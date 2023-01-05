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Поставки Киеву БМП из США приведут к новой эскалации, заявил глава АдГ - РИА Новости, 05.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230105/eskalatsiya-1843160566.html
Поставки Киеву БМП из США приведут к новой эскалации, заявил глава АдГ
Поставки Киеву БМП из США приведут к новой эскалации, заявил глава АдГ - РИА Новости, 05.01.2023
Поставки Киеву БМП из США приведут к новой эскалации, заявил глава АдГ
Поставки Киеву американских БМП Bradley и бронемашин из Франции приведут к новой эскалации, заявил сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T15:50
2023-01-05T15:50
специальная военная операция на украине
в мире
тино крупалла
эммануэль макрон
владимир зеленский
украина
россия
франция
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БЕРЛИН, 5 янв - РИА Новости. Поставки Киеву американских БМП Bradley и бронемашин из Франции приведут к новой эскалации, заявил сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла, призвав власти ФРГ оказать влияние на своих партнеров по НАТО. "Вместе с этой поставкой наши партнеры по НАТО переходят еще одну красную черту. Россия может мобилизовать больше войск и применить еще более тяжелое оружие на Украине. Правильным путем были бы мирные переговоры вместо эскалации", - заявил Крупалла. Его слова приводятся в релизе партии. "Правительство Германии должно оказать деэскалационное влияние на США и Францию. Интересы Германии должны быть на первом месте. Это также включает в себя и окончательное выяснение виновных и подоплеки нападения на "Северный поток", - добавил Крупалла. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленском заявил, что Франция поставит Украине бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC. Также накануне президент США Джо Байден подтвердил, что Штаты рассматривают возможность поставок БМП Bradley на Украину. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230102/germaniya-1842840519.html
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в мире, тино крупалла, эммануэль макрон, владимир зеленский, украина, россия, франция, нато, северный поток
Специальная военная операция на Украине, В мире, Тино Крупалла, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Франция, НАТО, Северный поток
15:50 05.01.2023
 
Поставки Киеву БМП из США приведут к новой эскалации, заявил глава АдГ

Глава АдГ Крупалла: поставки Киеву БМП из США и бронемашин из Франции приведут к эскалации

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЛидер партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла
Лидер партии Альтернатива для Германии (АдГ) Тино Хрупалла - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Лидер партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла. Архивное фото
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БЕРЛИН, 5 янв - РИА Новости. Поставки Киеву американских БМП Bradley и бронемашин из Франции приведут к новой эскалации, заявил сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла, призвав власти ФРГ оказать влияние на своих партнеров по НАТО.
"Вместе с этой поставкой наши партнеры по НАТО переходят еще одну красную черту. Россия может мобилизовать больше войск и применить еще более тяжелое оружие на Украине. Правильным путем были бы мирные переговоры вместо эскалации", - заявил Крупалла. Его слова приводятся в релизе партии.
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"Правительство Германии должно оказать деэскалационное влияние на США и Францию. Интересы Германии должны быть на первом месте. Это также включает в себя и окончательное выяснение виновных и подоплеки нападения на "Северный поток", - добавил Крупалла.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленском заявил, что Франция поставит Украине бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC.
Также накануне президент США Джо Байден подтвердил, что Штаты рассматривают возможность поставок БМП Bradley на Украину.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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