию сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также объектов инфраструктуры. Наиболее масштабные работы выполнены в городах Пензе, Воронеже и Самаре", - приводятся в сообщении слова вице-премьера РФ, председателя набсовета Фонда развития территорий Марата Хуснуллина. В частности, для оптимизации системы теплоснабжения Пензы и обеспечения условий подключения перспективных тепловых нагрузок микрорайона Арбеково провели реконструкцию пяти участков внутриквартальных сетей отопления и горячего водоснабжения, а также 19 центральных тепловых пунктов, добавил он. "На сегодняшний день штабом одобрено 236 проектов в 73 субъектах РФ общей стоимостью 181,7 миллиарда рублей, потребность в заемном финансировании составляет 141,3 миллиарда рублей. Они включают в себя строительство, реконструкцию и модернизацию примерно 1350 объектов инфраструктуры, включая участки сетей протяженностью 2,2 тысячи километров", - уточнил глава фонда Ильшат Шагиахметов. Он напомнил, что программу финансирования строительства и реконструкции коммунальной инфраструктуры за счет средств ФНБ правительство России одобрило в начале 2022 года. Предусмотрено предоставление долгосрочных займов организациям на обновление в регионах систем тепло- и водоснабжения, а также очистных сооружений. Общий объем финансирования программы – 150 миллиардов рублей. "Все это важная составляющая работы по созданию комфортных условий для жизни наших граждан", – отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Публично-правовая компания "Фонд развития территорий" создана путем объединения Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства и Фонда содействия реформированию ЖКХ. К целям деятельности фонда относятся создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, содействие модернизации ЖКХ, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий, сокращение жилищного фонда, непригодного для проживания.
https://ria.ru/20221223/pravkomissiya-1840758465.html
https://ria.ru/20221229/modernizatsiya-1842259210.html
https://realty.ria.ru/20221215/nedvizhimost-1838521779.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков), россия
Фонд развития территорий (ранее - Фонд защиты прав дольщиков), Россия
14:42 05.01.2023 (обновлено: 14:47 05.01.2023)
В России завершили 45 проектов модернизации коммунальной инфраструктуры
ФРТ: в России завершили 45 проектов модернизации коммунальной инфраструктуры
МОСКВА, 5 янв - РИА Недвижимость. В России завершили строительно-монтажные работы на 45 объектах коммунальной инфраструктуры, которые проводились с использованием льготных займов на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщила пресс-служба Фонда развития территорий.
В сообщении уточняется, что реализация 45 проектов проходила в рамках механизма модернизации коммунальной инфраструктуры.
"Реализация проектов позволит улучшить качество предоставляемых услуг для почти 440 тысяч жителей шести регионов: Воронежской, Кемеровской, Оренбургской, Пензенской, Самарской областей
и Красноярского края
, где провели реконструкцию сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также объектов инфраструктуры. Наиболее масштабные работы выполнены в городах Пензе
, Воронеже
и Самаре", - приводятся в сообщении слова вице-премьера РФ, председателя набсовета Фонда развития территорий Марата Хуснуллина
.
В частности, для оптимизации системы теплоснабжения Пензы и обеспечения условий подключения перспективных тепловых нагрузок микрорайона Арбеково провели реконструкцию пяти участков внутриквартальных сетей отопления и горячего водоснабжения, а также 19 центральных тепловых пунктов, добавил он.
"На сегодняшний день штабом одобрено 236 проектов в 73 субъектах РФ общей стоимостью 181,7 миллиарда рублей, потребность в заемном финансировании составляет 141,3 миллиарда рублей. Они включают в себя строительство, реконструкцию и модернизацию примерно 1350 объектов инфраструктуры, включая участки сетей протяженностью 2,2 тысячи километров", - уточнил глава фонда Ильшат Шагиахметов
.
Он напомнил, что программу финансирования строительства и реконструкции коммунальной инфраструктуры за счет средств ФНБ правительство России одобрило в начале 2022 года. Предусмотрено предоставление долгосрочных займов организациям на обновление в регионах систем тепло- и водоснабжения, а также очистных сооружений. Общий объем финансирования программы – 150 миллиардов рублей.
"Все это важная составляющая работы по созданию комфортных условий для жизни наших граждан", – отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
.
Публично-правовая компания "Фонд развития территорий" создана путем объединения Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства и Фонда содействия реформированию ЖКХ. К целям деятельности фонда относятся создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, содействие модернизации ЖКХ, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий, сокращение жилищного фонда, непригодного для проживания.