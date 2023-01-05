Французский политик назвал отправку танков Киеву безумием
Лидер движения "Патриоты" Филиппо призвал Париж прекратить посылать деньги и оружие Киеву
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Архивное фото
ПАРИЖ, 5 янв - РИА Новости. Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо назвал безумием отправку Киеву бронемашин AMX-10RC и призвал прекратить направлять деньги и оружие Украине.
"Макрон отправляет Зеленскому танки: это безумие! Это означает еще больше "раздеть" французскую армию и сохранить войну любой ценой! Мы должны прекратить посылать деньги и оружие и стремиться к миру: Макрон и НАТО явно делают обратное" - написал Филиппо в Twitter.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон пообещал Владимиру Зеленскому поставить Украине бронеавтомобили, или колесные танки AMX-10RC.
Как сообщила глава французского МИД Катрин Колонна, они будут отправлены Киеву в течение нескольких недель или месяцев.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.