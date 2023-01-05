https://ria.ru/20230105/frantsiya-1843141980.html

Французский политик назвал отправку танков Киеву безумием

Французский политик назвал отправку танков Киеву безумием - РИА Новости, 05.01.2023

Французский политик назвал отправку танков Киеву безумием

Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо назвал безумием отправку Киеву бронемашин AMX-10RC и призвал прекратить направлять деньги и оружие... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T13:26

2023-01-05T13:26

2023-01-05T13:26

специальная военная операция на украине

в мире

эммануэль макрон

владимир зеленский

украина

франция

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ПАРИЖ, 5 янв - РИА Новости. Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо назвал безумием отправку Киеву бронемашин AMX-10RC и призвал прекратить направлять деньги и оружие Украине. "Макрон отправляет Зеленскому танки: это безумие! Это означает еще больше "раздеть" французскую армию и сохранить войну любой ценой! Мы должны прекратить посылать деньги и оружие и стремиться к миру: Макрон и НАТО явно делают обратное" - написал Филиппо в Twitter. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон пообещал Владимиру Зеленскому поставить Украине бронеавтомобили, или колесные танки AMX-10RC. Как сообщила глава французского МИД Катрин Колонна, они будут отправлены Киеву в течение нескольких недель или месяцев. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230105/broneavtomobili-1843100680.html

https://ria.ru/20230104/oskolok-1843016645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, эммануэль макрон, владимир зеленский, украина, франция