https://ria.ru/20230105/frantsiya-1843101764.html

СМИ: экс-главу внешней разведки Франции обвинили в попытке вымогательства

СМИ: экс-главу внешней разведки Франции обвинили в попытке вымогательства - РИА Новости, 05.01.2023

СМИ: экс-главу внешней разведки Франции обвинили в попытке вымогательства

Бывшему генеральному директору Главного управления внешней безопасности (DGSE) Франции Бернару Бажоле предъявили обвинения в соучастии в попытке вымогательства, РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T02:38

2023-01-05T02:38

2023-01-05T05:15

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Бывшему генеральному директору Главного управления внешней безопасности (DGSE) Франции Бернару Бажоле предъявили обвинения в соучастии в попытке вымогательства, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Бажоле, занимавшему пост с 2013 по 2017 годы, также предъявлены обвинения в произвольном посягательстве на личную свободу лицом, наделенным государственной властью. "Экс-гендиректору DGSE Бернару Бажоле были предъявлены обвинения в октябре (2022 года - ред.) в соучастии в попытке вымогательства у бизнесмена, который обвиняет службу разведки в том, что она прибегла к принуждению, чтобы потребовать от него деньги в 2016 году", - передает агентство. По информации источника, в марте 2016 года сотрудники DGSE в парижском аэропорту имени Шарля де Голля в ходе проверки потребовали от франко-швейцарского бизнесмена Алену Дюменилю выплатить государству 15 миллионов евро, при этом они показывали фотографии коммерсанта и его семьи. По словам Дюмениля, ему угрожали. Как передает агентство, в октябре 2022 года, когда Бажоле предъявили обвинения, он заявил, что распорядился относительно допроса в аэропорту, но не стал вдаваться в подробности его выполнения.

https://ria.ru/20210808/antisemitizm-1744966606.html

https://rsport.ria.ru/20221223/pogba-1840840296.html

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шарль де голль, франция, в мире