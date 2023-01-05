https://ria.ru/20230105/eskalatsiya-1843160566.html

Поставки Киеву БМП из США приведут к новой эскалации, заявил глава АдГ

Поставки Киеву БМП из США приведут к новой эскалации, заявил глава АдГ - РИА Новости, 05.01.2023

Поставки Киеву БМП из США приведут к новой эскалации, заявил глава АдГ

Поставки Киеву американских БМП Bradley и бронемашин из Франции приведут к новой эскалации, заявил сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T15:50

2023-01-05T15:50

2023-01-05T15:50

специальная военная операция на украине

в мире

тино крупалла

эммануэль макрон

владимир зеленский

украина

россия

франция

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БЕРЛИН, 5 янв - РИА Новости. Поставки Киеву американских БМП Bradley и бронемашин из Франции приведут к новой эскалации, заявил сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла, призвав власти ФРГ оказать влияние на своих партнеров по НАТО. "Вместе с этой поставкой наши партнеры по НАТО переходят еще одну красную черту. Россия может мобилизовать больше войск и применить еще более тяжелое оружие на Украине. Правильным путем были бы мирные переговоры вместо эскалации", - заявил Крупалла. Его слова приводятся в релизе партии. "Правительство Германии должно оказать деэскалационное влияние на США и Францию. Интересы Германии должны быть на первом месте. Это также включает в себя и окончательное выяснение виновных и подоплеки нападения на "Северный поток", - добавил Крупалла. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленском заявил, что Франция поставит Украине бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC. Также накануне президент США Джо Байден подтвердил, что Штаты рассматривают возможность поставок БМП Bradley на Украину. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230102/germaniya-1842840519.html

https://ria.ru/20221230/oruzhie-1842558076.html

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в мире, тино крупалла, эммануэль макрон, владимир зеленский, украина, россия, франция, нато, северный поток