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Французский политик назвал отправку танков Киеву безумием - РИА Новости, 05.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230105/frantsiya-1843141980.html
Французский политик назвал отправку танков Киеву безумием
Французский политик назвал отправку танков Киеву безумием - РИА Новости, 05.01.2023
Французский политик назвал отправку танков Киеву безумием
Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо назвал безумием отправку Киеву бронемашин AMX-10RC и призвал прекратить направлять деньги и оружие... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T13:26
2023-01-05T13:26
специальная военная операция на украине
в мире
эммануэль макрон
владимир зеленский
украина
франция
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ПАРИЖ, 5 янв - РИА Новости. Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо назвал безумием отправку Киеву бронемашин AMX-10RC и призвал прекратить направлять деньги и оружие Украине. "Макрон отправляет Зеленскому танки: это безумие! Это означает еще больше "раздеть" французскую армию и сохранить войну любой ценой! Мы должны прекратить посылать деньги и оружие и стремиться к миру: Макрон и НАТО явно делают обратное" - написал Филиппо в Twitter. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон пообещал Владимиру Зеленскому поставить Украине бронеавтомобили, или колесные танки AMX-10RC. Как сообщила глава французского МИД Катрин Колонна, они будут отправлены Киеву в течение нескольких недель или месяцев. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230105/broneavtomobili-1843100680.html
https://ria.ru/20230104/oskolok-1843016645.html
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в мире, эммануэль макрон, владимир зеленский, украина, франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Украина, Франция
13:26 05.01.2023
 
Французский политик назвал отправку танков Киеву безумием

Лидер движения "Патриоты" Филиппо призвал Париж прекратить посылать деньги и оружие Киеву

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Архивное фото
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ПАРИЖ, 5 янв - РИА Новости. Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо назвал безумием отправку Киеву бронемашин AMX-10RC и призвал прекратить направлять деньги и оружие Украине.
"Макрон отправляет Зеленскому танки: это безумие! Это означает еще больше "раздеть" французскую армию и сохранить войну любой ценой! Мы должны прекратить посылать деньги и оружие и стремиться к миру: Макрон и НАТО явно делают обратное" - написал Филиппо в Twitter.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
02:00
Французы заподозрили Макрона во лжи после решения передать Киеву броневики
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон пообещал Владимиру Зеленскому поставить Украине бронеавтомобили, или колесные танки AMX-10RC.
Как сообщила глава французского МИД Катрин Колонна, они будут отправлены Киеву в течение нескольких недель или месяцев.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийУкраинаФранция
 
 
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