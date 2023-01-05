02:38 05.01.2023 (обновлено: 05:15 05.01.2023)
СМИ: экс-главу внешней разведки Франции обвинили в попытке вымогательства
AFP: экс-главу разведки Франции Бажоле обвиняют в соучастии в попытке вымогательства
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Бывшему генеральному директору Главного управления внешней безопасности (DGSE) Франции Бернару Бажоле предъявили обвинения в соучастии в попытке вымогательства, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Бажоле, занимавшему пост с 2013 по 2017 годы, также предъявлены обвинения в произвольном посягательстве на личную свободу лицом, наделенным государственной властью.
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"Экс-гендиректору DGSE Бернару Бажоле были предъявлены обвинения в октябре (2022 года - ред.) в соучастии в попытке вымогательства у бизнесмена, который обвиняет службу разведки в том, что она прибегла к принуждению, чтобы потребовать от него деньги в 2016 году", - передает агентство.
По информации источника, в марте 2016 года сотрудники DGSE в парижском аэропорту имени Шарля де Голля в ходе проверки потребовали от франко-швейцарского бизнесмена Алену Дюменилю выплатить государству 15 миллионов евро, при этом они показывали фотографии коммерсанта и его семьи. По словам Дюмениля, ему угрожали.
Как передает агентство, в октябре 2022 года, когда Бажоле предъявили обвинения, он заявил, что распорядился относительно допроса в аэропорту, но не стал вдаваться в подробности его выполнения.
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